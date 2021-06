Putin vill förvandla Kronstadt i Finska viken till ett mecka för rysk patriotism

President Vladimir Putin har lanserat ett megaprojekt för Kronstadt på ön Kotlin i Finska viken. Ön ska bli ett militärhistoriskt centrum i världsklass som hyllar flottan. Projektet leds av Xenia Sjojgu, dotter till landets försvarsminister.

Nu är det bråttom.

Blåsorkestern har redan börjat spela och guvernören för S:t Petersburg har precis anlänt. Presskåren får stränga order om att äntligen sätta fart.

Föreningen bakom det nya megaprojektet “Fortens ö” i Kronstadt har idag bjudit in media. Pressen är här för två orsaker. Det paramilitära sommarlägret för tonåringar ska invigas. Och nya planer ska presenteras.

Det är med andan i halsen som presskåren gör halt vid en blåmålad tennisplan. Det är här ceremonin ska ske för det patriotiska sommarlägret.

Bild: Anders Mård

Orkestern visar sig vara en militärorkester och soldater i paraduniform vaktar mikrofonerna. Det här är det vanliga i Putins Ryssland. Talar man om patriotism handlar det alltid om militären.

Duktiga tjejer

Nere vid baslinjen står en samling med 100 flickor, alla i tonåren. De står i formation, i två rader.

Lägrets instruktörer går ständigt fram och rättar i leden. Flickorna uppmanas att se rakt framåt. Men det tar inte många sekunder innan fnittret fortsätter.

Bild: Anders Mård

Sjuhundra unga ska delta i lägret den här sommaren. Man har skilda läger för pojkar och flickor för att undvika romanser. Istället ska deltagarna koncentrera sig på det som lärs ut.

Tjejerna som står i givakt är här därför att de har varit duktiga i skolan. Så pass duktiga att staden valt ut dem och föreslagit två veckor ute i friska luften i Kronstadt. Gratis dessutom. Och vem tackar nej till nåt sånt?

Sjojgu siktar högt

Orkestern lägger ner sina instrument och konferenciern ber lägrets “ideolog” Xenia Sjojgu säga några ord.

– Jag är nästan helt säker på att inom de närmaste åren förvandlas vårt läger till ett större Avangard-läger där man kan delta i en frivillig förberedelse inför värnplikten med betoning på flottan, säger Sjojgu. På det här viset kan vi öka kapaciteten och ta in ungdomar inte enbart från Petersburg utan från hela nordvästra Ryssland.

Bildtext Ksenia Sjojgu är yngsta dotter till Sergej Sjojgu, som varit Rysslands försvarsminister sedan 2012. Bild: Anders Mård

Kronstadt är starkt förknippat med den ryska flottan eftersom det har funnits en flottbas på ön de senaste 300 åren.

Dylika patriotiska sommarläger är egentligen försvarsminister och pappa Sergej Sjojgus idé. Ministeriets läger går under namnet Avangard och de ska bädda för en karriär inom försvarsmakten dit även flickor är välkomna,

För närvarande finns det 30 läger runtom om i landet, men enligt försvarsministern ska det öppnas 40 nya redan den här sommaren. Ministeriets mål är att grunda liknande patriotiska sommarläger i minst 200 av landets städer.

Paintball och hinderbana

På lägret i Kronstadt har ungdomarna mycket idrott på programmet, men mest handlar det om att lära sig marschera, ge första hjälp, överleva ute i skogen, hinderbana och krigslekar i form av paintball.

Det finns också ett särskilt läger där deltagarna får hantera en kalasjnikov, lära sig om minor, taktik och kemiska attacker.

När guvernören Aleksandr Beglov går fram till mikrofonen ställer han en direkt fråga till flickorna.

– Blir ni äkta patrioter efter det här lägret!?

– Absolut, svarar flickorna blygt och med låg stämma.

– Det blir ni helt säkert! fortsätter guvernören hurtigt och avslöjar att flickorna ska få smarttelefoner i present.

Konkret patriotism

Efter ceremonin stegar ideologen Xenia Sjojgu fram till pressen.

Hur seriös är den krigspatriotiska utbildningen egentligen är på lägret?

– Patriotism kommer från kunskap, och det kunnande som lärs ut här på lägret, svarar Sjojgu diplomatiskt. Vi har planerat lägret med tanke på ungdomarnas vardag och vill att de ska få konkret nytta av kunskapen. Så att de stolt kan visa upp sina praktiska kunskaper när de kommer hem igen.

Sjojgu tackar för sig och en PR-ansvarig tar över.

I snabb takt går vi igenom projektets enda konkreta resultatet hittills: en stor modern park för hela familjen nere vid vattnet. Här ligger också en lång allé där man kan lära sig mera om några av den ryska flottans mest berömda amiraler.

Bildtext Amiralernas allé. Bild: Anders Mård

Hittills har inte projektet mycket att skryta med, men det råder ingen brist på ambitioner.

Forten öppnas

President Putin har gett order om att Kotlin (även kallad Reitskär på svenska) ska bli den ö som har världens största koncentration av museer och sevärdheter som hyllar flottans historia.

Därför har också Kreml gett projektet den här 100 ha stora tomten strax utanför Kronstadt. Och listan över vad som ska byggas är lång: ett militärhistoriskt museum, en marin temapark, internationell småbåtshamn, hotell, bostäder och ishall.

Bildtext Planerna för det militärhistoriska museet är storslagna. Bild: Projekt "Fortens ö"

Även några av Kronstadts berömda fort som ligger ute i farleden ska restaureras och öppnas för allmänheten. Ett dussin fästningar byggdes under 1800-talet på konstgjorda öar för att kontrollera vattnen. Forten utrustades med kanoner som spelade en stor roll så sent som under andra världskriget.

Bildtext Fortet Aleksandr I. Bild: Anders Mård

Forten ska inte enbart hysa museum, utan också erbjuda kulturprogram, hotell och restauranger. Till ett av forten ska dessutom en lång linbana byggas.

Enligt planen ska det här massiva projektet leda till att antalet turister till ön tredubblas.

Diffus finansiering

Sjojgus projekt kräver mycket pengar.

Enligt henne själv går notan på 60 miljarder rubel, eller ca 700 miljoner euro, där man redan har säkrat 80 procent av finansieringen av både staten och privata investerare.

Kronstadt har sett många storprojekt komma och gå. De flesta har misslyckats.

Xenia Sjojgu har en avgörande fördel när hon försöker övertala investerare. Hennes pappa är försvarsminister vars bästa vän råkar vara landets president. Och vem säger nej till den kombinationen?