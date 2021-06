Summanens snygga frispark och Ölings slumpmål gav Finland segerkänning – Polen kvitterade i andra halvlek: "Definitivt en besvikelse"

Effektiva minuter halvvägs in i första halvleken gav Finland ett fint utgångsläge till den andra halvan i träningslandskampen mot Polen. Men inte ens formstarka Paula Myllyoja kunde stoppa den polska anstormningen.

Finlands EM-klara fotbollsdamer laddar inför höstens VM-kval med ett träningsläger i Spanien. I Cartagena står också träningsmatcher mot Polen och Ryssland på programmet.

Polen, som missar nästa års EM, stod på menyn i dag. Finland ställde upp med en stark öppningselva, men det var polskorna som tog kommandot från början.

Finland arbetade sig in i matchen och fick utdelning drygt halvvägs in i första halvleken. Först prickade Eveliina Summanen snyggt in en låg frispark i det högra hörnet i minut 24.

– En perfekt frispark. Målvakten rörde sig aningen för mycket mot den andra stolpen och hamnade för långt från bollen, konstaterade Yles expert Jonne Kunnas i sändningen.

Strax senare utökade finländskorna med ett mål som inte var riktigt lika vackert. Ria Öling hamnade i en snäv vinkel vid det polska målet, men hennes skott gick till slut in via stolpen, en back och målvakten Karolina Klabis.

Polen ikapp i andra

Efter paus tog Polen åter tag i spelet och skulle komma ikapp.

Dominika Grabowska reducerade med ett fint placerat skott i den 58:e minuten, och Wolfsburg-strikern Ewa Pajor kvitterade i minut 77, efter att Paula Myllyoja räddat hennes fina nickläge minuten innan. Just Myllyoja stod för en stark insats i det blåvita målet.

– Att man släpper motståndaren med i matchen efter en 2-0-ledning i paus är definitivt en besvikelse. Polen lyckades nog skapa bra chanser, så resultatet är rättvist.

– Finlands spel med boll var väldigt omväxlande och Polen var ofta bra med på noterna. Det var via kontringar som Finland lyckades vara farliga, finländskorna har en del att jobba på med rytmen i spelet, analyserade HJK-tränaren Kunnas.

På måndag möter Finland Ryssland på samma ort.