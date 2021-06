Köpenhamn är redo för EM-fest och staden är fylld med supportrar i blåvitt

"En så historisk stund som det här är för laget vill man också uppleva själv", säger supportrarna som åkt till Köpenhamn för EM-premiären för Finlands herrlag i fotboll.

Bildtext De brudpar som gifter sig i stadshuset i Köpenhamn de närmaste veckorna får Rådhuspladsens EM-smyckning och en jättefotboll på sina bröllopsbilder. Bild: Malin Palm

Fyra av EM-matcherna ska spelas i Köpenhamn och staden är laddad för fest: restaurangerna är prydda i rödvitt och Legoaffären har en miniatyrversion av Parken-stadion i sitt skyltfönster, komplett med landslag från både Finland och andra länder.

Bildtext Också legoaffären på Strøget är förberedd för fotbollsfest i många veckor. Bild: Malin Palm

Klart ivrigast är ändå supportrarna i blåvitt. Hela 3 000 finländare är i staden för Finlands EM-premiär.

– Matchen i sig är en vinst oberoende hur det går, sammanfattar Kalle Tuutti och Paavo Heiskanen som sitter klädda i blåvitt på en uteservering prydd i motståndarfärgerna.

Bildtext Köpenhamn i dag är en blandning av blåvitt och rödvitt. Här laddar Kalle Tuutti och Paavo Heiskanen upp med smörrebröd. Bild: Malin Palm

Det är stora känslor för supportrarna på plats att få uppleva EM-premiären.

– Det är en otrolig känsla, jag har följt med det finska landslaget hela mitt liv, säger Arthur Liemola. En så historisk stund som det är för laget vill man uppleva själv också.

Han och kompisarna som är på plats i Köpenhamn var också på plats för alla kvalmatcher och matcher i Nations league. Liemola var till och med med på Belgienmatchen där berguven satte sig på målet på Olympiastadion, då var han bara några år gammal.

– Det har varit upp- och nedgångar, man har gått hem från många matcher med besvikelse. Så det är helt otroligt att vara här, särskilt efter hur det senaste året har sett ut.

Test inför och karantän efter gör att resan känns trygg

– Det är svårt att beskriva, det är väldigt känslosamt, säger Erik Forss som kommit till Köpenhamn med en kompis från Tyskland.

Han var tveksam till att resa under corona och hans ursprungliga biljett till alla Finlands matcher har han ändrat så att han bara går på Danmark-Finland i Köpenhamn. Men trots en del nervositet kring stora folkmängder känns arrangemangen okej: Alla 15 900 fans som släpps in på stadion ska visa upp negativt coronatest för att komma in.

Med karantän efter resan och flera test före och under resans lopp känns det säkert att vara på plats, och framför allt historiskt.

– Det här är något man upplever bara en gång i livet.

Bildtext Erik Forss hade ursprungligen en biljett för alla Finlands matcher men ändrade den så han ser bara Danmark-Finland på grund av coronaläget. Redan det känns otroligt. Han är på plats med kompisen Simon Rahner från Tyskland. Bild: Malin Palm

Också Raija Iisalo-Mattila ser det som självklart att vara på plats: Hon har väntat i årtionden på den här dagen säger hon. Hon ser fram emot att få se en bra match och njuta av fotbollsherrarnas laganda.

– Det är viktigt att vara här, det är att visa respekt också till våra fotbollsföreningar och alla frivilliga och alla föräldrar, alla som skapar förutsättningarna som har lett oss till det här. Damerna har ju gjort det redan tidigare förresten.

Bildtext Tiia Rosens har rest till fotbollsturneringar i tjugo år och också haft med barnen på matcher sedan start. Särskilt Finland-Belgien blir spännande: Hennes man är belgisk. Bild: Malin Palm

Tiia Roosens bor i Sverige som är orangemarkerat enligt i Danmarks reseregler jämfört med Finlands som är gult. För att se matchen har hon alltså behövt sitta i karantän i Köpenhamn i flera dagar, vilket de som reser in från Finland inte behöver. Men det är på alla sätt värt det.

– Det känns så otroligt bra att vara här. Det är stämningen som gör det, jag har rest till EM och VM-matcher i tjugo år så jag vet hur det kan vara och nu är Finland med för första gången, det känns jättespännande.

Krögarna är glada för lättade restriktioner

Lämpligt inför EM-starten på fredag bestämde den danska regeringen att Danmark kan gå in i nästa fas av lättnader i restriktioner: Från och med i går, fredag, får restauranger och pubar vara öppna till midnatt.

Bildtext Hela Köpenhamn är redo för fotbollsfest i många veckor, också Tivoli hejar på rödvit framgång. Bild: Malin Palm

– Det är bra, då kan kunderna se också de matcher som börjar vid 21 till slut, också om det blir förlängning, säger Morten Adolphsen.

Han är delägare på en restaurang på promenadstråket Strøget i Köpenhamn och normalt väldigt beroende av turister. Under coronaåret har hans omsättning varit 20-30 procent av det normala. Nu smyckar han sin restaurang i flaggor och kollar att allt är okej med de stora skärmarna han ska visa matcherna på.

Bildtext Leyla D. Al-Shamri förbereder en restaurang på Strøget som hoppas få besök av många fotbollssupportrar de närmaste veckorna. Bild: Malin Palm

– Det har varit ett hårt år. Men nu kommer nya tider, det är EM i fotboll, och bara att komma igång.