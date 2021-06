Macron: "USA har återvänt med Biden" – G7 lanserade investeringsplan som alternativ till Kinas planer

USA har återvänt som en samarbetsvillig ledare i den fria världen under ledning av president Joe Biden, sa Frankrikes president Emmanuel Macron då G7-länderna samlades för andra dagen för att diskutera aktuella frågor under sitt toppmöte på badorten Carbis Bay i Storbritannien. I fråga om Nordirlandsfrågan efterlyses "en pragmatisk lösning".

Macron åskådliggjorde härmed den lättnad som många av USA:s främsta allierade känner efter Donald Trumps presidentskap som innefattade en hel del tumult.

Enligt Macron är det betydelsefullt att det nu finns en amerikansk president som är "med i klubben" och villig att samarbeta. Macron sa att Biden visar upp ett ledarskap som också är ett partnerskap.

Bildtext Emmanuel Macron och Joe Biden höll ett eget möte i samband med G7-mötet 12.6.2021. Bild: AFP / Lehtikuva

Också Biden säger sig vara nöjd.

– USA är – och jag har sagt det redan tidigare – vi är tillbaka.

Biden tycker att att saker och ting nu ser ut att gå bra, och han är nöjd över att "alla är på samma sida".

De olika deltagarländerna på G7-toppmötet har också hållit en rad mindre möten sinsemellan.

Bildtext Den brittiska premiärministern Boris Johnson tog sig en simtur mellan mötena. Bild: AFP / Lehtikuva

G7-länderna utmanar Kina – lanserar global infrastrukturplan

G7-länderna tog i dag det första steget i riktning mot ett stort infrastrukturpaket för investeringar i utvecklingsländer. Avsikten är att möta Kinas växande inflytande i bland annat Afrika.

Planen har fått namnet "Build Back Better for the World (B3W)" (ungefär "Bygg upp bättre") och ska också utgöra ett konkurrerande alternativ till Kinas stora investeringssatsningar.

Bildtext Joe Biden och Angela Merkel i Carbis Bay 12.6.2021. Bild: AFP / Lehtikuva

Ursula von der Leyen och Angela Merkel vill ha lösning på Irlandsfrågan

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uppmanade premiärminister Boris Johnson att söka en lösning på frågan om Nordirland efter brexit för att undvika problem vid gränsen mellan Nordirland och Irland.

von der Leyen skriver att fredsavtalet för den irländska ön är mycket viktigt. "EU vill ha bästa möjliga relation med Storbritannien, och båda sidor måste genomföra det som vi kommit överens om. Det råder en total enighet i EU om detta".

Tysklands förbundskansler Angela Merkel efterlyste en "pragmatisk lösning" på den oenighet som råder kring gränsarrangemangen för Nordirlands del.

– EU måste försvara den gemensamma inre marknaden, men tekniska frågor kräver pragmatiska lösningar, sa Merkel under en presskonferens i dag.

Bildtext Presidenthustrun Jill Biden träffade militärveteraner och surfare i Newlyn, Cornwall vid sidan om G7-ländernas toppmöte. Bild: AFP / Lehtikuva