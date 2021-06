Så här röstade Svenskfinland: Flera unga tar steget in i politiken, andra gör comeback – lokala stjärnor röstmagneter

I natt har kommunalvalets röstdrottningar och röstkungar krönts. En del är gamla trotjänare medan andra precis börjat i kommunalpolitiska sammanhang.

De tvåspråkiga kommunerna i alfabetisk ordning:

SFP förblir störst men går miste om ett mandat. Samlingspartiet är näst störst och får tre mandat till, liksom Sannfinländarna. SDP, De Gröna och Centern går miste om två fullmäktigeplatser var. Vänsterförbundet fördubblar sina platser från en till två.

Mikaela Nylander (SFP) är helt klart kvällens röstdrottning med sina 1 691 röster. SDP:s Jaakko Jalonen, tidigare ordförande i stadsstyrelsen, föll ut och är på suppleantplats.

Bildtext Mikaela Nylander knep flest röster i Borgå. Bild: Berislav Jurišić / Yle

Markku Välimäki som ställer upp för Samlingspartiet är nöjd med partiets resultat.

– Det är ett jättebra resultat. Det finns många orsaker men en är att vi har en bra lista – flera kandidiater än förr, plus flera unga. Det här är det bästa resultatet genom tiderna! Om detta resultat håller betyder det att vi får posten som ordförande för stadsstyrelsen. Det är en jätteviktig sak, säger Välimäki.

Samlingspartiet är fortsättningsvis störst och nappar tre nya platser, medan näst största Gröna mister tre. Samlingspartiet blev det överlägset största partiet i Esbo med 28 platser i fullmäktige.

Röstmagneten i Esbo är riksdagsledamoten Kai Mykkänen (Saml) som får 6 533 röster.

SFP är fortsättningsvis största partiet i Grankulla, och Veronica Rehn-Kivi kan åter titulera sig röstdrottning. Både Samlingspartiet och SFP tappar en plats, och de platserna tas över av De Gröna och Sannfinländarna.

Bildtext Veronica Rehn-Kivi är röstdrottning i Grankulla. Bild: Jouni Immonen / Yle

Hamnstadens gamla maktpartier SFP och SDP håller sina positioner. Men Sannfinländarna, Samlingspartiet och Kristdemokraterna växer i Hangö, medan Vänsterförbundet tappar i stöd.

Samlingspartiet är störst men förlorar två platser, näst största De Gröna förlorar tre platser. Sannfinländarna och Rörelse Nu tar båda tre nya platser i fullmäktige, SDP och Vänsterförbundet får också ett litet uppsving.

SFP var starkt i Ingå redan tidigare men stärkte sin ställning ytterligare. 27-åriga Henrik Wickström fördubblade sitt röstetal från kommunalvalet 2017 och kammade hem nästan 750 röster i Ingå.

Bildtext Henrik Wickström fick dubbelt fler röster i årets kommunalval jämfört med det senaste valet. Bild: Yle/Bubi Asplund

Jakobstads röstdrottning heter också denna gång Anna-Maja Henriksson (SFP). Henriksson kammade hem totalt 1 287 röster. SFP utökar med två mandat, men det blåser också nya vindar.

Sannfinländarna tar sig igen in i fullmäktige. Det är Sami Laurila och Raine Ahopelto som tar varsin plats i fullmäktige.

De Gröna behåller sitt mandat. Partiets långvariga ledamot Anna-Maja Lyyra ställde inte upp för omval, men nu tar Anni Teerikangas plats i fullmäktige.

Bildtext SFP:s ordförande fick många röster i Jakobstad. Bild: Lehtikuva

Sannfinländaren Mauri Peltokangas är stor röstmagnet i Karleby med 1 083 röster. Det är nästan dubbelt fler röster än tvåan Tiina Isotalus (SDP) med 523 röster.

Sannfinländarna skräller ordentligt och tar ytterligare fyra mandat, det betyder att partiet nu har sju platser i fullmäktige. Det är Peltokangas som är partiets stora magnet, tvån Timo Sillanpää samlar 197 röster.

Centern som är det största partiet i fullmäktige i Karleby kniper åtta mandat, två färre än senast. Inom Centern är det Sari Innanen som samlar flest röster, 336 stycken.

Socialdemokraterna behåller sina åtta mandat och Samlingspartiet ökar med ett mandat.

De är de små partierna är de stora förlorarna i Karleby, SFP tappar ett mandat och det gör också Kristdemokraterna och Vänsterförbundet.

SFP och SDP fortsätter vara jämnstarka i stadsfullmäktige i Kaskö. SFP vinner valet backar, men backar ändå med 2,6 procent.

Röstdrottning i Kaskö är den nya ledamoten Miriam Bondén med 41 röster. Fullmäktigeordförande Kari Häggblom (SDP) är på andra plats och på tredje plats hittar vi Jarmo Tarkka (Sannf), bägge har tidigare varit med i fullmäktige.

Sannfinländarna går framåt och tar fyra mandat, dubbelt fler än de haft under mandatperioden som nu avslutas.

SFP fick 43,3 procent av rösterna i Kimitoöns kommun. Partiet fick 13 mandat och det innebär att partiet var ett mandat ifrån att uppnå enkel majoritet.

Socialdemokraterna gjorde ett bra val i år och kom på andra plats. Partiet lyckades öka sina mandat från tre till fem platser i fullmäktige.

Fri Samverkan kom på tredje plats med 9,3 procent av rösterna, men tappar fyra mandat jämfört med valet 2017. Vänsterförbundet och Centern fick två mandat var.

SFP fortsätter med klar majoritet i fullmäktige, men tappar ett mandat och kommer framöver ha 34 av de 43 mandaten i fullmäktige. MSK, Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestös gemensamma lista, går framåt med ett mandat och landar på fem mandat.

Sannfinländarna kniper ett mandat till och kommer i fyra år framöver inneha två av platserna i Korsholms kommunfullmäktige. SDP backar och går från två till ett mandat och KD bibehåller sitt enda mandat.

Röstdrottning blir fullmäktigeordförande Carola Lithen (SFP) med 576 röster.

Bildtext Carola Lithen gick hem bland väljarna i Korsholm. Bild: Yle/Joni Kyheröinen

I Korsnäs står det klart att det nya kommunfullmäktige inte längre kommer att bestå enbart av SFP. Enligt valresultatet kniper SFP 19 av platserna och SDP två av platserna.

Röstdrottning blev Anna-Lena Kronqvist (SFP) med 90 röster, på andra plats Jens Bjurbäck (SFP) med 87 röster. De två SDP-platserna tog Tommy Bäckman och Leif Holmblad med 43 röster respektive 22.

Sven-Erik Bernas (SFP) mångårig kommunstyrelseordförande fick knappt in foten i fullmäktige. Med 25 röster tog han den sista av de 21 platserna i fullmäktige.

SFP fortsätter som största parti i Kristinestad, även om partiet backar och tappar två mandat till SDP och KD. Andra och tredje största partier är Samlingspartiet med fem mandat och Centern med tre mandat, bägge behåller sina mandat.

Röstkung är Mikael Hoxell (SFP) som blir omvald med 181 röster, på andra plats kommer den nya ledamoten Thomas Söderlund (SFP) och på tredje plats stadsstyrelsens ordförande Patrick Ragnäs (SFP).

I det här sammanhanget bör också Hans Ingvesgård nämnas (SFP) som i och med att han blev omvald slår finländskt rekord. Om han sitter kvar hela perioden har han samlat på sig 56 år som kommunalpolitiker.

SFP ökar med ett mandat till 17, Kristdemokraterna håller sin plats medan Sannfinländarna tar nytt mandat i Kronoby.

Röstdrottning i Kronoby är Marika Hagnäs (SFP), som är nyinvald med 219 röster.

Gemensamma listan Pro Kronoby fick 8 mandat.

Samlingspartiet fortsätter som största partiet i Kyrkslätt, men tappar en plats. Också Gröna och SDP backar, medan Sannfinländarna tar tre nya platser i fullmäktige.

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP) är röstkung. Av de enskilda partierna fick SFP mest röster, men Samlingspartiets och Kristdemokraternas valförbund ger fler platser i fullmäktige.

Bildtext Anders Adlercreutz var populär bland väljarna i Kyrkslätt. Bild: Yle/Sebastian Backman

Lappträskkandidaten Kim Jordas (SFP) kan titulera sig röstkung i kommunalvalet. Däremot tappar hans parti en fullmäktigeplats. SFP behåller ändå sin position som största parti i den östnyländska kommunen.

Också Centern och De Gröna går back ett mandat per parti medan Samlingspartiet och Sannfinländarna går framåt.

I Lappträsk är hela 62 procent nyinvalda. Kim Jordas (SFP) var Lappträsks röstmagnet med sina 100 röster. Som minst räckte det i år med 16 röster för att bli invald.

I Larsmo tappar SFP en fullmäktigeplats åt KD. Riksdagsledamoten Peter Östman (KD) är den som tar allra flest röster i kommunen, 193 stycken, följd av Andreas Hjulfors med 126 röster.

Inom SFP samlade Anna Björkskog flest röster, 100 stycken, följd av Jan-Ole Haglund med 86 röster.

Kristdemokraterna har nu 14 fullmäktigeplatser, SFP nio och SDP behåller sina fyra mandat. Det betyder att KD har egen majoritet i Larsmo.

Bildtext Peter Östman kammade hem flest röster i Larsmo. Bild: Kalle Niskala / Yle

I Lojo tar Sannfinländarna två nya platser i fullmäktige och Samlingspartiet en ny plats. De gamla maktpartierna SDP och Samlingspartiet blir jämnstarka. SFP:s Heidi Himmanen tar över SFP:s stol i Lojofullmäktige efter Rolf Grandell.

Valets stora förlorare i Lovisa heter SFP. Partiet förblir det största, men mister hela fyra mandat. SDP mister ett mandat medan Samlingspartiet går framåt med tre mandat. Centern får två fullmäktigeplatser till.

Röstkung i Lovisa är SFP:s Otto Andersson med 774 röster.

Bildtext Lovisas röstmagnet blev Otto Andersson. Bild: Yle/ Heini Rautoma

Efter fyra år utanför fullmäktige kniper KD en plats. De 27 platserna fördelar sig som följer: SFP 21 mandat, SDP 5 och KD 1. SFP fortsätter med samma antal mandat som tidigare medan SDP tappar ett mandat till KD.

Kommunens riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) är röstkung med 336 röster.

Bildtext Mikko Ollikainen övertygade i Malax och fick över 300 röster. Bild: Yle/Wilhelm Sandelin Anton

Centern blev den stora förloraren i kommunalvalet i Mörskom. Centern är fortfarande störst, men backar tre mandat. Samlingspartiet, Sannfinländarna och De Gröna fick vardera ett mandat till. SFP behöll sina två platser.

Flest röster, 59 stycken, fick Sannfinländarnas Tuukka Jordberg. 65 procent av de invalda är omvalda.

SFP stärker sitt grepp om makten i Nykarleby. Partiet ökar med en plats och kommer att besitta 22 av stolarna i fullmäktigesalen. Röstkung är, liksom i förra kommunalvalet, Steven Frostdahl (SFP).

År 2017 vad Frostdahl SDP:are och fick 269 röster. Efter partibyte tog han med väljarunderstödet och fick i år 304 röster.

SDP står för en brakförlust när partiet går från 19,2 procent i kommunalvalet 2017 till 10,5 procent i årets val. Partiet förlorar två fullmäktigeplatser och har nu tre.

Bildtext Nykarlebys röstkung heter Steven Frostdahl. Han fick flest röster även i det förra valet. Bild: Yle / Anna Kurtén

SFP behåller sitt starka grepp om fullmäktige i Närpes. Partiet har lyckats ta ytterligare en plats i fullmäktige, som består av 35 platser. SFP innehar nu 33 av platserna, medan SDP tappar en plats och har två platser i fullmäktige. Varken KD eller Gröna lyckades alltså slå sig in i fullmäktige.

Förre stadsdirektören Hans-Erik Lindqvist (SFP) som nu gett sig in i politiken på nytt, får överlägset flest röster, 436 stycken. På plats två och tre bland de invalda hittar vi politiker som omvalts, riksdagsledamoten Anders Norrback (SFP) med 342 röster och Johanna Borg (SFP) med 281 röster.

Bildtext Hans-Erik Lindqvist gör comeback i politiken och lockade flest röster i Närpes. Bild: Yle/Juho Teir

Samlingspartiet får flest röster i Nådendal, men håller kvar sina 16 fullmäktigeplatser med 36,1 procent av rösterna. SDP tappar en plats, och får näst mest av rösterna – 19,6 procent.

Sannfinländarna får 16,3 procent av rösterna och två nya platser i fullmäktige. Centern håller kvar sina fem platser, De Gröna tappar en och Vänsterförbundet tappar en plats. KD vinner en plats.

SFP fortsätter med enkel majoritet i Pargas stadsfullmäktige. SFP har 19 mandat och 48,5 procent av rösterna.

Det här betyder att partiet lyckades få en plats till i fullmäktige jämfört med i kommunalvalet 2017.

Också Samlingspartiet på andra plats lyckades få ett till mandat i fullmäktige, från fyra till fem platser. SDP på tredje plats miste dock tre platser i fullmäktige, likaså förlorade De Gröna en plats i fullmäktige.

Sandra Bergqvist (SFP) är röstdrottning i Pargas med 734 röster.

Bildtext Sandra Bergqvist kröntes till röstdrottning i Pargas med över 700 röster. Bild: Johan Hagström

Pedersöre kommun: KD går framåt i Pedersöre – tar ett mandat av SFP

I Pedersöre är två SFP:are de stora röstmagneterna. Allra flest röster fick jordbrukaren Niclas Sjöskog, 229. Han följs tätt att fullmäktiges ordförande Johanna Holmäng med 224 röster.

I däremot tappade SFP 3,8 procent av rösterna jämfört med senaste val och tappar därmed en plats i fullmäktige. KD gick framåt med 4,8 procent och kniper en ny plats i fullmäktige.

SDP tappade 1,5 procent av rösterna från senaste val men behåller sina tre mandat.

Bildtext Jordbrukaren Niclas Sjöskog var pop i Pedersöre. Bild: YLE/Patrik Enlund

Det största partiet, Samlingspartiet, fick ett mandat till medan SFP miste en fullmäktigeplats i Pyttis. 52 procent av de invalda är nya i fullmäktige. Röstdrottning i Pyttis blev SDP:s Tuija Arvila med sina 169 röster.

SFP stärkte sina positioner ytterligare i Raseborg. Partiet tog ett nytt mandat och har nu 23 av fullmäktiges 43 platser. Socialdemokraterna tappade en plats men är fortfarande näst störst i Raseborg. De Gröna tappade likaså en plats. Vänsterförbundet fick in två kandidater i stället för tidigare en.

Kaisla Dahlqvist från Pojo hör till de allra yngsta invalda i hela landet. Dahlqvist fyllde 18 år i februari. Hon går för närvarande i Karis-Billnäs gymnasium och har varit aktiv i undgomsfullmäktige.

– Det är helt grymt! Jag hade aldrig tänkt att jag skulle få så många röster, kommenterar Dahlqvist de 120 SFP-röster hon kammade in i Raseborg.

Bildtext Kaisla Dahlqvist är en av de yngsta invalda i kommunfullmäktige i hela landet. Bild: Jorge Gonzalez / Yle

I Reso får SDP 24,8 av rösterna och Samlingspartiet får 24,4 procent av rösterna. På tredje plats ligger Sannfinländarna med 18,7 procent. Röstmagnet är SDP:s Janne Laulumaa med 420 röster.

Sannfinländarnas väljarstöd ökar mest av alla partier jämfört med kommunalvalet 2017 – med nästan 9 procentenheter. Sannfinländarna får fyra nya mandat, SDP och Vänsterförbundet förlorar två mandat, Samlingspartiet förlorar ett mandat, medan De Gröna vinner ett mandat. Centern håller kvar sina tre mandat och KD ett mandat. SFP håller också kvar sitt mandat.

Samlingspartiet fortsätter dominera i S:t Karins med 32 procent av rösterna. Partiet kniper två mandat till i fullmäktige och har nu alltså 17 platser.

På andra plats kommer SDP och därefter Sannfinländarna och De Gröna. Sannfinländarna fick två mandat till i fullmäktige.

I kommunalvalet 2017 tappade SFP ett mandat i stadsfullmäktige och Åsa Gustafsson har varit partiets enda representant. När förhandsrösterna hade räknats såg det ut som att SFP skulle lyckas få ett till mandat i fullmäktige, men så blev det ändå inte. Gustafsson är fortsättningsvis partiets enda representant.

Samlingspartiets Anne-Mari Virolainen är röstdrottning med 617 röster. Virolainen är riksdagsledamot och ställer upp för första gången i S:t Karins efter att ha flyttat från Lundo, där hon länge varit aktiv inom kommunalpolitiken.

Bildtext Anne-Mari Virolainen fick flest röster i S:t Karins. Bild: Tiina Jutila / Yle

SFP är fortfarande störst, men partiet men mister hela tre mandat. Samlingspartiet får två nya mandat och Sannfinländarna tre. Valets största vinnare är ändå Rörelse Nu, RN, som får in tre personer i fullmäktige. RN har haft en fullmäktigeledamot som kom in via ett avhopp. Det här är deras första invalda ledamöter.

Heikki Vestman (Saml) är med sina 1 352 röster den klara röstmagneten. Många nya ansikten tar också plats i Sibbos fullmäktige, för hela 60 procent av de invalda är nyinvalda.

Bildtext Heikki Vestman samlade på sig röster i Sibbo. Bild: Yle/Hedvig Sandell

SFP och Samlingspartiet behållar ställningarna, både Sannfinländarna och SDP går framåt. De Gröna tappar däremot två mandat i Sjundeå.

Sannfinländarna tar hela fyra nya platser i fullmäktige och blir därmed tredje största partiet i Vanda, efter Samlingspartiet och SDP.

Samlingspartiet gick förbi SDP som största parti i Vanda. En annan av valets vinnare i kommunen var Sannfinländarna, som tog fyra nya platser i fullmäktige.

Vasafullmäktige krymper inför den nya mandatperioden, från 59 platser till 55. SFP tappar två platser, men fortsätter ändå som fullmäktiges största grupp med 16 invalda.

Också SDP tappar två mandat och har nu elva platser i fullmäktige. Sannfinländarna vinner däremot och ökar sin närvaro i fullmäktigesalen med tre ledamöter till totalt nio.

Samlingspartiet lyckas inte få in fler ledamöter, trots att valresultatet år 2017 ansågs vara något av en katastrof. Man behåller ändå sina tio platser.

Både Gröna och VF krymper: Gröna backar med ett mandat till tre och VF backar med två mandat till två.

Centern och KD behåller vardera sina två mandat.

Bildtext Joakim Strands populäritet fortsätter. Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

I toppen syns tre röstkungar från varsitt parti: riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) klar etta med 3 268 röster, riksdagsledamot Matias Mäkynen (SDP) med 990 röster och företagaren Tommi Mäki (Saml) 1 110 röster.

Bland nya invalda kan bland andra noteras Monica Sirén-Aura (SFP) som efter den inflammerade kommunfusionsdebatten i Korsholm valde att flytta till Vasa, och 25-årige Frans Villanen (SFP) som gjort en synlig kampanj med fokus på unga och studerande. Totalt 35 procent av ledamöterna är nya.

SFP är valvinnare i Vörå och partiet innehar nu alla 27 platser i fullmäktige. Partiet fick 94,5 procent av väljarnas stöd, vilket räckte för att ta också den sista platsen i fullmäktige, då SDP samtidigt tappar sitt mandat.

Rainer Bystedt, som fungerat som styrelsens ordförande under den gångna mandatperioden, är röstkung med 345 röster. På andra plats – med 326 röster – hittar vi en ny kandidat Anna Bertills, som nu flyttat hemåt till Vörå efter att tidigare ha fungerat som politiker i Vasa. Också på tredje plats finns en ny kandidat, Göran Backman med 234 personliga röster.

Bildtext Rainer Bystedt gillas av Vöråborna – han fick flest röster. Bild: Anna Wikman / Yle

Samlingspartiet behåller sin position som etta i Åbo, men tappar ett mandat. De Gröna går rejält back och tappar fyra mandat.

Vänsterförbundet har tagit sig förbi De Gröna till tredje plats.

Bildtext Vänsterförbundets ordförande Li Andersson blev röstdrottning i Åbo. Bild: Lehtikuva

Sannfinländarna har gått kraftigt framåt i det här valet trots att de kandidater som ställt upp i valet inte har varit så välkända. Det här tyder på att man velat rösta på Sannfinländarna som parti, trots att man inte har känt igen kandidaterna vid namn, säger kommunforskare Siv Sandberg.

De Gröna skrällde i kommunalvalet 2017 då partiet knep 19,6 procent av rösterna och lyckades ta sig förbi Socialdemokratiska partiet som Åbos näst största parti. Det här blev slutet på en lång period som sträcker sig till 1970-talet där Samlingspartiet och Socialdemokraterna varit regerande i Åbopolitiken. Men i det här valet sjönk väljarstödet för De Gröna med cirka 5 procentenheter och ligger nu på 14,4 procent .

Men det här kommer inte som en överraskning för Janina Andersson (Gröna), som hade förväntat sig en liten dipp i väljarstödet det här kommunalvalet jämfört med senaste valet.

– Eftersom De Gröna skrällde så hårt i förra valet så var det förväntat att det inte skulle gå lika bra i det här valet, säger Andersson.

SFP lyckades inte återta sitt fjärde mandat, som partiet förlorade i kommunalvalet 2012.

Li Andersson (VF), Aki Lindén (SDP) och Petteri Orpo (Saml) är röstmagneter.

Bildtext Minna Arve lär bli borgmästare i Åbo – hon har nu fungerat som stadsdirektör.

Åbo stadsfullmäktige väljer att efter kommunalvalet gå över till en ny ledningsmodell med en borgmästare i stället för stadsdirektör. Åbos nuvarande stadsdirektör Minna Arve har ställt upp som kandidat för Samlingspartiet. Och eftersom partiet blev störst är hon den mest sannolika borgmästarkandiaten.

Det mest sannolika scenariot är att Arve blir Åbos borgmästare. Sammanlagt 55,6 procent av de röstberättigade i Åbo röstade i valet. Totalt 385 röster kastades.

