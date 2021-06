EM i dag: Skottland är tillbaka på den stora fotbollsscenen för första gången på 23 år – Tjeckien vill förstöra festen i Glasgow

Fotbollsfesten är total i Skottland i dag. För första gången sen VM 1998 spelar den stolta fotbollsnationens herrlandslag i en storturnering igen. Optimismen är skyhög inför eftermiddagens drabbning bland de skotska fansen men Tjeckien vill naturligtvis snuva hemmalaget på konfekten.

Skottland–Tjeckien, grupp D

Hamden Park i Glasgow, klockan 16.00

Kommentator: Chriso Vuojärvi

Skottlands läge: Total eufori

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Skottland var regelbundet med i VM- och EM-turneringar på 1970-, 80- och 90-talen. Efter VM 1998 inleddes emellertid en ökenvandring som tar slut först i dag.

Och som man har väntat. Skolorna i Skottland har tillåtelse att avvika från det normala schemat i dag och låta eleverna titta på matchen eftersom den klassas som en kulturhändelse.

Förväntningarna är uppskruvade då Skottland dessutom är favorit i eftermiddag. Landslaget har varit i bra form på sistone och gått obesegrat hela året. Dessutom slog man Tjeckien två gånger om i Nations League nyligen.



Tjeckiens läge: Svajig formkurva

Dagens upplaga av Tjeckien håller inte samma klass som det landslag som kryllade av världsstjärnor som Petr Cech, Tomas Rosicky och Jan Koller för ett årtionde sen.

Kärnan i årets EM-trupp består av spelare från Slavia Prag som nådde kvartsfinal i Europa League i våras.

Tjeckiens främsta vapen är de fasta situationerna. Man gjorde över hälften av sina mål i EM-kvalet via hörnor, frisparkar eller straffsparkar. Inget annat lag i EM är lika beroende av de fasta situationerna som Tjeckien.

Bildtext Tjeckien försöker sätta käppar i hjulen på Skottlands framgångsplaner.

I det avslutande genrepet vann Tjeckien över Albanien med 3–1. Några dagar tidigare hade man förlorat 0–4 mot Italien vilket säger en del om tjeckernas slagkraft inför dagens match.

Snackisen: Rasismskandalen i Slavia Prag

Matchen i Europa League mellan Slavia Prag och Glasgow Rangers i mars fick ett tumultartat slut efter Ondrej Kudelas rasistiska påhopp på Glen Kamara. Kudela blev avstängd i tio matcher.

Varken Skottland eller Tjeckien kommer att knäböja sig inför matchen. De tjeckiska spelarna kommer i stället att peka på Uefa Respect-texten på sina tröjor. Skottlands spelare kommer i sin tur att knäböja tillsammans med de engelska spelarna på Wembley på fredag.

– Vi vill koncentrera oss på det idrottsliga. Jag förstår att detta är ett viktigt tema och jag och hela laget fördömer naturligtvis all form av rasism och vi har vårt sätt att stöda antirasismen, sade Tjeckiens förbundskapten Jaroslav Silhavy under presskonferensen i går.

Håll koll på: Hemmapubliken

Publiken gör comeback till läktarna på nationalarenan Hamden Park för första gången sen 2019. Upp till 12 000 åskadare får bevittna matchen på ort och ställe.

– Det är förstås en fördel för Skottland. Stämningen kommer att vara fantastisk för alla spelare men hemmalaget drar den största nyttan, säger Silhavy.

Startelvorna: Skottlands vänsterflank är sylvass

Skottlands två bästa spelare är vänsterbackarna Andrew Robertson (Liverpool) och Kieran Tierney (Arsenal). Chefstränaren Steve Clarke har löst dilemmat genom att ha Tierney som vänsterback i en trebackslinje medan Robertson spelar wingback på samma kant.

Bildtext Andrew Robertson är en av de viktigaste kuggarna i Skottlands fotbollslandslag. Bild: imago images/Gerry Schmit/ All Over Press

Skottland (4–4–2): David Marshall; Stephen O’Donnell, Jack Hendry, Grant Hanley, Kieran Tierney, Andrew Robertson; Scott McTominay, Callum McGregor, John McGinn; Lyndon Dykes, Che Adams



Tjeckiens allt-i-allo är West Hams Tomas Souček. Den reslige innermittfältaren gjorde häpnadsväckande tio mål för London-klubben den gångna säsongen.

Tjeckien (4–2–3–1): Tomáš Vaclík; Vladimír Coufal, Ondřej Čelůstka, Tomáš Kalas, Jan Bořil; Tomas Souček, Alex Král; Lukáš Masopust, Vladimír Darida, Jakub Jankto; Patrik Schick

Kommentatorns tips: Luktar kryss. Känns som att 1–1 ligger nära till hands.

EM i dag: Världens bästa målskytt måste leverera för Polen – sänker Lewandowski Hamsiks Slovakien?

Båda lagen piskade att ta poäng i jakten på avancemang.

Noll poäng i dagens match – och EM-äventyret tar sannolikt slut i gruppen. Det är realiteten som gäller då Polen och Slovakien möts i grupp E. Robert Lewandowski är bättre än någonsin, i dag riktas alla blickar mot Polens stora affischnamn.

Polen–Slovakien, grupp E

S:t Petersburg, klockan 19

Kommentator: Sebastian Backman

Polens läge: Skadedrabbat utan bredd

Den goda nyheten för Polen är att Robert Lewandowski är hel – och stekhet. Men det är allt. Det är ett skadeskjutet Polen som ställer upp mot Slovakien.

Anfallsstjärnan Arkadiusz Milik skadade sig i den sista ligamatchen för Marseille och missar turneringen, och Hertha Berlin-anfallaren Krzysztof Piatek har gått ett motsvarande öde till mötes.

Southampton-mittbacken Jan Bednarek åkte också på en smäll förra veckan och missade flera träningspass. Är han redo för en plats i öppningselvan?

Den senaste tidens resultat har inte gått Polens väg: 1–2 mot England i VM-kvalet följdes upp med 1–1 mot Ryssland och 2–2 mot Island i vänskapsmatcherna inför turneringen.

Slovakiens läge: Kan en allsvensk spelare bära ett lag i EM?

Slovakiens gyllene år är över och nu är baksmällan här. Laget gnetade sig till turneringen den långa vägen, via playoff. Laget har bara vunnit tre av sina tretton senaste matcher.

VM-kvalsegern över Ryssland i våras ingav hopp – men 2–2 mot Malta och 0–0 mot Cypern i samma kvalfönster var underkända resultat.

Bildtext Marek Hamsik är Slovakiens kändaste spelare.

Hoppet ställs till Napolilegendaren Marek Hamsik, som haft sin beskärda del av skadebekymmer och otippat nog valde att skriva på för IFK Göteborg i vintras. Hamsik var länge en av Serie A:s klarast lysande stjärnor och lyfte tolv pokaler med Napoli. Han är en gudabenådad mittfältsdirigent med exceptionellt passningsregister och ett giftigt skott.

Men: Hur hög är nivån efter åren i Kina och sejouren i Sverige?

Slovakien har klarat sig utan större skadebekymmer. Yttern och tilltänkta inhopparen Ivan Schranz är det enda frågetecknet.

Snackisen: Robert Lewandowski, världsbäst och nationalhjälte

Det finns vissa spelare som kontinuerligt spelar på så sinnessjukt hög nivå att det abnormala normaliseras. Robert Lewandowski är en av dem. Polens bästa målskytt genom tiderna pangade in 41 (!) mål i Bundesliga och vann målligan med 13 måls marginal.

Han är – utan den minsta tvekan – världens bästa målskytt i detta nu. I fjol förde han Bayern München till mästare i Champions League. Han borde ha fått Ballon d'Or, priset som delas ut till världens bästa spelare, men bucklan delades inte ut på grund av den pandemiförstörda säsongen. Lewandowski kallade beslutet förhastat.

Lewandowski är en nationalhjälte av högsta klass. Under coronaåret har han donerat stora summor pengar till välgörenhet.

Håll koll på:

Marek Hamsik bär inte allt ansvar i Slovakiens trupp. Om den nederlagstippade nationen ska skrälla måste två andra spelare också leverera: Målvakten Martin Dúbravka och försvararen Milan Škriniar.

Dúbravka håller hög Premier League-klass i Newcastle, medan Škriniar är färsk Serie A-mästare med Inter, kanske till och med Serie A:s bästa mittback. Om Slovakien ska skrälla måste duon leverera på allvar.

Bildtext Piotr Zielinski förtjänar levebrödet i Napoli. Bild: All Over Press

I Polen är Piotr Zielinski väldigt sevärd. Den offensiva mittfältaren gjorde åtta mål för Napoli och passade fram till elva fullträffar. Han är mångsidig som få: Det är inte utan orsak som tidigare tränaren Maurizio Sarri kallade Zielinski för "Den nya Kevin De Bruyne".

Startelvorna:

Polen har alternerat mellan en tre- och fyrbackslinje i de senaste matcherna. Sannolikt faller valet på fyra backar mot anfallssvaga Slovakien. Lewandowski får antagligen sällskap av Karol Świderski i anfallet.

Slovakien kör på utan större förändringar. Uppställningen med fyra försvarare och fem mittfältare skvallrar om att defensiven är prioritet ett, två och tre.

Polen (4–4-2): Wojciech Szczęsny; Kamil Piątkowski, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński; Kamil Jóźwiak, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Piotr Zieliński; Karol Świderski, Robert Lewandowski

Slovakien: (4–5–1): Martin Dubravka; Tomáš Hubocan, Ľubomír Satka, Milan Skriniar, Peter Pekarik; Juraj Kucka, László Benes, Lukáš Haraslin, Marek Hamsik, Róbert Mak; Róbert Bozenik

Kommentatorns tips: Det här ska Polen fixa: 2–0.

EM i dag: Sverige får hett om öronen i Sevilla – målvaktskontrovers hos Spanien

Matchen spelas i 30-gradig hetta.

Sverige får bekänna färg genast i sin första match i EM. För motståndet står en av 2000-talets fotbollsgiganter Spanien. Mycket av uppsnacket har kretsat kring den värmebölja som svept över matchorten Sevilla.

Spanien–Sverige, grupp E

Estadio de la Cartuja i Sevilla, klockan 22.00

Kommentatorer: Chriso Vuojärvi och Petri Vuorinen

Spaniens läge: Coronakaos och målvaktsdilemma

Är Spanien fortfarande ett av de största kraftverken i internationell landslagsfotboll? Efter EM-titlarna 2008 och 2012 och VM-guldet 2010 har La Roja inte levt upp till förväntningarna i storturneringar. Både i EM 2016 och VM 2018 fick man respass redan i åttondelsfinal.

Spaniens förberedelser har störts rejält av att lagkaptenen Sergio Busquets drabbats av corona.

Frågorna hopar sig också kring målvaktspositionen. Spanien går in i in i mästerskapet utan en given förstamålvakt och ännu i går verkade förbundskaptenen Luis Enrique inte ha fattat sitt beslut.

– Det står mellan David De Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brighton) och Unai Simón (Athletic Bilbao), sade han kryptiskt.

David de Gea är den mångåriga trotjänaren men det var Simón som vaktade kassen i genrepet mot Portugal förra veckan.

Bildtext Luis Enrique är Spaniens chefstränare.

Sveriges läge: Optimismen gryr

Sverige inleder EM med starkt självförtroende. Man tog två segrar i genrepen och från VM-kvalmatcherna i våras plockade man full poängpott.

Avbräcken finns på topp. Zlatan Ibrahimovics landslagscomeback grusades av skada och talangfulla Dejan Kulusevski testade positivt för Covid-19 förra veckan.



Snackisen: Hettan

Det har varit extremt hett i Sevilla de senaste dagarna. Upp till 35 grader i skuggan. Och även om matchen inleds först klockan 21 lokal tid (22 finsk tid) så förutspås det 31 graders hetta vid avspark.

Sverige har haft EM-läger på hemmaplan och vant sig vid avsevärt behagligare temperaturer. Chefstränaren Janne Andersson tonar ändå ner betydelsen av värmeböljan.

– Det svenska folket har valt att åka till Spanien sedan 60- och 70-talet för att söka upp värmen och vara på semester här. Så vi svenskar gillar värmen i Spanien, sade han med glimten i ögat under gårdagens presskonferens.

Bildtext Janne Andersson har inget problem med hettan i Spanien.

Startelvorna: Vem gör målen för Spanien?

Under Luis Enriques ledning spelar Spanien snäppet mer rätlinjigt än under de allra framgångsrikaste åren. Frågan är vem som ska spela på topp? Gerard Moreno eller Alvaro Morata? Båda är oerhört duktiga anfallsspelare men inte ändå måltjuvar som ger motståndarförsvaren stora skälvan.

Notera också att den spanska truppen inte har en enda spelare från Real Madrid.

Spanien (4–1–4–1): Unai Simon; César Azpilicueta, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba; Rodri; Marcos Llorente, Koke, Thiago Alcántara, Ferran Torres; Gerard Moreno

Sverige spelar som vanligt i den klassiska 4–4–2-formationen. Mittfältet håller inte samma klass som Spaniens dito, så räkna med att hemalaget har klart större bollinnehav i kväll.

Sverige (4–4–2): Robin Olsen – Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson – Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg – Marcus Berg, Alexander Isak.



Kommentatorns tips: Räkna aldrig ut Sverige

Det finns knappast ett bättre läge att möta Spanien än just nu. Hemmalagets förberedelser har varit småkaotiska och det bäddar för en bortaseger. Ett välorganiserat Sverige vinner med 1–0.