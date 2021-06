En storm drar in över Finland – kan bli tropisk hetta med +30 grader till helgen

Under natten till tisdag drar en storm in över södra och västra Finland, det kan regna upp till 30 millimeter på sina håll. Under helgen växlar vädret igen och det blir värmebölja med upp till 30 graders värme.

Under måndag kväll drar en storm in över Finland västerifrån och natten till tisdag kan bli ruskig i västra och södra Finland.

– Också landområden kan drabbas av stormvindar, i synnerhet i väster kan stormarna orsaka skada, säger Jani Parviainen som är meteorolog vid Meteorologiska institutet.

På havsområdena kan det blåsa upp till 25 till 30 meter i sekunden i byarna.

Parviainen uppskattar att Finland drabbas av i medeltal en storm av den här styrkan under juni månad.

– Det är ändå ovanligt att en så här stark storm drar in över Finland så här sent – det sker normalt under våren, säger han.

Av landområdena drabbas Satakunta, Österbotten och Norra Österbotten värst av stormvindarna.

De kraftiga regnen verkar slå värst mot Lappland under tisdagen. I norr kan det regna 10–20, till och med 30 millimeter.

"På söndag kan det bli upp till 30 grader"

Efter regn kommer sol, så också den här veckan. I södra Finland är det till en början runt 20 grader varmt men under slutet av veckan strömmar varmare luft till området.

Under fredagen kan södra och mellersta Finland räkna med en värmebölja.

– På söndag kan det bli upp till 30 grader varmt, säger Parviainen.

I norr stiger kvicksilvret inte lika högt som i söder, det är regnigare och svalare, men också där blir helgen varmare.

Skydda dig mot UV-strålning

UV-strålningen är hög på många håll i södra Finland. Parviainen uppmanar finländarna att skydda sig från UV-strålning från klockan 10 på morgonen till klockan 17 på eftermiddagen.

UV-strålningen är normalt starkast i Finland kring midsommar.