Finland blev ett grönt land på den europeiska coronakartan – incidensen sjönk under 25 för första gången sedan oktober

Just nu ligger incidenstalet för Finland på 24,6, vilket innebär att färre än 25 nya coronafall per 100 000 finländare konstaterats under de senaste två veckorna. Det betyder att vi finns bland de gröna länderna, enligt den europeiska trafikljusmodellen.

Trafikljusmodellen har tagits fram för att hjälpa bedöma smittorisken i samband med utlandsresor.

Resor mellan gröna länder är tillåtna, och den som kommer till Finland från ett land som är grönt på coronakartan behöver inte stanna i frivillig karantän.

Bland andra gröna länder med ett incidenstal under 25 finns Island, Slovakien, Rumänien och Polen.

Senast har Finland klassats som grönt var den första oktober 2020.

Våra närmaste grannländer klassas däremot fortfarande som röda - alltså riskländer - på trafikljusskalan. I Sverige är incidenstalet 148, i Ryssland 102, i Estland 74,9 och i Norge 58,3.

För personer som åker till Finland från röda länder rekommenderas två veckors frivillig karantän.

Incidens på 40 ännu för två veckor sedan

Smittfallen i Finland har minskat i rask takt under de två senaste veckorna. I går på måndagen konstaterades 29 coronafall.

Den nedåtgående trenden för Finlands del inleddes i maj, även om incidensen ännu för två veckor sedan låg på omkring 40.

Sammanlagt har nästan 94 000 fall av coronasmitta och 964 coronarelaterade dödsfall konstaterats i Finland sedan pandemins början.

51 procent av den finländska befolkningen har fått sin första dos av coronavaccin, och 13 procent procent har fått båda doserna.