Dagens coronasaldo: 73 nya fall

73 nya coronafall har rapporterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Under de senaste två veckorna har sammanlagt 1 280 fall rapporterats. Det är 978 coronafall färre än under den tidigare tvåveckorsperioden då 2 258 fall bekräftades.

Sammanlagt kring 94 000 coronafall har rapporterats i Finland under coronapandemins gång.

Incidensen i Finland sjönk under 25 för första gången sedan oktober. Det betyder att färre än 25 nya coronafall per 100 000 finländare konstaterats under de senaste två veckorna. Det betyder att vi finns bland de gröna länderna, enligt den europeiska trafikljusmodellen.