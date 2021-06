Svenska Kulturfonden utsatt för bedrägeri – bluffmakare skapade snarlik webbplats

Svenska Kulturfonden uppger på sin webbplats att oärliga personer har skapat en kopia av organisationens webbplats på en snarlik adress.

Enligt Kulturfonden kopplar adressen besökare vidare till åtminstone någonting som liknar banken Aktias inloggningssida.

Tidigare i år meddelade Aktia att bedragare försöker fiska efter kundernas nätbankskoder via e-post och sms. Banken påminde då om att man endast ska logga in på nätbanken via Aktias egna sidor.

Svenska Kulturfonden uppger att de aldrig ber besökare lämna ut sina bankkoder.

Bankkoder behövs däremot när besökare undertecknar en anhållan om att få bidrag – men då måste hen först logga in med användarnamn och lösenord.