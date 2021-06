Coronaviruset i Österbotten – 18.6

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Inga nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar noll nya fall av coronavirus under torsdagen. Under torsdagen togs 186 coronaprov och incidensen i distriktet är fortsättningsvis 14 fall per 100 000 invänare de senaste 14 dagarna.

Ett nytt fall i Södra Österbotten

I Södra österbottens sjukvårdsdistrikt konstaterades ett nytt coronafall på torsdagen. 270 coronatest genomfördes i distriktet under torsdagen och incidensen är 6,7.