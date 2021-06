Italien öppnar upp 1 juli - då ska restriktionerna i Europas mest drabbade land försvinna

Inget land i Europa har drabbats lika hårt av covid-19 som Italien. Men nu öppnar landet upp långsamt. Och den 1 juli ska landet vara helt öppet och restriktionerna ett minne blott.

Temperaturen stiger, utegångsförbudet infaller allt senare och antalet coronasmittade är lägre än någonsin sedan pandemin bröt ut. Optimismen känns i luften när delar av Italien häver restriktionerna. Det sker i flera steg och i olika regioner vid olika tidpunkt. Samtidigt öppnar man upp för alla över 12 år att vaccinera sig.

På stranden i Fano vid Adriatiska havet håller Maria Chiara Ferrari och Michele Manaro på att installera sig vid ett par solstolar.

– Det här är första gången vi är vid havet sedan förra sommaren, säger de.

Maria Chiara Ferrari, som är sjuksköterska, och Michele Manaro, som är läkare, är försiktigt optimistiska inför sommaren.

– Det känns väldigt skönt att komma ut till havet och börja umgås med vänner igen, men det kommer nog ta sin tid att komma ur pandemin helt, säger Ferrari.

Manaro säger att vi säkert kommer behöva leva tillsammans med viruset under lång tid framöver.

– Det viktiga är att det blir i lättare former och att vi slipper så många allvarligt sjuka som kräver intensivvård, säger han, som själv inte har kunnat arbeta inom sin specialisering som kirurg på ett och ett halvt år. Alla operationer har ställts in och all personal har fått vårda coronapatienter och på senare tid hjälpa till med vaccinationerna i stället.

Ferrari arbetar i Milano och Manaro i Bergamo, två av de platser i Europa som drabbades allra hårdast av coronaviruset under den första smittovågen i februari - mars förra året.

De två befinner sig på campingen Stella Maris i Fano.

– I år har bokningarna kommit tidigare och vi har länge haft fullt under semestermånaderna juli och augusti. Förra året var läget osäkrare och alla väntade in i sista minuten med att boka, säger Michela Tarsi som arbetar både i receptionen och som badvakt och tillhör en av ägarfamiljerna.

Bildtext Michela Tarsi som är badvakt och receptionist på campingen Stella Maris i Fano tror på en bra säsong. Bild: Christin Sandberg

Den här campingen, som även har stuguthyrning och fasta gäster med egna stugor, ligger i Marche i centrala Italien. Här är det fortfarande så kallad ”gul zon” med en del restriktioner som fortsatt gäller.

– Vi hoppas de hävs inom den närmaste veckorna och innan de flesta turisterna kommer, säger Tarsi.

Tidtabellen: Helt öppet 1 juli Från och med förra veckan blev fyra italienska regioner, Ligurien och Veneto i norr, och Umbrien och Abruzzo i centrala Italien, så kallade ”vita zoner” och anslöt sig till Sardinien, Molise och Friuli-Venezia som var de tre första regionerna i vilka restriktionerna hävdes. I dessa zoner råder nu inga förbud, såsom utegångsförbud nattetid eller tidigarelagd stängning för barer och restauranger. Alla måste dock fortsätta bära munskydd och hålla distans. Övriga delar av landet, exempelvis storstäderna Milano, Neapel och Rom är kvar i gul zon. Där är smittorisken låg men restriktioner finns, med bland annat utegångsförbud nattetid, vilket nu flyttas fram och gäller från midnatt till 05. Med början den 14 juni blev fler regioner ”vita”. Det gäller Lombardiet, Lazio, Piemonte, Apulien, Emilia-Romagna och Trentino. Övriga regioner ser ut att följa efter veckan efter. Från 1 juli kommer hela landet vara ”öppet” och utan restriktioner. Med undantag för munskyddet som kommer vara fortsatt obligatoriskt att använda både inom- och utomhus. Många hoppas nog på att det ska kunna gå att slippa täcka mun och näsa i alla fall utomhus under den varmaste perioden i augusti.

Många bad- och festsugna italienare

De flesta barer och restauranger hoppas på att ta igen en del av de förlorade inkomsterna under året, och de som har uteservering och har kunnat hålla öppet har haft fullsatt de senaste veckorna.

– Det finns ett uppdämt behov av att komma ut, umgås och roa sig, säger Lorenzo Paupini.

Han och säkert många andra barägare har haft fullt upp med att få gästerna att hålla sig till distansreglerna och de tidiga stängningarna.

– När det är fullsatt och ungdomarna umgås i grupp är det ju i princip omöjligt att separera dem, säger Lorenzo Paupini.

Bildtext Lorenzo Paupini säsongsarbetar som badvakt på stranden på förmiddagarna och driver en bar på kvällarna. Bild: Christin Sandberg

När stängningsdags, som nu alltså flyttats fram till midnatt, infaller sitter ett hundratal ungdomar kvar vid borden eller på stranden. Polisen passerar för att kontrollera, men vidtar inte några drastiska åtgärder för att köra hem dem.

Så länge allt går lugnt till kan Paupini förstå att de gärna vill vara ute i de ljumma försommarkvällarna.

Men han vittnar också om en del bråk och stök med ungdomar som vägrat hålla sig till reglerna eller blivit upprörda när de fått tillsägelser.

– Det är tydligt att det finns en stort behov av att få komma ut men också få utlopp för frustration efter det här pandemiåret, säger Lorenzo Paupini, som har fått agera vakt mer än han hunnit serva gäster sedan säsongen inleddes i maj.

Det råder fortfarande förbud om att anordna privata fester, även om det hålls en del middagar i mindre sällskap - inte minst i samband med första nattvarden och konfirmationer som är starkt rotade katolska traditioner och hålls den här tiden på året.

Det är inte heller tillåtet att dansa på disco ännu. Men kanske inom en snar framtid. Från branschen föreslår man att öppna upp i juli, men påpekar att det i så fall måste vara klart för alla att det handlar om folksamlingar.

Bildtext Tre av många ungdomarna som sökt sig till strandpromenaden i Neapel och njuter av att äntligen vara ute bland folk. Bild: Christin Sandberg

Italienarna väljer hemmasemester

Enligt en opinionsundersökning gjord av Demoskopika och Sannio universitet kommer drygt hälften av italienarna (30 miljoner) semestra i sommar. De allra flesta i hemlandet. Av dem som inte planerar att resa på semester uppskattas 4 miljoner tvingas ställa in på grund av försämrad ekonomi.

Vart italienarna helst reser är en trend, som håller i sig från tidigare år. 6 av 10 italienare väljer havet. Städerna lockar 12 procent och bergen drygt 9 procent.

De flesta reser till Apulien i söder, någon av öarna Sicilien och Sardinien eller regionerna Toscana och Emilia-Romagna.

För turismen i stort spelar både antalet vaccinerade och införandet av EU:s digitala covidbevis (även kallat Gröna bevis) roll.

Målet är att 8 av 10 italienare ska vara vaccinerade i september. Den senaste helgen sattes rekord, cirka 600 000 vaccinerades under en dag.

Sedan den 3 juni får alla personer över 16 år beställa tid för vaccinering. I vissa regioner från 12 år och uppåt.

Redan innan dess hade de ungdomar som går sista året på gymnasiet fått möjlighet att vaccinera sig inför sina examensprov, som hålls i mitten av juni. Efterfrågan bland dem har varit hög. Inte bara för att kunna göra examensprov på plats i skolan. Utan även för att kunna umgås med nära och kära och kramas och dansa igen i sommar.