Ungern chockade Frankrike som åkte på första baklängesmålet sedan i mars – Antoine Griezmann stoppade skrällfesten, men Ungern jublade vilt över den vunna poängen

På de fem senaste landskamperna hade Frankrike lyckats hålla nollan. Men då EM-gruppspelsmatchen mot Ungern på en fullsatt arena i Budapest stod på programmet, var det Ungern som frälste publiken och knep poäng av regerande världsmästarna efter Attila Fiolas öppningsmål.

Precis som i mötet mot Portugal, lyckades Ungern även hålla Frankrike mållösa under den första halvleken. Den stora skillnaden var att man också lyckades öppna målkontot i EM.

Efter att Frankrike skapat friskt med chanser i början av första halvleken med rejäla missar av både Kylian Mbappé och Karim Benzema, var det till sist Ungern som gjorde öppningsmålet.

Ungerns meste målskytt Ádám Szalai fick gå av planen då knappt över 20 minuter spelats. 33-åringen är den enda spelaren i detta ungerska landslag som gjort över åtta landslagsmål under karriären. Hans 73:e landskamp bjöd inte på den 24:e fullträffen i landslagströjan utan slutade efter 25 spelade minuter. Ett stort avbräck för Ungern, men det stoppade dem inte.

20 minuter senare gjorde man slut på Frankrikes fina svit. "Les Bleus" hade inte släppt in ett mål på de fem senaste landskamperna.

Vild fest på läktarna

Då första halvlek redan var inne på stopptid var det ändå Attila Fiola som steg fram och chockade fransmännen.

Varken Benjamin Pavard eller Raphaël Varane fick stopp på Fiola som spurtade i väg efter en passning av Roland Sallai och sedan stod för ett riktigt kyligt avslut ner i vänstra hörnet. Då brakade det loss på läktarna i Budapest där arenan var fylld.

– Ivern ser nog inga gränser på läktarna. Och nu blir det intressant, utbrast Yle Sportens kommentator Jonas Lindholm i sändning.

För Fiola var det blott hans andra landslagsmål på 37 landskamper.

Bildtext Attila Fiolas mål gjorde publiken vild i Budapest. Bild: EPA-EFE/Tibor Illyes / POOL

Frankrike för hela slanten på slutet



I andra halvlek bytte Frankrike in Ousmane Dembélé och det höll på att ge resultat direkt. Med en knapp timme på klockan drog Dembélé i väg ett skarpt skott med högerfoten men prickade till slut bara stolpen.



Då 65 minuter spelats stod ändå det ungerska försvaret för en miss, och Antoine Griezmann räddade den franska poängen.

Bildtext Antoine Griezmann öppnade målkontot i EM. Bild: imago sport/ All Over Press





Griezmann pangade in sitt första mål i den här turneringen, sitt elfte mål på tre storturneringar, och sitt totalt 38:e mål i landslaget.



Under slutet av matchen tog Frankrike allt mer kontroll och pressade Ungern. Till skillnad från matchen mot Portugal då Ungern släppte in tre mål på de sista tio minuterna, lyckades man ändå hålla eget mål rent, trots flera ypperliga lägen.



Glädjen var stor när slutvisslingen ljöd och ungrarna firade glatt den vunna poängen på planen.

Bild: EPA-EFE/Alex Pantling / POOL

Resultat: Ungern – Frankrike 1–1 (1–0)

45+2´ 1–0 Attila Fiola

66´ 1–1 Antoine Griezmann