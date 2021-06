Chansningen med ett depåstopp höll inte för Mercedes – Bottas frustrerad på stallets strategi: ”Varför lyssnar ingen på mig?”

Två däckbyten var den vinnande strategin i Frankrikes GP. Max Verstappen valde det alternativet och passerade både Lewis Hamilton och Valtteri Bottas på slutet. Bottas tappade till och med en pallplacering på grund av slitna däck.

Tävlingarna på Paul Ricard-banan har tidigare haft en tendens att bli väldigt ensidiga men dagens lopp blev ett välkommet trendbrott. Mercedes och Red Bull har likvärdigt material och det ledde till intressant racing i täten och olika strategier.

Och den här gången var det Mercedes som fick smaka på sin egen medicin. I tävlingen i Barcelona vann Hamilton efter två depåstopp – i dag gjorde Red Bull samma sak och då kunde Max Verstappen knipa segern.

– Tursamt fungerade det med två däckbyten i dag. Det var många långsamma bilar att passera men jag fick en bra fajt om segern på slutet. Det här kommer att fortsätta under resten av säsongen, säger Verstappen efter loppet.

Verstappen hade pole position men tappade ledningen direkt efter starten. Holländaren gjorde ett misstag i andra kurvan och serverade ledningen på ett silverfat åt Lewis Hamilton.

Däcken slets snabbt

Hamilton fick en liten lucka till Verstappen och Bottas, men ganska så snabbt stod det klart att däcken inte skulle hålla så länge som förväntat. Hamilton höll sin ledning i 20 varv men tappade den efter depårumban.

Verstappen som gick i depå ett varv tidigare lyckades pressa sig förbi Hamilton då britten kom ut på banan efter sitt stopp.

Hamilton satte ändå snabbt press på Verstappen samtidigt som Bottas hade bra fart i sin bil och hängde på tätduon. Halvvägs in i loppet tvingades ändå Mercedesförarna dra ner på tempot samtidigt som stallet planerade strategin för resten av loppet.

Då valde Verstappen att komma in för ett nytt däckbyte. Han fick nya mediumdäck då 21 varv återstod samtidigt som Hamilton och Bottas körde vidare på sina hårda däck.

Bottas förbannad efter Verstappens omkörning

Med fräscha däck plockade Verstappen snabbt in mycket tid samtidigt som Mercedesförarna hade stora problem i täten. Då nio varv återstod kunde Bottas inte längre försvara sin placering, och gav samtidigt en rejäl känga åt stallet.

– Varför i hela helvete lyssnar ingen på mig? Jag sa att det här skulle bli ett lopp med två stopp, sa Bottas i stallets radio.

Verstappen fortsatte sedan sin jakt på Hamilton och ett varv före mål fick han slagläge. Verstappen passerade lätt Hamilton som fick se slaget förlorat.

– De hade en bra strategi som fungerade. Mina däck var fullständigt slutkörda men det var en fin fajt. Vi kom fram till att det enda alternativet var att försöka kämpa med våra slitna däck men vi var chanslösa på rakorna, säger Hamilton.

På slutet kunde Bottas heller inte försvara sig mot Sergio Perez och fick nöja sig med en fjärdeplats.

– En stor besvikelse, jag ville ha en bättre placering än fyra. Farten var bra men framdäcken slets väldigt snabbt. Under de sista varven var de helt slut. Två stopp hade varit bättre i dag men vi beslöt oss för att bara göra ett, säger Bottas till C More.

För Kimi Räikkönen blev det ett intetsägande lopp. Han startade från 17:e ruta och det var även hans placering i mål.

Verstappens seger och snabbaste varv göra att han rycker ytterligare i VM-tabellen. Verstappen leder nu med tolv poäng före Hamilton.