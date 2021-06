Morgonkollen: Nya inreserestriktioner gäller från och med i dag – och fyra andra nyheter att ha koll på den här morgonen

God morgon! Här listar vi fem nyheter att ha koll på den här måndagen.

Stor amerikansk studie: Det är vanligt med postcovid

Många som har fått covid-19 har också drabbats av postcovid, alltså symptom en tid senare. Det bekräftar den största studien på området hittills, gjord i USA.

Studien visade att drygt var femte person behövde vård för hälsoproblem en månad eller mer efter att de hade haft covid-19 – och specifikt för sådana symptom de inte hade haft före de smittades av coronaviruset.

Bildtext Ungefär varannan person som hade varit intagen på sjukhus för covid-19 drabbades av andra symptom senare, enligt den amerikanska forskningen. Bild: Antti Haanpää / Yle

De vanligaste nya symptomen som listas i den amerikanska forskningen är problem med andningen, smärta till exempel i nerver och muskler, lätt illamående och trötthet, höga kolesterolvärden och högt blodtryck.

Lättade inreserestriktioner från och med i dag

Från och med i dag tillåts arbetsresor från EU- och Schengenländer till Finland. Tidigare har arbetsresandet endast tillåtits via flyg, men nu tillåts den via all slags trafik, alltså också både till land och till havs.

Bildtext Nu är det okej att ta båten över till Finland för en arbetsresa. Bild: Petteri Bülow / Yle

Särskilt Estland har önskat att Finland ska lätta på sina restriktioner gällande arbetsresor och landets premiärminister Kaja Kallas har bland annat vädjat direkt till statsminister Sanna Marin om saken.

Reglerna för fritidsresor ändras också. Nu får turister från EU- och Schengenländer komma in i landet om de har ett intyg på att de fått två vaccindoser eller tillfrisknat från covid-19.

Henrik Kunis strid med försäkringsbolagets och FPA:s läkare har pågått i fem år och inget slut syns trots medborgarinitiativ

Årligen beräknas cirka 5 000 till 10 000 personer få avslag på sina ansökningar om sjukpensionering. Henrik Kuni i Korsholm har fått avslag flera gånger trots att fyra olika läkare konstaterat att han är arbetsoförmögen.

Kuni har i mer än fem år kämpat mot försäkringsbolag och Folkpensionsanstalten.

– Jag förstår att försäkringsbolagen ska ha något att säga till om, men när de struntar i flera läkares åsikter blir det ohållbart. Att gå igenom en process som det här tär på människan. Själv har jag blivit deprimerad medan jag hållit på och kämpat.

Bildtext Henrik Kuni säger att det är tungt att få avslag på avslag, som dessutom innehåller väldigt lite motiveringar. Bild: Patrik Skön/YLE

I juli träder en lagändring om försäkringsläkare i kraft till följd av ett medborgarinitiativ. Sakkunnigläkare som jobbar för försäkringsbolag eller Folkpensionsanstalten ska då intyga att de fattar beslut "i enlighet med befintlig information, min sakkunskap och mitt samvete."

Så här toppar Putin laget inför höstens parlamentsval

Efter att presidenten som väntat slog fast att parlamentsvalet blir den 19 september har partierna satt fart på kampanjstarten.

Förenade Ryssland, som är president Putins stödparti, samlades i helgen till möte i Moskva och utsåg sina toppkandidater. I praktiken var det Putin som avgjorde vilka som utsågs.

Bildtext Överläkaren Denis Protenko har blivit känd under coronaepidemin i Ryssland.

De utvalda är försvarsminister Sergej Sjojgu, utrikesminister Sergej Lavrov, barnombudsmannen Anna Kuznetsova, viceordföranden i den allryska folkfronten Jelena Sjmeleva och överläkaren vid det största sjukhuset för vård av coronapatienter i Moskva Denis Protenko.

Oroligheter befaras då Armeniens premiärminister utropar seger i parlamentsvalet

Armeniens premiärminister Nikol Pasjinjan har utropat sitt parti till vinnare i gårdagens förtida parlamentsval då preliminära resultat gav partiet 57 procent av rösterna mot närmaste rivalens 19 procent.

Bildtext Nikol Pasjinjan, som själv kom till makten efter att ha lett massprotester mot ett långtida maktparti, tvingades själv utlysa nyval på grund av protester. Bild: EPA-EFE/NAREK ALEKSANYAN Bild: EPA-EFE/NAREK ALEKSANYAN

Oppositionsblocket som leds av den före detta presidenten Robert Kocharian godkänner inte resultatet och hävdar valfusk.

Båda sidorna har nu uppmanat sina anhängare att samlas i huvudstaden Jerevan i dag och befaras kunna utmynna i oroligheter.

Det varma vädret fortsätter. Dagens högsta temperatur är 27 till 32 grader. Det är mest klart till halvklart, men på eftermiddagen kan häftiga regn- och åskskurar förekomma lokalt. I norr regnar det mera allmänt.

Mest måttlig, lokalt frisk och byigt vind omkring syd.