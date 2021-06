Ung man försvunnen i flera dagar i Åbo – ytterst viktigt att hitta honom på grund av värmeböljan

I Åbo fortsätter spaningarna efter en ung man, som försvann nära Åbo centrum på lördagen. Enligt polisen är läget kritiskt och det är ytterst viktigt att hitta honom, eftersom han inte kan ta hand om sig själv i värmeböljan.

Under tisdagen har polisen granskat fastigheter, förråd och garage på Österlånggatan, berättar kriminalöverkommissarie Jari Riiali till Yle Åboland. Polisen har fått in många tips och de kollas som bäst.

Den sista säkra observationen är ändå från lördagsförmiddagen, konstaterar Riiali. Polisen granskar också material från övervakningskameror för att hitta mannen.

Bildtext Kimi Kohonen i de kläder han hade på sig då han försvann. Bild: Polisen

Den 20-åriga Kimi Kohonen har senast setts vid 10-tiden på Paavo Nurmis stadion på lördagen, den 19 juni. Han var klädd i en ljusgrå blus med blommor och kamouflagefärgade shorts då han försvann. Han är 175 centimeter lång och smal. Enligt polisen har han en mild funktionsvariation och kraftigt nedsatt hörsel.

Enligt Riiali har den unga mannen tidigare gömt sig i olika byggnader och konstruktioner. Därför antar polisen att han kan ha gömt sig också den här gången.

Polisen ber fortfarande om Åbobornas hjälp. Speciellt de som bor i Martins, Luolavuori, Kuppis, Lillheikkilä och Tallbacken ombeds kolla sina gårdar, förråd och bilar. Dessutom ber polisen alla husbolag att granska allmänna utrymmen och andra ställen, där någon möjligen kan gömma sig.

Den som har observationer ska ringa 112

Den frivilliga räddningstjänsten har också kopplats in och många frivilliga hjälper till i spaningsarbetet. Kohonens försvinnande har också väckt stort engagemang på sociala medier, och många Åbobor har sträckt ut sin hand för att hitta Kohonen.

Polisen misstänker inget brott i det här skedet. Den som har observationer kring fallet ombeds ringa det allmänna nödnumret 112. Icke-brådskande tips kan lämnas in på polisens tipsnummer 0295 417 259, per e-post på vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller via Whatsapp på numret 050- 411 7655.

Om den unga mannen inte hittas på tisdagen, så granskar polisen läget på nytt på onsdag och ser hur de går vidare i spaningsarbetet.