Nattsvart för Finland efter Kroatiens drömresultat: Modrić visade vägen då Kroatien knep andraplatsen mot Skottland

Det bets på nagelband i flera länder då Skottland mötte Kroatien – bara en nation fick ett drömresultat. Kroatiens lysande 3–1-seger betyder att Finland med allra största sannolikhet gjort sitt i EM.

Finland har säkerligen hållit tummarna i kväll på EM-basen i S:t Petersburg, med väskorna opackade. Men precis som i några tidigare matcher blev kvällens resultat inte gynnsamt för Finland. Och inte heller Skottland får spela ett historiskt slutspel, utan får fortsätta jaga nationens första avancemang.

En liten chans. Men så länge chansen finns så hoppas vi, det konstaterade både Markku Kanerva och Tim Sparv för Yle tidigare i dag. Den chansen blev allt mindre i kväll.

Ett av de första resultaten som skulle gå Finlands väg för att EM-drömmen skulle leva vidare var ett oavgjort resultat mellan Skottland och Kroatien. Resultatet hade ingen betydelse, så länge det var oavgjort.

Rätt tidigt blev det klart att 0–0 åtminstone inte skulle stå sig. Och det blev inte heller oavgjort: till Kroatiens stora lycka.

Öppna Här är resultaten Finland hoppas på Grupp D, tisdag: 22.00 Kroatien–Skottland Oavgjort Grupp E, onsdag: 19.00 Sverige–Polen Svensk seger eller kryss 19.00 Slovakien–Spanien Slovakisk seger eller spansk seger med minst tre mål Grupp F, onsdag: 22.00 Portugal–Frankrike Fransk seger med fyra mål eller mer. 22.00 Tyskland–Ungern Tysk seger eller oavgjort. Alternativt ungersk seger med fyra mål.

Kroatien som även de var piskade att vinna gjorde förändringar i startelvan inför ödesmatchen. En av dem som fick chansen levererade direkt.



Nikola Vlašić som för första gången i turneringen var i Kroatiens startelva satte in matchens första mål efter en dryg kvart. Ivan Perišić stod för en elegant nick bakåt på ett inlägg och Vlašić kunde kruta in Kroatiens andra mål i turneringen.

Bildtext Nikola Vlašić satte karriärens sjätte landslagsmål. Bild: AFP / Lehtikuva

Efter det målet satt nog både de högljudda supportrarna på Hampden Park, och de blåvita spelarna och supportrarna och hoppades på en skotsk kvittering. Skottland hade fler bra chanser strax efter baklängesmålet men Kroatien höll fast i biljetten till åttondelsfinal. Men bara i 25 minuter. Strax innan halvtidspaus kom den önskade kvitteringen.

Kroatien lyckades inte rensa bort bollen från straffområdet och Callum McGregor bombade in Skottlands första mål i turneringen. Det var också McGregors första mål i landslagströjan.

Bild: EPA-EFE/Petr Josek / POOL

Skottarna fick ändå jaga igen i andra halvlek. Med en knapp halvtimme kvar på klockan satte Luka Modrić in ledningsmålet, och ett minst sagt vackert sådant.

– Ett fantastiskt avslut. Vilket vackert fotbollsmål, oj oj oj, kommenterade Yle Sportens expertkommentator Jani Lyyski Modrićs skott med yttersidan.

En kvart senare stegade Modrić till hörnflaggan, slog en bra hörnspark och Ivan Perišić kunde sänka de skotska avancemangsdrömmarna med sin andra fullträff i turneringen. Perišićs nick var läcker, och gick in via stolpen. För Skottland betydde det brant uppförsbacke under sista tio minuterna av matchen. De kom aldrig nära ens en reducering.

För 11:e gången går Skottlands dröm om knockoutskede i en storturnering i kras. Samtidigt var 3–1 på tavlan ett riktigt drömresultat för Kroatien som steg till tvåa i gruppen tack vare målskillnaden.

Bildtext David Marshall mellan stolparna hade ingen chans då Ivan Perišić stod för en nätt nick. Bild: AFP / Lehtikuva

– Och ja Finland. Det är dystert. Vi hade hoppats på ett kryss, och lite hjälp i jakten på en plats bland de fyra bästa grupptreorna. Men fortfarande ser det ut som att Finland är sämst av grupptreorna. Nu måste både grupp E och grupp F leverera sämre grupptreor, och det är nog allt annat än sannolikt, tyvärr, kommenterade Yle Sportens Sebastian Backman.



– Så är det. Men jag måste ändå säga att om man analyserar Finlands insats så måste vi ändå ge den helt klart godkänt. Man tar ändå tre poäng och enda in i det sista är man med, man är fortfarande med, även om chanserna är väldigt väldigt minimala just nu, kompade Lyyski.

England säkrade gruppsegern

I gruppens andra match mellan England och Tjeckien gick England av planen som segrare. Raheem Sterling gjorde i den 12:e minuten sitt andra EM-mål och det var allt som krävdes.

England knep gruppsegern och får spela åttondelsfinal på Wembley

England knep gruppsegern och får fortsätta spela hemma i London, och möter tvåan i "dödens grupp" i åttondelsfinal.

– Det är viktigt för oss att vi får spela på Wembley. Vi har gott självförtroende när vi spelar här och publiken är som en extra man på plan för oss, kommenterade en mycket nöjd Bukayo Saka efter matchen på Uefas sidor.

Tjeckien föll i och med uddamålsförlusten till trea i gruppen bakom Kroatien, med sämre målskillnad. Tjeckien är ändå vidare som grupptrea. Kroatien åker i och med andraplatsen till Köpenhamn för att möta tvåan i grupp E, som avslutas i morgon.

Resultat, Grupp D: Kroatien – Skottland 3–1 (1–1) 17' Nikola Vlašić 1–0 42' Callum McGregor 1–1 62' Luka Modrić 2–1 77' Ivan Perišić 3–1 Tjeckien – England 0–1 (0–1) 12' Raheem Sterling 0–1