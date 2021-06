Benjamin Källman upp i skytteligaledning – Inter lyckades ändå inte knappa in på HJK:s försprång

FC Inter hade chansen att knipa in på HJK:s försprång i tabellen då man gästade Ilves, som hade tre förluster i ryggen. Ilves kände ändå publikens stöd och bröt förlustsviten med en 2–1-seger över tabelltvåan.

FC Inter kom till bortamatchen mot Ilves med en seger i ryggen och en plats i tabelltoppen. Hemmalaget lyckades ändå bryta sin förlustsvit på hemmaplan där de för första gången på länge hade ett ordentligt stöd från läktarna. För första gången fick nämligen fler än 50 personer vistas i publiken.

Det var ändå Inter som öppnade starkast och efter en dryg halvtimme satte Benjamin Källman in öppningsmålet framför över 1500 ögonpar på läktarna.

Målet var Källmans fjärde för säsongen och han steg nu upp till etta i skytteligan.

Inter hade ännu chansen i första halvlek att gå upp i en tvåmålsledning men i stället stod det 1–1 i paus.

– Det är en rätt stor skillnad. Vi försvarade helt dumt på slutet och sen blev det en helt annan match, kommenterade Juuso Hämäläinen i Ruutus sändning.

Hernan Luna satte in kvitteringen, hans första mål i fotbollsligan, på första halvans stopptid. Bollen rullade till slut in via Henrik Moisanders fot. I andra halvlek satte en annan spelare sitt första ligamål då Taha Özcelik skrev segersiffrorna till 2–1 för Ilves. Özcelik, som debuterade i ligan förra veckan, stod för en snygg nick på hörnan som Moisander inte räcktes till.

Ilvestränaren var ändå inte helt nöjd trots att det blev en seger i Tammerfors.

– Under första halvlek var vi igen lite som mjuka kaniner på planen. Vi vann helt för få kamper man mot man. Vi bara snurrade. Som tur blev det bättre i andra halvlek, kommenterade Jarkko Wiss på klubbens webbplats.

FC Inter är fortsättningsvis tvåa i tabellen, fyra poäng bakom HJK, med en match mera spelad. Ilves steg till en sjätte plats förbi SJK i och med segern.