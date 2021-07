Vem har rätt att bestämma om en kräftas liv är mer värt än en människas? – Johannes Ekholms audiodrama tar upp ett aktuellt och etiskt dilemma  

Hur känns det att veta att man själv står på menyn? Förvandlingen är ett audiodrama skrivet av författaren och dramaturgen Johannes Ekholm där sex vänner samlas till det som de tror ska bli en trevlig kräftskiva. Men ett etiskt dilemma uppstår. Kräftor kokas levande och de lider av det.

– Förvandlingen är ett karnivoriskt audiodrama i vilket jag ville föreställa mig hur det skulle kännas att vara en kräfta på en kräftskiva, säger Ekholm.

Förvandlingen är ett audiodrama som med karnevalistisk uppsluppenhet skär ett snitt genom samhällsdebatten. Det är kräftsäsong och sex vänner har samlats till det som de fortfarande tror ska bli en trevlig kräftskiva. Men i samma takt som suparna slinker ner tar diskussionen om livets okränkbarhet en allt våldsammare vändning.

Jag tycker att 1500 euro i månaden skulle vara en bra summa. ― Johannes Ekholm

Johannes Ekholm är en flerfaldigt prisbelönad finländsk författare och dramatiker som tidigare jobbade som grafisk designer. Hans debutroman Kärlek liksom (2017), liksom generationsdramat Kaspar Hauser (2014), väckte stor uppmärksamhet och ifjol utkom hans andra roman Planet Fun Fun.

Lyssna på intervjun med Johannes Ekholm här.

Vill ha medborgarlön

Ekholm har alltid varit frän i sin samhällskritik och funderar fortfarande mycket på arbetslivet, frilanslivet, prekariatet och medborgarlön.

– Situationen för kulturarbetare är ofta oförutsägbar. Särskilt i och med coronatiden när många inte har haft jobb borde vi som samhälle inse att det är alldeles uppenbart att vi borde ha en medborgarlön.

Bildtext Johannes Ekholm tycker att vi borde införa medborgarlön. Bild: Kia Svaetichin

Ekholm efterlyser en basinkomst som är lika för alla oberoende arbetsinsats och som räcker till för att leva ett bra liv, det vill säga borde basinkomsten vara högre än det nuvarande arbetslöshetsunderstödet.

– Jag tycker att 1500 i månaden skulle vara en bra summa att utgå från. Det skulle befria arbetslösa från stress som har att göra med nuvarande byråkrati och höja livskvaliteten avsevärt. En basinkomst skulle också vara bästa tänkbara kulturpolitik, då den skulle ta bort en konstig tävlingssituation där alla ens kollegor är på sätt och vis ens fiender för man söker hela tiden samma pengar. Man är hela tiden lite avundsjuk när någon får pengar, besviken när man själv blir utan eller skäms när man sedan får själv för man vet att alla andra blev utan.

Den finlandssvenska kräftskivan

Ekholm blev ombedd att skriva om ett etiskt dilemma och tog den finlandssvenska kräftskivan som skådeplats.

På något plan handlar Förvandlingen också om coronatiden då vi varit isolerade.

– Utgångsläget är att man ligger hemma och har varit hemma i flera veckor. Man har inte träffat andra människor och så blir man övertalad att komma på en fest och känner sig illa till mods och gör stämningen dålig för alla, säger Ekholm.

I mitt drama har man blivit en insekt eller ett ryggradslöst djur och man är hämndlysten och det finns inga förpliktelser eller moral kvar. ― Johannes Ekholm

Kräftor kokas faktiskt levande

Johannes Ekholm tycker att man ska ta på allvar att kräftorna bevisligen är kännande varelser som lider av att man kokar dem levande, det är ett faktum som vi inte kan blunda för.

– För att undvika moraliserande ville jag ge lyssnaren mer en en upplevelse av att hur skulle kännas det att veta att man själv hamnar på menyn.

Bildtext Audiodramat Förvandlingen ska man helst lyssna på med hörlurar på och gärna under täcket eller i en städskrubb. Bild: Kia Svaetichin

Audiodramat är skrivet i du-form och lyssnaren intar positionen som den aktiva som blir tilltalad.

– Upplevelsen är bäst om man lyssnar med hörlurar. Man kan gärna ha ögonen stängda och tänka att det är åt en själv som allting händer. Jag ville skriva en berättelse om upplevelser utanför det sedvanliga, ett slags undantagstillstånd som med ljudtekniska lösningar kan förmedla till lyssnaren att man går in i en annorlunda stämning, ens hjärta börjar dunka snabbare och man känner av att man förflyttas till något annat utrymme.

Ekholm uppmanar lyssnarna att gå in i en grotta eller en städskrubb och lyssna eller stanna i sängen men dra täcket över huvudet. Det är också ett hörspel om ångest och klaustrofobi.

Mångfacetterad skrivprocess

Johannes Ekholm hade en mångfacetterad skrivprocess då han skrev audiodramat. Han har läst Consider the Lobster (2005) av David Foster Wallace och The Ones Who Walk Away from Omelas (1973) av Ursula K. Le Guin.

Men den självklaraste referensen är såklart Franz Kafkas Förvandlingen (1915).

– Hos Kafka är det så att man vaknar upp som en skalbagge men känner ännu av alla sina mänskliga förpliktelser och funderar bara på hur man ska komma till jobbet när man är en skalbagge. I mitt drama har man blivit en insekt eller ett ryggradslöst djur och man är hämndlysten och det finns inga förpliktelser eller moral kvar.

Bildtext I Förvandlingen testar gästerna på kräftskivan på en psykoaktiv drog. Bild: Kia Svaetichin

På kräftskivan händer det saker, i en scen blir gästerna erbjudna att dricka en magisk dryck.

– Jag ville att berättelsen skulle ha ett mystiskt element, att man överskrider en gräns och förvandlas till någonting annat. I ett skede tänkte jag mig det som en magisk portal eller ett hål i väggen. Men för att hålla någon slag realism blev det en psykoaktiv drog som får utgöra portalen som förvandlar gästerna till något annat utanför sig själva.

Dramaturgin i Förvandlingen är cirkulär, det som händer i början har hänt redan tidigare och det som händer i slutet är samma som hände i början.

– För den transcendentala upplevelsen är det viktigt att ha ett element som bryter det vanliga som vi känner omkring oss i vardagen.

Det finns en valmöjlighet där man kan välja om man kommer att upprepa allt eller kommer man att göra någonting helt annat påpekar Ekholm.

VEM ÄR JOHANNES EKHOLM? Familj: Jag har ett barn. Ålder: 37 år. Yrke: Författare och dramaturg. Debutroman Kärlek liksom (2017) väckte stor uppmärksamhet, liksom de hyllade föreställningarna Wunderkinder (2016) och Kaspar Hauser (2014). Hans andra roman Planet Fun Fun utkom år 2020. Aktuell: Förvandlingen är Ekholms första audiodrama på svenska och förverkligat i samarbete med ljuddesignern Tiina Luoma. Han har tidigare gjort audiodramerna Iholla och There Is A Light That Never Goes Out Läste senast: Brev till en ung poet (1929) av Rainer Maria Rilke Följer på Instagram: Suomi dank meme -konton, politiska meme konton, konton med grodor Senast sedda TV-serie: Snabba Cash (Netflix) Lyssnar helst på: Raseriet, Mikä meitä vaivaa och Omaa luokkaa Favoritbok: Ögats historia (1928) av George Bataille

Lyssna på Förvandlingen, ett audiodrama av Johannes Ekholm.