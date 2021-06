Landet Ingenstans i Västnyland - Peter Pan har premiär på Raseborgs sommarteater

Pirater och borttappade barn möts i landet Ingenstans, den här gången på en scen i Västnyland. Det är dags för premiär på pjäsen Peter Pan på Raseborgs sommarteater.

Peter Pan, den klassiska berättelsen om barnet som inte ville växa upp, utspelas i sommar på Raseborgs sommarteater. Pjäsen har premiär den första juli.

– Det känns som att det är på tiden att vi får visa upp det här, säger pjäsens regissör, Riddo Ridberg.

Bildtext Peter Pan är den första pjäsen Riddo Ridberg regisserar på Raseborgs sommarteater. Bild: Linus Westerlund / Yle

Peter Pan skulle egentligen spelas på Raseborgs sommarteater i fjol somras. I april 2020 kom beskedet om att pjäsen skjuts fram ett år på grund av coronapandemin.

Repetitionerna med skådespelarna hade då redan börjat men också de avbröts tillfälligt.

– Pjäsen stod på standby i ett halvt år. I början av det här året började vi fundera på pjäsen igen.

Skådespelarna valdes för ett år sedan. De flesta i ensemblen kommer stå på scen i sommar fastän pjäsens premiär är ett år senare än det ursprungligen var meningen.

– De flesta av skådespelarna är väldigt unga, så vi blev tvungna att fundera över huvudpersonernas åldrar. Men de har inte hunnit bli för att vuxna för att fortfarande spela barn.

Bildtext Ung ensemble. De flesta skådespelarna är mellan 11 och 19 år gamla. Bild: Yle/Cecilia Juuti

Publiken kan vänta sig pjäsen Peter Pan i form av en klassisk saga. Regissören vill värna om budskapet i Peter Pan, barnet som inte vill växa upp.

– Man måste inte bli vuxen så snabbt, man ska passa på att vara barn då man ännu kan. Det är sensmoralen med Peter Pan, säger Ridberg.

Dans på distans ingen höjdare

De första repetitionerna inför Peter Pan gick på distans i våras. Enligt regissören Riddo Ridberg går det inte att göra mycket annat än att läsa repliker via ett videomöte.

Därför blev distansrepetitionerna få.

– Det finns nog inga fördelar med att öva på distans. Jag ville i stället skjuta fram repetitionerna så vi kunde öva på riktigt, säger Ridberg.

Skådespelarna instämmer i att repetitionerna på distans var utmanande.

– Det går nog att öva repliker på distans. Men det är inte alls samma sak som att öva på scen, säger Edward Friis från Antskog.

Bildtext Edward Friis tycker inte att det känns nervöst inför premiären. Bild: Linus Westerlund / Yle

Rollen som Peter Pan spelas av två skådespelare. Friis är en av skådespelarna. Den andra Peter Pan, Walter Wilkman från Ingå, håller med Friis i frågan om distansrepetitioner.

– Det gick, men dåligt. Vi försökte också med dansövningar på distans men det lyckades inte, säger Wilkman.

Bildtext Walter Wilkman tycker repetitionerna inför premiären har varit roliga. Bild: Linus Westerlund / Yle

Enligt Wilkman har danserna varit utmanande också då man får öva på scen.

– Danserna är svåra för jag brukar inte dansa så mycket annars heller. Men det går bra nu då vi har övat mycket.

Friis instämmer i att koreografierna är de mest utmanande. Replikerna har han däremot inga problem med att memorera.

– Jag kommer bara ihåg dem, säger Friis.

Edward Friis och Walter Wilkman är båda 13 år gamla. Det är första gången de uppträder på Raseborgs sommarteaters scen.

Ovant men efterlängtat med publik

Då skådespelarna väl fick börja öva på pjäsen Peter Pan på scen i maj, väntade nya utmaningar. Under många repetitioner måste skådespelarna ha munskydd på sig på grund av coronapandemin.

– Det var svårt att skådespela då man inte såg halva ansiktet på de andra, säger Ellen Hellberg.

Bildtext Ellen Hellberg är 15 år gammal. Hon har erfarenhet av teater sedan tidigare men det är första gången hon står på sommarteaterns scen. Bild: Linus Westerlund / Yle

Hellberg är berättare och har flera mindre roller i pjäsen. Trots den utmanande starten säger Hellberg att övningarna gått bra.

Samhörigheten bland ensemblen har inte heller lidit av tiden på distans.

– Det känns inte som om vi skulle vara bättre kompisar med varandra om vi hade börjat med övningarna tidigare. Det känns vanligt, det är så här det borde vara.

Ensemblen består av 23 personer. Enligt skådespelarna var det först ovant att umgås med så många människor efter en lång tid då det mesta har gått på distans.

– Det känns konstigt att få umgås med människor, på riktigt. Och att snart få uppträda för 500 personer. Det känns som att det inte kan hända, säger Hellberg.

Bildtext Snart får den tomma läktaren fyllas igen. Men till en början används bara varannan plats. Bild: Yle/Cecilia Juuti

Under de tio första föreställningarna har Raseborgs sommarteater själv beslutat att begränsa mängden publik som kommer in. Under de sista tio föreställningarna kommer ungefär 700 åskådare att få plats.

– Det är verkligen på tiden att få öppna upp, säger regissören Riddo Ridberg.

Både de som står på scen och publiken njuter av att kulturevenmang får ordnas live igen.

Förutom teater jobbar Ridberg med musik. Under de första spelningarna med band efter att restriktionerna lättades var publiken dansant och lycklig.

– Folk suger åt sig av kulturen. Kultur är en bra medicin.