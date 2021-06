På tv i dag: Tre frågor inför Kuortanes midsommarfriidrott – världsrekord möjligt, viktiga OS-poäng på spel

Friidrottssommaren fortsätter i dag med Kuortanes GP-tävlingar. De internationella stjärnnamnen är Johannes Vetter och Daniel Ståhl, men också en stor del av den inhemska gräddan deltar.

Hälften av de OS-uttagna finländarna är med i Kuortanes klassiska midsommartävlingar. Också ett par av friidrottsvärldens mest lyskraftiga profiler är på plats i södra Österbotten.

Yle Sporten ställer tre frågor inför tävlingarna, som visas på TV2 och Yle Arenan med start klockan 16.00, med Janne Isaksson som svenskspråkig kommentator.

Ny monsterbåge av Vetter?

91,50, 91,12, 94,20, 93,20 och 96,29.

Där Johannes Vetters resultat i de fem senaste tävlingarna. Dagen som många trodde aldrig skulle komma är här: Jan Železnýs världsrekord 98,48 är hotat på allvar.

Det enda frågetecknet är tyskens form. Han drog upp en mindre lårskada i samband med 96-meterskastet i slutet av maj och har inte tävlat sen dess. Nu är han återhämtad och har slängt iväg 90-metersbågar på träning. Med joggingskor. Från gräsmattan.

Kuortane är en legendarisk spjutarena och är det enda stadion i världen där fyra olika män kastat 91 meter: Aki Parviainen, Tero Pitkämäki, Konstandinos Gatsioudis och Železný.

– Jag vill slå stadionrekordet (Parviainens finländska rekord 93,09). Men vi får hur långt spjutet flyger. Det kan helt bra också flyga längre än så, sa Vetter till Yle på torsdagen.

Bildtext Johannes Vetter har varit i grym form i år. Bild: imago images/Beautiful Sports/All Over Press

Andra utländska förstärkningar på spjutplatsen är den regerande världsmästaren Anders Peters (årsbästa 83,39), OS-mästaren Keshorn Walcott (82,84) och årets världstrea Neeraj Chopra (88,07).

De största finländska namnen saknas, men med är Jarmo Marttila som nyligen kastade 82,04 och unga Topias Laine som i samma tävling slog till med 81,08.

I herrarnas diskus medverkar hela topptrion ur årets värdsstatistik. Världsettan Daniel Ståhl (69,71) har sällskap av slovenen Kristjan Čeh (69,52) och landsmannen Simon Pettersson (69,48).

Den mest namnstarka kvinnan hittas likaså i kastgrenar. Kelsey-Lee Barber är regerande världsmästare i spjut. Australiensiskan har lidit av en axelskada efter VM-guldet 2019, men är nu på väg tillbaka.

Nya finländare till OS?

I dagsläget är tio finländska friidrottare klara för OS i Tokyo. Fem av dem deltar i Kuortane: häcklöparna Annimari Korte och Reetta Hurske, höjdhopparen Ella Junnila, längdhopparen Kristian Pulli och hinderlöparen Topi Raitanen som springer 1500 meter.

Därtill kommer uppskattningsvis minst tio till att ta sig in via ranking. I Kuortane har de chansen att förstärka sina aktier, eller i bästa fall klara kvalgränsen som garanterar en plats.

I den sistnämnda kategorin finns i synnerhet Kristiina Mäkelä, som i sommar fått se sig passerad som inhemsk trestegsdrottning av Senni Salminen. Damernas tresteg är en av få grenar där rankingen inte spelar någon roll, eftersom så många klarat kvalgränsen 14,32.

Därmed måste också Mäkelä över den. Hon har varit oerhört jämn denna säsong med elva hopp mellan 14,10 och 14,26. Toppen saknas. Det här är hennes sista chans att vika sig en plats i Tokyo.

Bildtext Kristiina Mäkelä är inte längre trestegsdrottning i Finland. Bild: All Over Press / Emil Hansson

I damernas stav är både Wilma Murto och Elina Lampela just nu på väg in via ranking, men tilläggspoäng lär ännu krävas.

På herrsidan har såväl Urho Kujanpää, Tommi Holttinen som Tommi Paavola fortfarande små chanser, men då måste de nosa på 570 i Kuortane. Alla tre har kommit en bra bit över 560 i sommar.

På damernas 800 meter känns Sara Kuivistos OS-plats relativt säker, men det skadar förstås inte med en ny toppnotering. Beställningen till loppets hare är att sikta på en sluttid kring det finländska rekordet …

Blir det finländska rekord?

… precis som på herrarnas 1500 meter. Kuivisto har en sekund ner till Tuuli Merikoski-Silius 30 år gamla rekord – Topi Raitanen och Joonas Rinne dryga två till Pekkas Vasalas rekord som fyller 50 år nästa sommar.

Kuivisto känns närmare ett finländskt rekord än duon Raitanen-Rinne, men helt omöjligt är det inte heller för dem. Framför allt för hinderlöparen Raitanen, som besitter en enorm kapacitet och ska med optimal farthållning kunde hugga tiondelar från sitt personbästa. Varför inte också sekunder?

Bildtext Finlands främsta duo på 1500 meter, Topi Raitanen och Joonas Rinne. Bild: Vesa Pöppönen / All Over Press

Tre OS-klara finländska rekordhållare vässar formen mot Tokyo. Annimari Korte har hittills blivit ett par tiondelar från sitt rekord på 100 meter häck, medan inomhus-EM-medaljörerna Kristian Pulli i längd och Ella Junnila i höjd inte ännu i sommar nått samma nivå som i vintras.

Vi höjer också ett varningens finger för Samuli Samuelsson. Han inledde säsongen efter sina ryggproblem i tisdags och klockades för 10,31 i medvind (+2,4 m/s) och 10,40 i godkända förhållanden.

Det kanske inte blir ett finländskt rekord ännu i dag, men senare under säsongen kan Tommi Hartonens 20 år gamla rekord 10,21 mycket väl ligga pyrt till.

Kuortanes GP-tävlingar sänds på TV2 och Yle Arenan kl. 16.00-18.30. Tävlingarna kommenteras på svenska av Janne Isaksson.