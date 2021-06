EM i dag: Åttondelsfinalerna kör igång – Danmark hoppas på fortsatt flyt, Wales vill upprepa succén från senaste EM

Danmark lyckades knipa andraplatsen i sin grupp efter en oerhört stark sista omgång. Wales hoppas upprepa bragden från EM 2016. Vem går segrande ur årets turnerings första åttondelsfinal?

Wales–Danmark, åttondelsfinal 1

Johan Cruyff Arena, klockan 19.00

Kommentator: Christoffer Herberts

Johan Cruyff Arena, klockan 19.00

Kommentator: Christoffer Herberts

Wales läge: Redo att upprepa storsuccén från Frankrike 2016

Lite i skymundan har Wales de senaste fem åren etablerat sig nära toppen i europeisk landslagsfotboll.

I senaste EM gick Wales ända till semifinal i sin debut i turneringen. I fjolårets Nations League var walesarna bäst av alla i B-ligan och steg till den högsta nivån, och också vårens VM-kvalstart var bra med en seger i nyckelmatchen mot Tjeckien. Och nu blev laget tvåa i sin grupp i Euro 2020.

De konsekventa framgångarna är anmärkningsvärda med tanke på att Wales elva består av fem spelare från näst högsta engelska serien Championship och ett halvdussin spelare som den gångna säsongen mestadels inte var ordinarie i sina klubblag. Men Wales spelar med hög moral, stort hjärta och ett påtagligt självförtroende. Med Danmark och troligen Holland på vägen finns det ingen orsak till att walesarna inte skulle kunna upprepa semifinalsuccén från sommaren 2016.

Danmarks läge: Hur långt räcker energin från Eriksens tillfrisknande?

Danmark var förståeligt nog uppenbart skakat av Christian Eriksens kollaps när laget föll mot Finland i premiären, och misstanken var att den danska chansen till EM-framgång var borta.

Men Eriksen skrevs ut från sjukhuset och resten av truppen hittade en mäktig energi. Insatsen mot Belgien var strålande och den klara segern över Ryssland var imponerande. Nu har Danmark återfått sin status som en svart häst i turneringen, med möjlighet att på den enklare halvan av slutspelsträdet gå hur långt som helst.

Faktum kvarstår ändå: Laget saknar sin främsta spelare i Eriksen. Tränaren Kasper Hjulmands övergång till en trebackslinje framstår som ett genidrag, men finns tillräckligt med kreativitet i det långa loppet? Och räcker energin till efter ett gruppspel som måste ha varit synnerligen påfrestande, både fysiskt och mentalt.

Bildtext Tränaren Kasper Hjulmand ställs inför en ny utmaning. Bild: Friedemann Vogel / Pool / Getty Images

Snackisen: Vem får resa vart, hur är det med läktarfavören?

Här något det kommer att snackas om under resten av EM: Inreseregler och karantänsbestämmelser. Det är nämligen ofrånkomligt att det påverkar förutsättningarna.

Ta kvällens match i Amsterdam. Supportrar från Wales får inte alls resa in till Nederländerna för matchen. Medan Danmark tillhör EU- och Schengenområdet och deras fans därför kan resa in fritt, utan karantän, så länge som de stannar i Holland i under 12 timmar. Den walesiska biljettkvoten säljs nu i Danmark och de rödvita kommer att ha ett massivt övertag bland de 16.000 på läktarna.

Håll koll på: Gareth Bales oplanerade väg till toppformen

Gareth Bale älskar sitt Wales och satsar allt på landslaget. Bales plan inför EM var därför att lämna Real Madrid för att få en stor roll i Tottenham och spela sig i toppslag till EM.

Men det gick inte som planerat. Bales roll i Spurs blev undanskymd och hans insatser var ofta omärkliga. Speltiden sett över hela säsongen blev liten.

Sett till EM med facit på hand det bästa som kunde hända. Bale är nu pigg, fräsch, revanschsugen och i säsongens bästa form. Helt enkelt den spelare på hela planen som har störst potential att avgöra också i kväll. Får Danmark stopp på Bale är det mesta redan vunnet.

Bildtext Stiger Gareth Bale fram mot Danmark? Bild: STELLA Pictures / All Over Press

Startelvorna: Samma lag som fixade avancemangen?

Wales vaskade om lite i elvan inför avslutningen mot Italien, med (den korrekta) känslan att fyra poäng skulle räcka. Nu talar det mesta för att walesarna återgår till startelvan som övertygade i segern mot Turkiet.

Wales (4–2–3–1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore

För Danmarks del kan det bli en identisk startelva jämfört med måndagens seger över Ryssland. Små skadefrågetecken för Simon Kjaer men Milanbacken startar om han alls är i skick.

Danmark (3–4–3): Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard

Kommentatorns tips: Danmark vinner två matcher i samma EM för första gången sen guldet -92

En av de mest svårtippade åttondelsfinalerna, Wales ska inte underskattas. Men Danmark har större bredd och ett jämnare lag. Dansk seger med 1–0.

Italien–Österrike, åttondelsfinal 2

Wembley, London, klockan 22.00

Kommentator: Chriso Vuojärvi

Wembley, London, klockan 22.00

Kommentator: Chriso Vuojärvi

Italiens läge: Notti Magiche

Italien var ett av tre lag som tog idel segrar i gruppspelet och vid sidan om England det enda laget som inte åkte på ett enda baklängesmål.

De imponerande takterna har lett till att de kräsna italienska fotbollsfansen har tagit landslaget till sina hjärtan igen. I slutskedet av segern över Wales kunde man höra hemmapubliken på Stadio Olimpico sjunga Notti Magiche, den officiella låten för VM i Italien 1990.

Det var en eloge till Italiens tidigare framgångar men också en hyllning till det nuvarande landslaget. Den kännspaka kompakta defensiven är intakt men under Roberto Mancinis ledning spelar Italien en offensiv och målrik fotboll.

Efter elva raka segrar med målskillnaden 32–0 och 30 matcher i svit utan förlust vågar den stolta fotbollsnationen drömma om en stor titel igen. Det har vänt snabbt. För bara tre år sen hade den italienska fotbollen sin mörkaste stund – förlusten mot Sverige i playoffkvalet till VM 2018.

Österrikes läge: Inget att förlora

För Österrike var avancemanget från gruppspelet en historisk bedrift. Segrar över Nordmakedonien och Ukraina gav en andra plats i gruppen bakom Nederländerna.

Österrike är massiv underdog på Wembley men Italien ska inte underskatta Franco Fodas lag. Österrikes spets är vass med spelare som David Alaba, Marcel Sabitzer och Marko Arnautovic som ledstjärnor.

Snackisen: Locatelli eller Verratti?

PSG:s Marco Verratti var lindrigt skadad då turneringen sparkade i gång. Det öppnade en plats på mittfältet för Manuel Locatelli. Sassuolos innermittfältare imponerade stort mot Turkiet och, om möjligt, än mer mot Schweiz då han gjorde två mål.

Verratti gjorde en lyckad comeback mot Wales och nu står Mancini inför ett dilemma: Vem ska ta hand om platsen på innermittfältet bredvid Nicolo Barella och Jorginho? Enligt uppgifter i italienska media lutar han mot den mer rutinerade Verratti.

Bildtext Manuel Locatelli har imponerat stort på det italienska mittfältet. Bild: ullstein bild - Pressefoto Ulmer/All Over Press

Startelvorna: Italiens lagkapten missar matchen?

Giorgio Chiellini klev av gruppspelsmatchen mot Schweiz på grund av en ljumskskada. Italiens kapten spelade inte över huvud taget i sista gruppspelsmatchen mot Wales och mycket talar för att han inte är redo att starta kvällens åttondel heller. Han ersätts i så fall i mittförsvaret av Francesco Acerbi.

Italien (4–3–3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Österrike inledde turneringen med en trebackslinje men Franco Foda valde att gå tillbaka till en mer traditionell fyrbackslinje i segern över Ukraina. Han fortsätter sannolikt med samma formation i kväll.

Österrike (4–2–3–1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Grillitsch, Schlager; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic

Kommentatorns tips: Favoritseger

Svårt att se att Österrike ska klara av att rubba Italien. Mancinis mannar avancerar till kvartsfinal tack vare en 2–0-seger.