Tio coola tittningstips för heta semesterdagar - Svenska Yles kritiker Silja & Johanna väljer

Vare sig du tillbringar semestern ensam i stan eller med stor släkt ute på landet finns det sannolikt stunder när du längtar efter en befriande film eller en fängslande serie. Här listar vi våra bästa tips för potentiella scenarion.

Tänk dig att du plöjt igenom hela påsen med tummade mysdeckare i pocketformat utan att ha stillat din längtan efter trassliga mordhärvor och slitna detektiver - vad gör du då Silja?

Det här är årets lättaste fråga - jag kastar mig naturligtvis över de fyra första säsongerna av brittiska Kommissarie Lewis. Elegant, välspelad och klassisk polisserie som bygger på tre ingredienser - dynamisk duo, ett fantastiskt Oxford och en räcka intrikata mordfall. En spinoff till Inspector Morse - men en spinoff som står stadigt på egna ben. Stark rekommendation!

Flera säsonger lär det dessvärre knappast bli - Kevin Wheatley som gör huvudrollen har hållit låg profil sedan 2017 medan Lawrence Fox som spelar Lewis hantlangare James Hathaway i sin tur varit politiskt högljudd på ett sätt som gjort att branschen delvis vänt honom ryggen. Bland annat hans åsikter om pandemirestriktionerna har upprört många.

Ditt flöde på sociala medier svämmar över av solnedgångar i motljus och immiga skumpaglas medan du själv svettas på jobbet och semestern hägrar först i september - vad skulle du rekommendera i det skedet Johanna?

Ironi och empati i höga doser. Det hittar man i serien Aikuiset! / Vuxna! En serie om Oona och hennes vänner som försöker navigera i livet och i Berghäll och gör det med mycket självironi och humor.

Du lider av akut abstinensbesvär efter att ha tittat på alla matcher under fotbolls EM och känner ett stort behov av en adrenalinstinn sportdos - var föreslår du Silja att man söker efter nya straffsparkar och närkamper?

Arenan erbjuder snabb lindring i form av höga doser av svett, tårar och gemenskap. Barn som spelar fotboll under föräldrars onödigt vakande blick kan man se i inhemska Kentän laidalla / Vid plankanten.

Och ett stycke dansk fotbollshistoria kan man med fördel ta del av i Sommaren 92.

Under hela coronatiden har du längtat efter såväl häftiga arenakonserter som intima jazzkvällar i klubbmiljö, men de stora festivalerna har uteblivit och du har inte lyckats få biljett till de mindre evenemangen - vad göra Johanna?

På Arenan finns konserter, live-inspelningar och musikvideor för att stilla det största suget. För att inte tala om alla musikdokumentärer, om du inte redan sett The Defiant Ones om Dr Dre och Jimmy Iovine, så gör det nu.

Det är första dagen på semestern och du inser att ekonomin inte tillåter något utöver det vanliga - hur komma över besvikelsen Silja?

För att påminnas om att pengar inte är allt ser jag Kaurismäkis Mannen utan minne. I denna Oscarnominerade historia följer vi en man som vaknar upp utan att veta vem han är eller var han hör hemma. I sin utsatthet söker han skydd hos samhällets olycksbarn, får sällskap av en hund, upptäcker rockmusiken och finner kärleken i Frälsningsarmésoldaten Irma.

Du har tillbringat två veckor på släktens sommarställe och tröttnat på att försöka aktivera diverse tonåringar som vägrar inse spänningen i att ro och spela krocket - vilket äventyr skickar du ut dem på Johanna?

Jag skickar dem till 1940-talets Manchuriet där tre män jagar en skattkarta. The good, the bad, the weird är en koreansk actionthriller eller "kimchivästern" där det går våldsamt till men hela tiden med en viss ironisk glimt i ögonvrån. Och kanske tonåringarna efteråt blir intresserade av att se den spagettivästern som inspirerat filmen, nämligen The good, the bad and the ugly.

De mindre barnen är uppspelta efter att ha ätit glass och lekt i plastpoolen i sju dagar - vad kan lugna ner dem Silja?

Den nya säsongen av Bärtil bjuder på glad igenkänning, finurlig humor, träffsäker musik och nya sätt att uppleva sin närmiljö.

Vill man se det stora blå i närbild kan man satsa på Arkipellina och kalkkristallen.

Och simskolan kan man alltid uppleva på distans via Flera sätt att simma.

Om jag säger 30 grader i skuggan, smältande asfalt och ett stort behov av att mentalt fly lägenheten i stan - vart tycker du då att jag skall vägen Johanna?

Till Lappland, en smällkall vinternatt. I Dome Karukoskis crazykomedi Napapiirin sankarit / Lapland Odyssey får vi följa en ung man som febrilt letar efter en digibox. Den behöver han för att rädda kärleken och kanske också för att förstå sig själv.

Det har regnat tio dagar och du är plågsamt medveten om att sommaren är kort och att det snart är dags att ropa hej, hej till vintertiden - vad tar du dig till för att inte förlora livsgnistan Silja?

Jag försöker hålla kvar värmen via pastellfärgerna och tuggummipopen som präglar den svenska småstaden Braxinge i Sommaren 85. Här följer vi ensamstående mamman Åsa som försöker skrapa ihop pengar så att dottern Lena skall få åka på språkresa till England. Lotta Tejle som varit färgsprakande i både Morden i Sandhamn och Enkelstöten gör en minnesvärd insats som mormor Barbro.

Vid sidan av besöken i Barxinge ser jag gärna om samtliga säsonger av inhemska komediserien Siskonpeti. Den inger hopp om att vardagen inte är så hopplös bara man tar den med humor.

Det är den där semesterdagen när du inte har något att göra och inte heller någon större lust att hitta på något - men du vill gärna få en eller två nya tankar i huvudet. Vilken tankeväckande dokumentär kan du Johanna rekommendera?

Den norska dokumentären The Painter and the thief börjar 2015 då två tavlor av konstnären Barbora Kysilkova blir stulna från ett galleri i Oslo. Tjuvarna åker snabbt fast men konstnären blir nyfiken på vem de är och en smått osannolik men väldigt gripande vänskap uppstår. Dokumentären följer den här vänskapen under flera år och ger oss två olika perspektiv, “konstnärens” och “tjuvens”.

