Filmregissören Quentin Tarantino debuterar som författare - Once upon a time in Hollywood är nu också en roman

Tarantino är en självlärd filmregissör och manusförfattare som kan sin filmhistoria. Nu debuterar han även som författare med romanen Once upon a time in Hollywood. En roman som hyllar både den gyllene eran i Hollywood och en subgenre inom litteraturen, nämligen böcker baserade på filmer.

Ända sedan debuten med Reservoir Dogs (1992) har det varit klart att Tarantino är en extremt bra manusförfattare. Han har också fått Oscar för bästa manus för Pulp Fiction (1994) och Django Unchained (2012).

Hans filmer är personliga och finurliga, de leker med olika genrer samtidigt som de också kan ses som nyskapande. Det är filmer med en slagfärdig dialog, en intrig som ofta överraskar och ett snärtigt soundtrack.

Efter nio filmer debuterar han nu som författare. Och gör det genom att omarbeta filmen Once upon a time in Hollywood till en roman.

Bildtext Stuntmannen Cliff Booth (Brad Pitt) och filmstjärnan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Bild: CTMG

Som film blev Once upon a time in Hollywood hyllad, den fick 10 Oscarsnomineringar och vann två Oscars för bästa manliga biroll (Brad Pitt) och bästa dekor.

Och hör du till dem som gillade du filmen är romanen antagligen också i din smak.

Fördjupning och fortsättning

Nästan allt som fanns i filmen finns även i romanen, plus lite till. Vissa repliker är nästan ordagrant likadana. Men kronologin är annorlunda och många av de frågor som filmen väckte får nu ett svar.

Precis som filmen så handlar även romanen om manlig vänskap, men också om filmer, populärkultur, om hämnd, rädslor och en längtan efter upprättelse.

Efter att ha läst boken i finsk översättning är det svårt att ta ställning till om språket håller samma flyt och snärtighet som i filmen.

Men det blir i alla fall tydligt att Tarantino kan konsten att berätta på ett underhållande sätt. Det hela blir både en fördjupning av filmen och en fortsättning.

Stuntmannen Cliff Booth är den som nu får mer utrymme och det visar sig också att han vet ett och annat om film.

Romanens bästa delar är de långa och fascinerande iakttagelserna om filmvärlden.

Bildtext Cliff Booth (Brad Pitt) är stuntmannen som även kan en massa om utländska filmer. Bild: CTMG

När man läser romanen får man också känslan av att Tarantino verkligen njuter då han får fylla sidorna med all den kunskap han har om film.

Där alla referenser och hänvisningar till olika filmer mest flimrade förbi då man såg filmen Once upon a time in Hollywood så är det nu betydligt lättare då man läser romanen att ta en paus och googla för att få ytterligare info om alla de filmer, regissörer och skådespelare som nämns.

Det är med andra ord julafton för filmnördar.

När film blir bok

Tarantino har flera gånger berättat att han själv växte upp med att läsa böcker som var baserade på kända filmer.

På engelska talar man om “novelization” medan man på svenska ibland använder ordet novellisering eller även romanisering.

Och Tarantino känner också starkt för den här subgenren och ser sin roman som en hyllning till den.

Bildtext Romanen kommer först ut i pocketformat, senare även med hårda pärmar. Bild: Like kustannus

Bokversioner av filmer har man gjort sedan 1910-talet men de blev speciellt populära på 1970-talet just innan hemvideon slog igenom.

Att läsa boken om filmen var helt enkelt det lättaste sättet att återuppleva en film innan man kunde börja hyra videor och se om filmer hur många gånger som helst. Därför såldes böcker baserade på Star Wars och Alien-filmerna i miljontals exemplar.

Den här subgenren har också överlevt trots streamingtjänster, till exempel blev romanversionen av Godzilla 2014 en enorm hit.

Det blir fler böcker

Tarantino har sagt att han skall regissera tio filmer innan han lägger av. Vad hans tionde film blir är ännu oklart men han kommer garanterat att fortsätta skriva.

Han har också ett kontrakt på två böcker och enligt förlaget kommer nästa bok att heta “Cinema Speculation”.

Det lär vara fråga om en samling essäer och personliga texter om filmer från 1970-talet och en hyllning till tidningen New Yorkers filmkritiker Pauline Kael. Förlaget har ännu inte meddelat när den här boken skall publiceras.