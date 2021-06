Kolumn: Coronasiffrorna förvånar inte – nu debatterar Finland konsekvenserna av att Uefa satsade allt på rött och skickade EM till S:t Petersburg

Finland kom hem från EM med fotbollsminnen för livet, ett besviket tonläge och rusande coronasiffror. Det besvikna tonläget förvånar faktiskt mest.

Det var väl ofrånkomligt.

Efter att ha varit nästan två veckor på rysk mark för att bevaka Finlands mästerskapsdebut är det verkligen känslan när skärvorna av landslagets fotbolls-EM samlas ihop.

Coronasmittan har spridits snabbt bland de finländska fotbollssupportrarna sedan bilarna och bussarna passerade gränsen.

Nu rusar debatten och det är verkligen både lätt och förståeligt att peka finger åt alla möjliga håll – mot den enskilda supportern, det kollektiva följet, de ryska axelryckningarna och den finländska testkapaciteten.

När den europeiska fotbollsfamiljen har baxat kolossen ända till den här punkten och turneringen pågår faller en påtaglig skuld på individen. En fotbollsresa till Ryssland ger ingen fribiljett till att fira midsommar som om inget hade hänt.

Det borde alla som besökte S:t Petersburg ha förstått. Vi såg ju det med våra egna ögon.

Den lokala befolkningen använde knappt munskydd och när det åkte på var det i första hand solskydd för flinten eller en provisorisk haklapp. De ryska PCR-testen gick ut på att en hälsovårdare petade en hastigt i näsborrarna och funktionärernas uppmaningar på arenans läktare kändes urvattnade.

Kritiserats skoningslöst

När vi läser coronasiffrorna på ett papper är det för sent. Nu är de finländska coronafallen material för internationella medier, men takorganisationen Uefa tittar givetvis åt ett annat håll.

De ryska smittsiffrorna är varken tillförlitliga eller tillräckliga, men här ska inga matcher flyttas. Enligt Uefa finns absolut inga planer på att flytta fredagens EM-kvartsfinal från Krestovskij-stadion.

The show must go on?

Vägen fram till EM-premiären, gruppspelet och hela det geografiska jätteprojektet till fotbollsturnering har kritiserats skoningslöst. Med rätta, dessutom.

En grundtanke med att sprida ut mästerskapet från Baku i öst till London i väst och Rom i söder var den ekonomiska satsning som ett fotbolls-EM numera kräver.

Då Michel Platini tryckte igenom sin kungsidé brottades hela Europa med en finanskris. Det är få länder som klarar av ett EM-arrangemang på egen hand och ännu färre som är beredda att köra ekonomin i botten.

Då blev det ett mästerskap med logistiska bekymmer som ett givet samtalsämne.

Uefa blundade och gav Ryssland fler matcher

När det här klubbades igenom under Platinis styre fanns ingen pandemi, men faktumet att ingen ryckte i nödbromsen och planerade om EM-upplägget när chansen fortfarande fanns är en hundraprocentig pr-miss från Uefas håll.

Det är naturligt att vår högaktuella diskussion handlar om coronasiffror och individansvar, men om man zoomar ut kunde den lika gärna handla om varför århundradets mest egendomliga mästerskap spelas så här.

I Europamästerskapen i coronahantering är slutna Ryssland lika svagt som de var i fotboll. Uefa valde ändå att blunda, ta det märkvärdiga beslutet att skicka ännu fler matcher till S:t Petersburg och satsa allt på rött.

Nu debatterar Finland konsekvenserna av det.

Samtalet kunde ha handlat om de sportsliga minnena, att Finland var mindre än tjugo minuter från en åttondel som hade varit fullt möjlig att vinna och att hela landslaget hade ett genuint besviket tonläge när de kom hem.

I stället följer vi smittutveckling och tittar ett tag till på ett egendomligt EM. På fredag startar kvartsfinalfasen i S:t Petersburg.

Få saker har känts mer givet när Gazprom-sponsrade Uefa står som arrangör.