Många vill återigen semestra i hemlandet – i Åboland är flera hotell redan fullbokade för hela sommaren

Coronaläget blir hela tiden allt bättre i Egentliga Finland och nu i sommar är det – liksom i fjol – återigen populärt att resa inom landet, att så kallat hemestra.

Hotellbokningarna har formligen strömmat in sedan i maj, flera hotell i Åboland är redan fullbokade över hela sommaren.

Hotellchef Tanja Liljeqvist, vid hotell Kasnäs på Kimitoön, säger att bokningsläget i år är exceptionellt.

- Jag har börjat här i Kasnäs 2006 och aldrig under mina år har vi haft sådan här rusning hos oss, säger Liljeqvist.

Liljeqvist säger att de har sina första lediga rum i augusti, och även om Liljeqvist är tacksam över att det finns en så stor efterfrågan, så känns det beklagligt att inte kunna erbjuda kunderna rum just nu.

Bildtext På hotellet i Kasnäs har bokningarna strömmat in sedan i maj. Enligt hotellchef Tanja Liljeqvist är många trötta på att sitta hemma och vill återigen ut och lufta sig. Arkivbild. Bild: Maj Lundström / Yle

- Det är också utmanande att hela tiden behöva säga ”tyvärr, vi kan inte erbjuda er logi”.

Det som skiljer sig i år jämfört med tidigare år är att många har bokat rum långt på förhand. Tidigare har det varit vanligare att folk bokat på kortare varsel, men nu har det i princip varit fullbokat sedan i maj.

- Man har suttit hemma i ett och ett halvt år, så nu tror jag att vi vill lite ut och lufta oss, säger Liljeqvist.

Svårt att rekrytera personal i Åbo

Under det gångna coronaåret är det också flera anställda inom hotell- och restaurangbranschen som har börjat jobba med något annat, då många var permitterade under en längre tid. I Åbo har det här lett till att hotellen haft svårigheter att anställa mer personal, vilket har krävts då antalet bokningar strömmat in.

- Det finns en brist på kunniga kockar och servitörer, och hotellen och restaurangerna tävlar om de som finns kvar. Under coronaåret är det tyvärr många inom hotell- och restaurangbranschen som helt har bytt yrkesbana, säger Sunborns verkställande direktör Riikka Kuusniemi. Sunborn ansvarar för Nådendal och Runsala spa.

Hotellchef Tanja Liljeqvist i Kasnäs säger att de överlag inte har haft problem med att anställa personal, eftersom flera av dom som arbetar där under sommaren är studerande som jobbar extra på hotellet under vinterhalvåret.

- I och med att vi har öppet året om, så har vi ganska många studerande som jobbar hos oss på veckoslut. Vi har nog lyckats riktigt bra med att få personal.

Spontanresor kan leda till problem med övernattning

Också i Korpo har hotellbokningarna stadigt strömmat in sedan i maj. William Hellgren, som driver hotell Nestor i Korpo säger att de är fullbokade åtminstone fram till mitten av augusti. Enligt Hellgren är situationen ganska liknande som under sommaren i fjol.

- Det ringer fler människor som söker boende, så det finns helt klart en brist på övernattningsmöjligheter här i Korpo, säger Hellgren.

Bildtext Arkivbild. William Hellgren driver hotell Nestor i Korpo. Hellgren säger att det råder brist på övernattningsplatser bland annat i Korpo. Bild: Carmela Johansson/Yle

Enligt Hellgren är det förvånansvärt många som reser till skärgården utan någon plan över hur och var de ska övernatta, vilket är problematiskt just eftersom det är så fullbokat överallt.

- Det är verkligen inte lätt att hitta någonstans att bo, men man kan väl kanske tälta då i värsta fall, säger Hellgren.

Hellgren säger att inte heller på hotell Nestor har de haft svårt att hitta personal – många av de anställda har jobbat där också tidigare somrar och återvänder nu.

Kommer skärgården fortsätta vara lika populär i framtiden?

I takt med att sommaren framskrider är det också allt fler och allt yngre personer som får coronavaccin, och coronaläget stabiliseras förhoppningsvis ännu mera. Hellgren ser positivt på framtiden, även om det förbättrade coronaläget också kan innebära en del utmaningar för hotellverksamheten här hemma.

- Människor börjar kanske resa mera utomlands, och det kan ju påverka vår verksamhet negativt. Samtidigt så tror jag att den här uppgången kommer att hålla i sig och vi får hoppas att coronasituationen också har gjort att nya människor har hittat till skärgården och att de fortsätter att komma tillbaka, säger Hellgren.