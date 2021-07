Norrena & Frantz: "Hunden kommer alltid att vara prio ett för mig, min kille får gilla läget"

Hur påverkar husdjur relationer? frågade Norrena & Frantz häromveckan. För en del människor är det lika självklart att ha ett husdjur som att dricka vatten eller betala skatt.

För andra är det här med djur väldigt främmande. Varför i fridens dagar skulle ett djur bo hemma hos oss? Vi har ju redan pälsängrar så det räcker och blir över.

Knepigast blir det förstås då man blir kär i någon som tycker annorlunda än man själv.

Många av er som skrev till oss har erfarenheter av detta.

Att inte komma överens med särbons katt, att tvingas konkurrera om älsklingens uppmärksamhet med en hund, att tvingas ställa ultimatum - djuret eller jag.

Hur går det då?

I veckans podd diskuterar vi också Hannahs nyaste bebis, den sociala medier-kunnige labradorvalpen Sisu. Eva ventilerar sin fullkomliga okunskap gällande fyrbenta filurer i skapelsen och får veta vad hon luktar.