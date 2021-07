Film: Rättfärdighetens ryttare - en svart komedi om djup sorg och dåraktiga lösningsmodeller 

En dansk dramakomedi som består av en vild mix av konstiga kufar, sorg och ensamhet, lite danska psalmer, en stulen, blå cykel och Mads Mikkelsen som en våldsam man ute efter hämnd.

Rättfärdighetens ryttare handlar om orsak och verkan och slumpens kraft.

Eller så kan man säga att den handlar om en ung flicka i Estland som önskar sig en blå cykel till julklapp. En önskan som sätter igång ett skruvat händelseförlopp som accelererar i en hisnande takt.

Men man kan också säga att det hela handlar om en tragisk tågolycka.

I olyckan dör den tonåriga Mathildes (Andrea Heick Gadeberg) mamma. Och hennes pappa, yrkesmilitären Markus (Mads Mikkelsen), återvänder från Afghanistan för att ta hand om dottern.

Bildtext Markus (Mads Mikkelsen) vill vara en god far till sin dotter Mathilde (Andrea Heick Gadeberg) men han vet inte hur man tröstar eller sörjer. Bild: © Rolf Konow

Markus är en soldat som är van att handla, han ryggar inte tillbaka inför våld eller död. Men när han skall möta sin sörjande dotter och förlusten av sin hustru står han svarslös.

Hur förklarar man det som saknar mening?

Matematiknörden Otto (Nikolaj Lie Kaas), som var en av passagerarna på det olyckdrabbade tåget, tror inte på myndigheternas förklaring utan misstänker att det hela var ett attentat.

Han övertygar sina vänner Lennart (Lars Brygmann) och Emmenthaler (Nicolas Broo) om att det ligger en konspiration bakom det hela och den involverar ett kriminellt mc-gäng.

När de sedan informerar Markus om sin vilda teori är Markus färdig att handla. Och Otto, Lennart och Emmenthaler blir tre följeslagare som med en skräckblandad förtjusning följer Markus framfart.

Bildtext Skjutövning i skogen där Emmenthaler (Nicolas Bro) ger järnet, Otto (Nikolaj Lie Kaas), Lennart (Lars Brygmann) och Markus (Mads Mikkelsen) är mest förbryllade. Bild: © Rolf Konow

För enligt Markus är hämnd ett effektivt sätt att lösa problem, trauman och sorg. Rättvisa ska skipas och ordningen återställas.

Det blir kaotiskt, våldsamt och synnerligen råddigt innan Markus och hans nyfunna vänner så småningom inser att det kanske också finns andra lösningsmodeller.

Svart humor, våld och kufiska typer

Regissören och manusförfattaren Anders Thomas Jensen är känd för filmer som är befolkade med de mest besynnerliga och udda typer.

En av de här typerna brukar oftast spelas av Mads Mikkelsen. Som just nu också är bioaktuell med En runda till.

Jensens filmer, Blinkande lyktor (2000), De gröna slaktarna (2003) och Adams äpplen (2005), brukar drypa av svart humor, brutalt våld och en handling som vanligen är både skruvad och tankeväckande.

Bildtext I Adams äpplen spelar Mads Mikkelsen prästen Ivan som handleder nynazisten Adam (Ulrich Thomsen) under hans samhällstjänst. Bild: /All Over Press

Som manusförfattare har han gjort mer stillsammare men ändå gripande filmer, som till exempel Älskar dig för evigt (2002), Efter bröllopet (2006) och Hämnden (2010) tillsammans med Susanne Bier. Och även manus till filmer som Mifune (1999) och Wilbur wants to kill himself (2002).

Med Rättfärdighetens ryttare visar Jensen ändå att han borde få göra mer film där han både skriver manus och regisserar.

För det här är en ytterst välgjord film trots en vild mix av de mest besynnerliga delar och med ett soundtrack som bland annat består av några vackra danska psalmer. Men Jensen lyckas med konststycket att få det hela att hänga ihop.

Orsak och verkan och meningen med livet?

Precis som i många andra av Jensen filmer tar han upp de riktigt stora frågorna i livet.

I Rättfärdighetens ryttare låter han sina personer brottas med frågan - vad är meningen med livet?

För visst kan det verka både orättvist och meningslöst om en människa bara plötsligt kan dö i en olycka.

Mathilde försöker förstå. Hon är också den enda som inser att du inte alltid ensam kan lösa alla problem. Därför försöker hon övertala sin pappa om att söka hjälp av en psykolog.

Bildtext Mathilde (Andrea Heick Gadeberg) försöker förstå det som hänt genom att skriva upp alla händelser på små post-it lappar. Bild: © Rolf Konow

Men Markus förklarar krasst att det inte finns någon mening, därför ska man inte ödsla tid med att tänka i de banorna. Eller prata om sina känslor med en psykolog.

Otto igen är säker på att det visst finns en mening med det vi gör. Det är bara att vi människor inte kan se eller greppa den och därför är det ingen idé att försöka leta efter den meningen.

Men trots de här rätt så cyniska tankarna lämnar ändå filmen oss med ett positivt budskap.

För mitt i meningslösheten har vi ändå varandra. Bry dig om den som står närmast invid. Hur udda och konstig typ det än må vara.