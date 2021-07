Danska drömmen lever – hyllade kollektivet bjöd på fotbollsgodis i kvartsfinalen

Det sista kapitlet i den danska EM-sagan är inte skrivet ännu. Nu är laget med bland de fyra bästa i ett herr-EM för tredje gången någonsin.

Nollade av en nykomling i premiären och sist i gruppen inför den sista omgången. Men efter tre raka segrar drömmer hela Danmark om en upprepning av guldfesten 1992.

Danmark gick upp i tidig ledning i kvartsfinalen mot Tjeckien och lät sedan aldrig sin motståndare komma ikapp. Danskarna höll ut i hettan i Baku – och nu är man plötsligt bara två segrar ifrån en sensation.

Storstjärnan Christian Eriksens kollaps i öppningsmatchen var givetvis förskräcklig. Men Yle Sportens expert Jani Lyyski ser samtidigt ett danskt lag som förstärkts av dramat.

– Man brukar tala om att man ska växa in i en turnering och snacka om att Danmark har gjort det. Simon Kjær är kapten för laget , men det känns som att man har elva kaptener på planen efter det som hände med Eriksen

– Man har ett otroligt starkt kollektiv, betonar experten.

Delikat 2–0-mål

Efter den omtumlande premiären mot Finland har Danmark gjort enbart bra första halvlekar i EM. För fjärde matchen i rad var man nämligen i ledning efter 45 minuters spel.

Kvartsfinalen mot Tjeckien började på bästa möjliga sätt för de rödvita. Den tjeckiska hörnmarkeringen var under all kritik i den femte minuten, då en helt ledig Thomas Delaney kunde nicka in ettan.

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Danmark lyckades skapa några chanser till efter målet, men började samtidigt backa hemåt. Efter att det tjeckiska övertaget börjat bli farligt stort tryckte Kasper Hjulmands danska mannar uppåt igen – och det gav utdelning före paus.

2–0-målet var en vacker fotbollsprestation. Danmark anföll från vänsterkanten och duktige wingbacken Joakim Mæhles inlägg med yttersidan passade perfekt in i Kasper Dolbergs steg.

– Det där är mycket svårt rent tekniskt. Vilket vackert fotbollsmål, det där är fotbollsgodis! lovordade Yle Sportens expertkommentator Jani Lyyski.

Dansk mardrömsstart efter paus

Danmark inledde knappast den andra halvleken på ett sätt som man kommit överens om i paus.

Tjeckien fick skapa flera chanser och det tog bara några minuter innan nätet rasslade bakom Kasper Schmeichel. Vladimir Coufal gav ett inlägg som Patrik Schick styrde in – Schick gick upp i delad skytteligaledning med Cristiano Ronaldo efter hans femte EM-mål.

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Tjeckien hade fått danskarna ur balans och matchen kändes öppen. Den tjeckiska anstormningen började svalna då andra halvleken blivit en kvart gammal, och riktigt farliga chanser lyckades man inte skapa.

I stället utvecklades matchens sista halvlek till en chansfattig och närkampsfylld historia. Då Tjeckien började ta risker framåt fick också Danmark chanser, men 2–1 stod sig till slut.

– Danmark visar sin storhet genom att reda ut den tjeckiska anstormningen och behålla kylan – och hålla Tjeckien kvar på ett mål, berömmer kommentatorn Christian Vuojärvi.

Semifinal på Wembley på onsdag

Samtidigt tog en annan EM-saga slut. Tjeckiens åttondelsseger över Holland blev höjdpunkten i mästerskapet för en av turneringens största skrällar.

Detta är tredje gången som Danmark kommer att spela semifinal i EM. År 1984 förlorade man mot Spanien i semi, 1992 gick man hela vägen.

I onsdagens semifinal får man möta antingen Ukraina eller England på Wembley.

