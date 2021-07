Tisdagens coronasaldo: 222 nya coronafall

Under det senaste dygnet har det bekräftats 222 nya fall av covid-19, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.

Coronafallen har ökat under de senaste två veckorna. Det har bekräftats över 1 000 fler fall under de senaste 14 dagarna jämfört med föregående tvåveckorsperiod.

41 personer vårdas på sjukhus för covid-19. Nio av dem får intensivvård.

Incidensen, det vill säga antalet fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, ligger nu på 39,4 för hela landets del. Under föregående tvåveckorsperiod var incidensen under 20.

Incidensen är högst i Päijänne-Tavastland (70,1) och nästhögst i Nyland (66,2). Mellersta Österbotten har den lägsta incidensen, 0.

Sammanlagt har det bekräftats 96 791 fall av covid-19 i Finland sedan epidemins början.