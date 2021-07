Miljonstaden Sydney förlänger nedstängningen med en vecka – deltavarianten sprider sig

I Australiens största stad Sydney förlängs nedstängningen med en vecka, meddelar delstatsregeringen. Coronavirusets deltavariant sprider sig fortsättningsvis lokalt i samhället. Det här innebär att skolbarnen får börja sin termin på distans.

Miljonstaden Sydney, där en femtedel av Australiens befolkning på 25 miljoner bor, stängde ned den 26 juni efter att ett nytt coronavirusutbrott uppdagats. Tanken var ändå att häva de strikta restriktionerna på fredag, men nu förlängs de med en vecka.

Coronafallen ökar fortsättningsvis, och sedan det första fallet på en tid uppdagades för tre veckor sedan har över 350 fall registrerats. Det är få fall i relation till den stora befolkningsmängden, men att stänga ned snabbt är en del av Australiens coronastrategi.

Under det senaste dygnet rapporterades 27 nya, lokala fall. Dagen innan var antalet 19. Av de nya registrerade fallen var ändå 20 av de smittade redan isolerade då de smittades – antingen under hela den smittsamma perioden eller under delar av dem. Endast sju personer rörde sig ute i samhället innan de konstaterades smittade och isolerade sig.

Under nedstängningen är det ändå tillåtet att handla, gå på jobb och lämna hemmet för att träna. Australierna uppmanas ändå att stanna hemma så mycket det bara går och att undvika sociala kontakter utöver det egna hushållet.

"Stanna hemma, besök inte släktingar"

Delstatsregeringschefen Gladys Berejiklian varnar nu tillsammans med hälsomyndigheterna för att antalet fall sannolikt ökar under det kommande dygnet, och vädjar till invånare i de värst drabbade områdena i Sydneys västra delar att stanna hemma och undvika att besöka ställen där man vistas inomhus bland andra.

– Stanna hemma, tack. Besök inte era släktingar och andra, försök att umgås digitalt, sa hälsomyndigheterna i New South Wales chef Kerry Chant.

Ursprungligen var tanken att stadens skolbarn skulle få återvända till skolbänken på måndag då deras vinterlov är slut. Nu blir det ändå distansundervisning i minst en vecka. Det för att undervika trängsel då föräldrar lämnar av och hämtar sina barn från skolorna.

Deltavarianten förändrar spelreglerna. ― Gladys Berejiklian, delstatsregeringschef i New South Wales

I delstaten New South Wales har man inte följt den nationella strategin lika strängt som på andra håll, och man motsatte sig tidigare att stänga ned hela Sydney i början av utbrott. Men deltavarianten fick delstatsledarna att tänka om.

– Deltavarianten förändrar spelreglerna, den är extremt smittsam, säger Berejiklian. Enligt Berejiklian måste man nu utarma virusvarianten så att man inte tvingas växla mellan nedstängning och normalliv i en längre tid.

Hon hoppas på att den förlängda nedstängningen blir den enda som behövs.

Coronastrategin fungerar

Hittills har strategin fungerat, landet har bara omkring 30 800 fall totalt och endast 910 människor har dött till följd av coronaviruset. Jämförelsevis har drygt 96 500 fall registrerats i Finland sedan pandemins början, och 973 personer har dött.

Till strategin hör utöver nedstängningar också att snabbt kartlägga smittkedjorna och regler om social distansering – precis som på många andra håll i världen.

Strategin har inneburit att australierna fått leva rätt så normalt mellan utbrotten, men då nya fall av viruset kommer åt att sprida sig har man stängt ned mycket snabbt.

Källor: Reuters, AP, AFP