Över tre månader efter katastrofen i Suezkanalen – nu har Ever Given fått lov att åka vidare

Det började med en grundstötning som var katastrofal för världshandeln. Sedan följde en flera månader lång tvist om mångmiljonersättningar. Men nu har Ever Given fått lov att lätta ankar och lämna Suezkanalen.

Fartyget Ever Given kan åka genom Suezkanalen, 106 dagar efter att fartyget åkte in i den.

Omstarten inleddes med ceremonier där ett avtal om ersättningar undertecknades. Sedan fick Ever Given hjälp av två lotsbåtar för att åka norrut genom Suezkanalen mot Medelhavet.

Det var tidigt på morgonen den 23 mars 2021 som M/V Ever Given gick på grund i Suezkanalen. Det 400 meter långa och nästan 60 meter breda fraktfartyget lade sig på tvären i den smala kanalen och blockerade all trafik, vilket var en stor katastrof för världshandeln.

Katastrofen tog inte slut med att fartyget kom loss, sex dygn efter olyckan. Därefter inleddes en flera månader lång tvist om ersättningar.

Tvist om hundratals miljoner

Myndigheten SCA, som har hand om kanalen, vägrade låta fartyget åka vidare medan förhandlingarna om ersättningar pågick. I väntan på klartecken låg Ever Given stilla i Stora Bittersjön som är en del av Suezkanalen.

SCA ville först ha en summa som motsvarar ungefär 760 miljoner euro i skadestånd för uteblivna inkomster och för jobbet att få loss fartyget. På tisdagen kom parterna överens om ersättningar motsvarande ungefär 465 miljoner euro.

Fartyget har över 18 000 containrar ombord, några av dem ska fraktas till Finland.