Danmarks EM-saga tog slut i förlängningen – Harry Kane blev stor hjälte då England bröt en 55 år lång finalförbannelse

England är finalklart – efter en ny rysare i det här EM-slutspelet. I förlängningen sänkte Harry Kane Danmark. Stjärnan kunde kosta på sig att bränna en straff före avgörandet.

– Har fotbollen någonsin kommit hem?

Den danske målvakten Kasper Schmeichels vassa svar på engelska journalisters frågor dagen före EM-semifinalen mot England blev en komisk succé på sociala medier.

Han ringade ändå effektivt in veckans stora samtalsämne i England. Kan detta engelska landslag göra upp med nationens fotbollsöde och vinna en stor titel?

Nu är väntan på första finalen sen VM-guldet 1966 åtminstone över. På Wembley i London satte England stopp för Danmarks sommarsaga.

– Det är otroligt. Vi grävde djupt och gjorde det som krävdes. Vi är klara för final på hemmaplan – vilken grej, säger Harry Kane enligt BBC.

Danmark har samlat sympatipoäng under hela slutspelet, tog semifinalen till förlängning och föll verkligen med stövlarna på, men på övertid var den danska bensintanken tom.

"Man längtar redan"

I slutet av första förlängningskvarten skaffade Raheem Sterling fram en straff – som Harry Kane brände. Lagkaptenen darrade på manschetten, men var först framme på returen och skickade in 2–1 i 104:e minuten.

– Det var verkligen inte den bästa straffen som jag har slagit, men ibland kommer returen lägligt och som tur gjorde den det i dag, säger Kane.

Bildtext John Stones och Harry Maguire jublar. Bild: ullstein bild - Sven Simon/ All Over Press

England möter Italien i söndagens EM-final – och en 55 år lång förbannelse kan brytas då.

Football's coming home?

– Vi vet att det blir en väldigt tuff match. Vi har haft en stark turnering hittills, men en match återstår här hemma. Man längtar redan, säger Kane.

Läckert danskt mål

Inför semifinalen pratade Englands förbundskapten Gareth Southgate vitt och brett om att de inte har någon anledning att sprätta med hängslena.

– Vi har inte en så bra fotbollshistoria som vi verkar tro ibland.

När Mikkel Damsgaard avfyrade stora kanonen och pricksköt in 1–0 på en magisk frispark gungade marken under engelsmännen. I DR:s liverapportering blev Damsgaard omgående kallad Damsinho med de brasilianska fötterna och de danska spelarna fick luft under vingarna.

Bildtext Mikkel Damsgaard fick glädjefnatt efter sitt 1–0-mål. Bild: AFP / Lehtikuva

Till den punkten hade Danmark hållit jämna steg med hemmanationen, men sista kvarten av första halvlek blev tung. Schmeichel lyckades stoppa Raheem Sterlings första jätteläge, men i nästa sekvens kom 1–1.

Harry Kane satte en perfekt djupledsboll till Bukayo Saka. Han tryckte i sin tur in bollen mot mål och där tvingades Simon Kjær att peta in bollen i eget mål.

Nervösa supportrar

Efter paus var matchutvecklingen tydlig. Danmark fick allt större problem med sitt offensiva spel – England tog över och kändes betydligt tyngre.

Harry Maguire hade ett tidigt läge att sätta 2–1, men Schmeichel sträckte ut fingrarna och lyckades med nöd och näppe rädda.

Trots ett klart engelskt spelövertag höll Danmark undan och gjorde matchen till en nagelbitare. De engelska supportarna på Wembley såg ut som att de hade sett spöken när de nervöst tittade på.

Sista minuterna av ordinarie tid var rena, rama plågan för Danmark. England tryckte fram för ett avgörande, men ett danskt ben hann ständigt i vägen.

Till förlängningen bytte Southgate in flera offensiva krafter, England radade upp chanser och Danmark hängde på repen.

Bildtext Harry Kane är uppe i fyra EM-mål. Bild: ullstein bild - Sven Simon/ All Over Press

Och till slut var det alltså den stora anfallsstjärnan Harry Kane som sprängde en barriär. England är klart för sin första EM-final någonsin – och nu väntar Italien i ett klassiskt möte.

– Det var en mäktig tillställning, fansen var otroliga hela kvällen. Vi sa till spelarna att de behövde tålamod och vara beredda på att komma tillbaka från motgångar. Vi gjorde det, säger Southgate till engelsk tv.

För dansk del var förlusten sur.

– Det känns tufft efter en så här fantastisk resa med laget, men så funkar idrott. Jag känner stolthet, men är också besviken över att vi inte lyckades ta oss till finalen, säger Danmarks kapten Simon Kjær enligt DR.