New York hyllade sina coronahjältar med parad och konfettiregn medan vaccinmotståndet bromsar upp återhämtningen från pandemin i andra delar av USA

Konfettiregn i blått, orange och vitt vällde på onsdagen ner över vårdare, poliser, chaufförer, kockar och andra som hållit igång New York under de värsta pandemimånaderna. Men många New York-bor var också på plats för att protestera mot det som anses vara oskäligt låga löner för stadens coronahjältar.

Trots hettan på över trettio grader samlades tusentals New York-bor längs med Broadway på Manhattan för att visa sin respekt för så kallade first responders, det vill säga vårdare, läkare, poliser, chaufförer, kockar och andra anställda som höll igång storstaden under de värsta coronamånaderna.

John Ryan är född och uppvuxen i New York. Han vill inte ställa upp på bild, men verkar bli rörd när han berättar om varför han är på plats.

– Min fru är sjukvårdare, hon marscherade här tidigare i dag. Jag är så stolt över henne. Hon jobbade hårt och kämpade igenom tuffa dagar och veckor.

New York och Manhattan har under de senaste femton månaderna under vissa perioder varit folktom intill oigenkännlighet på grund av pandemin, men den här dagen är stämningen uppsluppen och glad.

Bildtext Tack till er! Det var onsdagens budskap i all korthet.

Konfettiregn i vitt, orange och blått – färgerna på New Yorks stadsflagga – regnar ner övercoronahjältarna. De får motta applåder och hyllningar från publiken.

Bildtext Borgmästare Bill de Blasio talade inför paraden. Bild: Backgrid Inc./All Over Press

– Vi har mycket att vara glada över, eftersom vi är på god väg att återhämta oss, sa New York-borgmästaren Bill de Blasio som i flera veckor på förhand skruvat upp förväntningarna inför paraden.

Krav på högre löner för coronahjältarna: “Det sägs att vi hedrar dem men det gör vi inte, vi ordnar bara en parad”

Men vid sidan om glädjen finns också spänningar, då många New York-bor anser att anställda inom de sektorer som hållit samhällsfunktionerna igång vore förtjänta av att kompenseras bättre för sitt arbete.

– Jag är här för att visa respekt för arbetarna men också för att protestera, säger matematikläraren Jennifer Forgash.

Forgash anser att särskilt stadens räddningsarbetare, som ambulanschaufförer och sjukvårdspersonalen, borde få en högre lön.

– De förtjänar inte tillräckligt, många kör med flera jobb.

-Det sägs att vi hedrar dem men det gör vi egentligen inte, vi bara ordnar en parad.

Bildtext En parad räcker inte. Vi vill se högre löner, säger läraren Jennifer Forgash. Bild: YLE/Ville Hupa

Ramses Gonzalez representerar en fackorganisation inom hälsovården. Han är inne på samma linje.

– De här människorna hyllas av New York-borna men inte från sina arbetsgivare eller från beslutsfattarna. Vi får hela tiden jobba hårt för att driva deras intressen.

– Vi hoppas att staden inser att de bör höja lönerna. För barnvårdare, hemvårdare, alla som hyllas här i dag, slår Gonzalez fast.

Enligt New York Times valde flera fackorganisationer att inte delta i onsdagens parad på grund av meningsskiljaktigheter med staden gällande löner och andra frågor.

Hög vaccinationsgrad i New York – vaccinskepticism i republikanska delar av landet oroar experter

I delstaten New York har över sjuttio procent av de vuxna fått minst en vaccindos. De flesta restriktioner har hävts, restauranglivet blomstrar igen och stadens vardag har på många sätt återgått till det normala.

Coronaläget varierar ändå stort inom USA. I delstater där vaccinationsgraden är låg har smittspridningen fortsatt.

Republikaner har visat sig vara betydligt mindre villiga än demokrater att låta vaccinera sig, vilket anses vara förklaringen till att smittoläget är värre i republikanska delstater som Missouri, Utah eller Arkansas.

I Missouri har Springfieldområdet drabbats till den grad av den nya deltavirusvarianten att sjukhus var tvungna att låna ventilatorer förra veckoslutet, skriver AP.

I en färsk gallupmätning gjord av Washington Post och ABC har 86 procent av demokraterna fått minst en vaccindos. Motsvarande siffra bland republikaner är 45 procent.

Smittskyddsexperten Anthony Fauci beskrev nyligen vaccinmotståndet som "tragiskt" och sa att det är “frustrerande” att inte fler vaccinerat sig trots den stora tillgängligheten av vaccin i landet.