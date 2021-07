Sommarevenemang och festivaler i Åboland ordnas trots nya coronarestriktioner

Egentliga Finland befinner sig nu i accelerationsfasen igen, vilket innebär en del nya restriktioner gällande sammankomster. För evenemangs- och festivalarrangörer påverkar inte de nya restriktionerna planeringen i större utsträckning. Bland annat DBTL, Kesärauha, Korpo Sea Jazz och Teaterboulages pjäser ordnas som planerat.

Regionförvaltningsverket meddelande på fredagen om nya restriktioner gällande sammankomster. I praktiken innebär de nya begränsningarna att det måste vara möjligt att hålla avstånd till andra människor under offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och på avgränsade områden utomhus.

Dessutom måste arrangörerna se till att effektivera rengörningen av ytor och utrymmen. Evenemangsdeltagarna måste också erbjudas möjligheten att upprätthålla god handhygien.

De nya restriktionerna gäller enbart kommunerna Åbo, Salo, Reso, S:t Karins och Pargas och är i kraft 9.7–8.8.2021.

Eftersom de nya restriktionerna inte begränsar deltagarantalet specifikt kan de flesta evenemangsarrangörer i Åboland fortsätta att planera och arrangera sina festivaler och evenemang så länge de uppfyller de nya kraven.

De flesta arrangörer har varit förberedda på att coronasituationen kan ändra i snabb takt.

De nya begränsningarna innebär inte några stora förändringar för festivalarrangörerna i Åbo

Enligt Henri Kulmala, arrangör för Down by the laituri festivalen i Åbo, DBTL, var det väntat att det skulle införas nya restriktioner.

- Det som är bra är att begränsningarna egentligen inte innebär några förändringar för festivalerna. Man deltar endast om man är frisk och man sköter om både handhygienen och ser till att det går att hålla säkerhetsavstånd. Vi hoppas förstås att restriktionerna ännu lättar, säger han till Yle Turku.

På festivalområdet kommer det att finnas toaletter med vattentillförsel, möjligheter att tvätta händerna och handdesinfektionsmedel. Utöver det informeras också publiken om säkerhetsavstånd och god hygien.

Också festivalen Kesärauha planeras för fullt. Till en början var planerna att Kesärauha festivalen skulle äga rum i juni, men i april beslöt man sig för att flytta evenemanget till augusti. Dessutom valde man ett tre gånger större festivalområde, Slottsparken i Åbo.

Bildtext Festivalen Kesärauha ordnas i Slottsparken första helgen i augusti. Bild: YLE/Nina Bergman

- Att vi nu befinner oss i accelerationsfasen ändrar inte arrangemanget av festivalen i stor utsträckning, eftersom vi var beredda på att det kunde gå så här. För publiken kommer det vara möjligt att hålla stora säkerhetsavstånd till varandra och det kommer också att uppmärksammas hela tiden, säger den konstnärliga ledaren för Kesärauha, Pietu Sepponen.

Festivalbiljetterna är redan slutsålda för de två första festivaldagarna.

"Dessa begränsningar har redan tagits i beaktande i planeringsskedet"

Teaterboulage har ännu flera sommarföreställningar i juli, och på det stora hela kan föreställningarna fortsätta på samma vis som tidigare med några undantag.

- De nya begränsningarna påverkar inte oss så mycket. Vi kommer att lägga en ytterligare tyngdpunkt på att både personalen och publiken ska hålla avstånd och upprätthålla god handhygien. De möjligheterna har vi däremot haft hela tiden, förklarar Ridberg.

Redan innan begränsningarna har Teaterboulage sålt färre biljetter än vad det finns platser, för att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme för alla i publiken. Nu kommer man att utöka platserna med några till för att det ska vara möjligt att hålla mer avstånd.

Bildtext Ida Ridberg, producent för Teaterboulagets pjäs Roger och Julia. Bild: David Fagerudd

Ridberg berättar att de i år har en relativt låg publikmängd på maximalt 80 personer i publiken eftersom pjäsen i år spelas på Pargas hembygdsmuseum och inte på Lillholmen som tidigare år. Då sommarteatrarna spelades på Lillholmen var det maximalt 250 personer i publiken.

- I dagens läge påverkar begränsningarna inte publikmängden. I det stora hela har ju coronapandemin påverkat möjligheten att välkomna publik, men i år har vi planerat föreställningarna baserat på att det finns en risk att nya begränsningar införs. Därför har vi tagit i beaktande att det ska vara möjligt att skapa mera utrymme och avstånd.

Ridberg anser att de nya restriktionerna är överkomliga och påpekar att människors hälsa och välmående är det viktigaste.

- Som arrangör är man ändå glad över att det inte kom mer specifika begränsningar gällande publikmängd och vi har ju den fördelen att vi är utomhus och kan arrangera om platserna.

"Vi har redan tidigare beslutat att inte sälja maximalt antal biljetter till konserterna"

Också arrangörerna för Korpo Sea Jazz har tagit säkerhetsavstånd och hygien i beaktande redan i planeringskedet innan de nya restriktionerna kom. Programmet ordnas i år i full skala men med mindre publik. Program ordnas både inomhus och utomhus.

Bosse Mellberg, ordförande för Korpo Jazz r.f. förklarar att de redan tidigare beslutat att inte sälja maximalt antal biljetter till varje konsert inomhus, istället används endast mellan 60 och 70 procent av lokalernas kapacitet.

- Vi är beredda på att ta en förlust för hela festivalen i år för vi vill att folk ska kunna känna sig trygga. För att ordna sådant här måste ju folk känna att allting är okej.

Bildtext Arkivbild. Bosse Mellberg, ordförande för Korpo Jazz r.f. Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Mellberg förklarar att publiken kommer att sitta glesare, det kommer att finnas system för att upprätthålla god handhygien och på plats finns även munskydd ifall någon inte har med sig ett eget munskydd till konserterna.

På plats finns även flera volontärarbetare som ser till att folk avlägsnar sig från lokalerna radvis så att det inte uppstår trängsel och att folk inte blir kvar i lokalen och hänger.