Camilla Richardssons OS-resa är ett stort frågetecken – fick inte önskat svar i Närpes: "Känns som det blir fel beslut oavsett"

Camilla Richardsson jagade ett positivt hinderbesked. Hon åkte hem från SFI-mästerskapen med huvudbry. Blir det en resa till Tokyo? Hon måste bestämma sig inom en vecka. "Stannar jag hemma så måste jag acceptera att jag får se OS på tv", säger hon till VBL.

I måndags stämplades Camilla Richardssons plats i den finländska OS-truppen. Då medgav hon att det verkligen inte är säkert att hon sätter i ett flyg mot Japan.

Procentsatsen för en resa låg vid 60, uppskattade hon.

Mycket hängde på veckans hinderlopp – hennes första start på distansen sen VM i Doha 2019. Efter en sluttid på 10.14, som är knappt 40 sekunder från hennes personliga rekord, vid SFI-mästerskapen i Närpes är OS-resan allt annat än säker.

– Jag måste bara ta ett beslut och stå bakom det. Tar jag beslutet att resa dit måste jag stå bakom det och bara se till att springa en jävligt bra tid för att bevisa att beslutet var rätt. Stannar jag hemma så måste jag acceptera att jag får se OS på tv, säger Richardsson till Vasabladet (bakom betalmur).

– Om jag tackar nej kommer jag aldrig att få veta hur det gick. Men tackar jag ja och springer dåligt så ger det ju inte motivation det heller. Vilket beslut jag än tar så känns det som fel beslut.

Var för behaglig känsla

Richardsson har kvalat in till Tokyo via starka resultat under 2019. I kväll hade hon siktet inställt på en tid kring tio minuter blankt och Janica Rauma agerade hare på Mosedal.

Richardsson, som har plågats av flera skador under det senaste året, säger till VBL att loppet kändes lite för behagligt för att gå tillräckligt fort.

Nu har hon några dagar på sig för att ge ett definitivt OS-besked. Förbundet köper hennes beslut oavsett vad hon bestämmer sig för, men 27-åringen är i valet och kvalet. Om en vecka lyfter planet mot uppladdningslägret.

– Jag är ju ute efter att känna att jag lyckas, att känna jag höra hemma där och står för en prestation som jag kan vara stolt över. Och det har jag svårt att tro att jag kan åstadkomma för tillfället. Därför är det kanske bättre att stanna hemma, men vem tackar nej till OS?

Richardsson har tidigare i karriären sprungit tre VM och ett EM.

Yle Sporten har försökt nå Camilla Richardsson.