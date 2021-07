Stor italiensk fest efter dramatiken – Mancinis guldbygge är nära Brasiliens världsrekord: "Vi var extraordinära"

Fotbollen skulle hem, men gästerna tog den med sig till Rom. Efter EM-finalens dramatiska straffavgörande var guldtränaren Roberto Mancini i tårar. "De senaste 50 dagarna har varit mycket tuffa", sa Mancini efteråt.

– It's coming to Rome! vrålade mittbacken Leonardo Bonucci in i kameran efter att ett dramatiskt italiensk straffguld var säkrat på Wembley.

Mycket av försnacket inför EM-finalen handlade om Englands långa väntan och frågan om fotbollen äntligen skulle komma "hem" igen. Men också i Italien har man väntat på EM-titeln oerhört länge.

Närmare sagt i 53 år. Både 2000 och 2012 har man åkt på finalförluster.

– När vi samlades i maj kände vi något magiskt i luften. Vi trodde på det här och vi får tacka Donnarumma. Det är något magiskt för mig att få vinna det här, summerade Giorgio Chiellini efter matchen.

Se Europamästarnas fest: Chiellini lyfte bucklan mot skyn och Italien firar sitt andra EM-guld genom tiderna Se Europamästarnas fest: Chiellini lyfte bucklan mot skyn och Italien firar sitt andra EM-guld genom tiderna - Spela upp på Arenan

– Vi vill tillägna det här till alla italienare runtom i världen, för att vi visade igen att vi är ett speciellt folk, skrattade Alessandro Florenzi i RAI Sports sändning.

– It's coming to Rome, jag tror att de haft en bokstav fel... Man vinner inte om man inte spelar som ett lag, och jag tycker att visade från början till slut att vi är ett lag.

"Deras tidiga mål kunde ha dödat oss"

Chiellini hyllade målvakten Donnarumma efteråt och jämförde honom med hans föregångare, legendaren Gianluigi Buffon.

– Vi var extraordinära i dag, vi ville inte missa chansen att ta guldet, förklarade den 22-årige stjärnkeepern själv.

Luke Shaws mål i den andra minuten var ett tungt slag, men de utbuade italienarna reste sig.

– Englands tidiga mål kunde ha dödat oss, men vi är inte sådana, hyllade Donnarumma.

Italien är Europamästare efter dramatisk straffläggning – England missade tre straffar på raken Italien är Europamästare efter dramatisk straffläggning – England missade tre straffar på raken - Spela upp på Arenan

För bara tre år sedan fick Italien inte ens spela i VM, efter att man blivit utslagna av Sverige i kvalet. Därefter tog Roberto Mancini över laget – och nu har man inte förlorat på 34 matcher.

Brasiliens världsrekord på 36 matcher utan förlust är nära. Efter EM-finalen var Mancini i tårar.

– Det här är känslorna av att se allt vi lyckats skapa, allt hårt jobb vi gjort under tre år och särskilt de senaste 50 dagarna, som varit mycket tuffa, sa förbundskaptenen enligt BBC.

– Det här handlar om hur vi lyckats utveckla lagandan under de senaste 50 dagarna. De (spelarna) har verkligen skapat något som inte går att separera, de kommer alltid att vara synonyma med den här triumfen.

Enorm glädje i hemlandet

I Italien var det totalt glädjerus i natt. Till exempel i huvudstaden Rom höll fyrverkerierna och biltutorna staden vaken.

Bildtext Rom. Bild: AFP / Lehtikuva

Bildtext Piazza Venezia, Rom. Bild: Antonio Balasco / AOP

Bildtext Piazza del Popolo, Rom. Bild: imago images/Antonio Balasco/ All Over Press

Bildtext Colosseum, Rom. Bild: imago images/Antonio Balasco/ All Over Press