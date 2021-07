Borgå- och Sibbobor flyttar fram coronavaccineringen på grund av semesterplaner: "Vi skulle ha mer vaccin att erbjuda än vad vi har tider som reserveras"

I Borgå och Sibbo märks sommaren i att många velat flytta framåt sina coronavaccineringar, ofta på grund av semesterplaner. Folk beställer inte heller nya tider lika aktivt.

– Vi ser att det är sommar, att det är juli och varmt. Det är semester och det är förståeligt att man kanske är borta från Borgå. Men det är klart att vi hoppas att man i mån av möjlighet skulle försöka hålla fast vid de tider man fått, säger Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Just nu finns det både lediga tider och vaccindoser i Borgå.

– Vi skulle ha mer vaccin att erbjuda än vad vi har tider som reserveras.

Silvennoinen hoppas därför att de som befinner sig i staden tar tillfället i akt.

– Där skulle jag uppmana Borgåbor att komma nu trots att det är sommar för att man skulle hinna få andra dosen under hösten, säger Silvennoinen.

Hon hoppas också att många använder walk in-möjligheten som nyligen öppnades.

Bildtext På måndagen inledde Borgå ett försök med coronavaccinering utan tidsbeställning. Bild: Milena Hackman / Yle

Enligt Silvennoinen strävar staden efter att så många som möjligt får åtminstone den första vaccindosen innan hösten när skola och arbete börjar igen.

– Vår procentuella andel vaccinerade är bra. Som helhet har Borgåborna varit aktiva med att ta vaccin och vi är faktiskt tacksamma för det här. Men det är klart att vi strävar efter att få ännu fler vaccinerade, säger Silvennoinen.

66,3 procent av alla Borgåbor har fått en spruta och 27,7 procent har fått båda två. Eftersom de yngre åldersgrupperna fått börja vaccinera sig sist är också vaccintäckningen lägst bland dem.

32 procent av Borgåborna mellan 12 och 19 år har fått sin första vaccindos. Av de som fyllt 60 år har över 90 procent fått åtminstone den första dosen och majoriteten också den andra.

Kan få andra sprutan tidigare

I stadens pressmeddelande om walk in-vaccineringen nämndes också att många Borgåbor har önskat att det ska vara mer flexibelt att boka och flytta tidpunkten för den andra dosen. Det ska snart bli möjligt att tidigarelägga den andra vaccineringstiden via det elektroniska bokningssystemet.

Enligt Silvennoinen finns det tillräckligt med tider och doser för att det ska gå att få sin andra spruta tidigare om man så vill.

Borgå har följt linjen om att man vaccineras i den egna hemkommunen, och det är inte så många sommargäster som frågat om det går att vaccineras i Borgå.

– Sedan är det annat om man kommer och sommarjobbar för en längre tid och kanske är tillfälligt skriven i Borgå. Då har vi kunnat ordna vaccin, säger Silvennoinen.

Sibbo satsar på ungdomarna

I Sibbo syns motsvarande trend som i Borgå: Folk vill byta vaccineringstid för att inte behöva ändra sina semesterplaner.

"Speciellt nu i juli har det varit fler som på grund av semesterplaner och vistelse på annan ort vill flytta sin vaccinationstid. Majoriteten av telefonsamtalen har under den senaste veckan handlat just om att flytta tider. Många bokar om sina tider via den elektroniska tidsbokningen", skriver servicechef Pernilla Eriksén från Sibbo via e-post.

Också i Sibbo finns det gott om lediga tider.

"Just nu kan man i regel få en tid redan till nästa dag", skriver Eriksén.

Bildtext Största delen av invånarna i Borgå, Sibbo och Lovisa har fått åtminstone den första vaccindosen. Bild: Jari Kovalainen / Yle

63,5 procent av invånarna har fått den första vaccindosen och 22,4 procent även den andra.

Eriksén berättar att kommunen får en del samtal av personer som av en eller annan orsak tillbringar sommaren i Sibbo och vill få vaccinet där.

Hon berättar att man tillämpat en så kallad tremånadersregel, alltså att man kan få vaccinet i Sibbo om man vistas på orten minst den tiden.

"Med studerande som är skrivna på annan ort, men spenderar sommaren hos till exempel föräldrar i Sibbo, har vi varit flexibla och erbjudit vaccinet med låg tröskel även om tremånaderskriteriet inte fylls. Det ligger i allas intresse att få ungdomarna vaccinerade, och vi vet att många skulle låta bli att vaccinera sig om det skulle gälla att resa till studieorten bara för vaccinet", skriver Eriksén.

Aktiva Lovisabor

Enligt servicechef Päivi Sippula i Lovisa har sommaren just inte inverkat på antalet personer som har vaccinerats.

– Lovisaborna är aktiva med att låta sig vaccineras, också de unga. Alla tider vi öppnar går åt. Det kommer inte just några avbokningar. I Lovisa har människorna betett sig ansvarsfullt, åtminstone när det kommer till vaccineringarna, säger Sippula.

När det gäller sommargäster skrivna i andra kommuner så säger Sippula att staden inte just fått några förfrågningar om ifall det går att vaccinera sig i Lovisa.

– De har skött det på hemorten innan de kommit hit.

Av Lovisaborna har 67,3 procent hunnit få den första vaccindosen och 26,1 procent av invånarna också den andra.