Behövs nya restriktioner när coronaviruset sprids på fester? THL:s Mika Salminen svarar

I början av sommaren såg antalet smittade lovande ut. Sedan vände coronakurvan och började peka brant uppåt. Men behövs nya åtgärder, även om majoriteten av de som blir sjuka är unga?

– Vi måste överväga om det är nödvändigt med åtgärder som påverkar människors grundläggande rättigheter. Om det inte finns ett direkt hot är det svårt att motivera nya restriktioner enligt lag, svarar hälsosäkerhetschef Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, på frågan.

Just nu befinner Finland sig i en slags "mellansituation", som Salminen kallar det. Personer som är över 50 år gamla löper en ganska stor risk att behöva sjukhusvård om de smittas av coronaviruset. Och en tillräckligt stor del av dem har inte ännu blivit fullt vaccinerade.

Människor är på grönbete efter att ha varit isolerade länge

Nya restriktioner kan bli aktuella

Just nu ser smittsituationen i Finland rätt diger ut. På torsdagen rapporterades 324 nya coronafall. Helgens regatta i Hangö bjöd inte bara på fest utan också på virusexponeringar, men det är inte bara regattasvansen som står för fallen.

– Över hälften av fallen kommer från barer, restauranger, klubbar och privata fester. Det är som om människor är på grönbete efter att ha varit isolerade länge – då restriktionerna har lättats känner de sig fria och de ökar sina sociala kontakter, säger Mika Salminen.

En liknande ökning har skett i andra länder efter att diverse restriktioner och begränsningar lättat. Till exempel Holland och Storbritannien har sett en ökning i antalet fall.

– Om situationen håller i sig eller blir värre måste vi diskutera nya restriktioner, säger Salminen.

Bildtext – Det är inte en fantastiskt god idé att gå på barrunda om du vill undvika smitta. Det skulle vara klokt att undvika platser där du sitter länge och tätt och umgås med många människor, säger Mika Salminen som är hälsosäkerhetschef på Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Tommi Pylkkö / Yle

"Vi visste om regattan i förväg, så smittspårningen går smidigt"

Coronasmittan på Hangöregattan har varit veckans stora snackis i Svenskfinland. Människor har enligt regattabesökare varit packade som sillar på restauranger och barer – en miljö som sällan skådats under pandemin.

Exakt hur många coronafall som kan spåras till evenemanget har inte klarnat ännu, men smittspårningen är i full gång.

– Vi visste om regattan i förväg så smittspårningen har fungerat smidigare än till exempel smittorna från fotbolls-EM, som tog oss på sängen, säger Terhi Heinäsmäki som är infektionsläkare vid Helsingfors epidemiologiska verksamhet.

Heinäsmäki säger att epidemiologerna kunde dra slutsatsen att viruset skulle ta sig till Helsingfors vägen via regattan, eftersom smittan just nu sprids mest av unga och via festande.

– Vi har varit i kontakt med Hangös infektionsläkare innan regattan, säger hon.

Bildtext – Människor tror att det är okej att avbryta sina karantän efter ett negativt coronatest, men så är det inte. Dagen efter ett negativt test kan du testa positivt, säger Terhi Heinäsmäki som är infektionsläkare vid Helsingfors epidemologiska verksamhet. Bild: Markku Pitkänen / Yle

I regattans kölvatten: Symtomfria får testa sig

För att effektivera smittspårningen och begränsa smittspridningen har Helsingfors vidtagit nya åtgärder: Från och med torsdag nästa vecka får helsingforsare boka testtid via Omaolo fast de inte har symtom.

– Vi vill sänka tröskeln för att testa sig. Därför gör vi det möjligt för människor att gå på test om de misstänker att de har blivit exponerade, säger Terhi Heinäsmäki.

Hittills har det endast varit möjligt för människor utan symtom att testa sig ifall det har gällt en massexponering. Efter att fotbollsturisterna tog med sig coronasmitta i bagaget från Ryssland öppnade staden Omaolo för dem så att de kunde testas utan symtom eller kod.

Heinäsmäki hoppas på att den här åtgärden kommer att hjälpa att minska smittspridningen.

– Det enda som begränsar spridningen är social distansering och säkerhetsåtgärder som avstånd, munskydd och god handhygien, säger hon.

Inkubationstiden är ett par dagar och du kan smitta andra i ungefär fem dagar efter att du insjuknat, påminner Mika Salminen.

Men coronamolnet har en silverkant.

– Det finns i praktiken nästan inga fall bland 70-plussare, så risken att de smittade blir allvarligt sjuka är mycket mindre. Det är tack vare vaccinationsprogrammet, säger Salminen.