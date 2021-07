Politiska gräl och rättsprocessen mot Jacob Zuma utlöste våldet i Sydafrika – men djup misär som har förvärrats under coronakrisen är orsaken till ilskan

Våldet har både politiska och etniska dimensioner, men den största orsaken är missnöjet med den djupa ekonomiska ojämlikheten som coronakrisen har fört till sin spets, säger Katariina Mustasilta vid Utrikespolitiska institutet.

På torsdag beordrades 25 000 soldater ut på gatorna i de områden som har drabbats hårt av kravallerna.

Våldet har redan krävt åtminstone 117 liv och både dödligheten och kravallernas vidd är exceptionella sen apartheidstyret föll och Sydafrika blev en demokrati, säger postdoktorala forskaren Katariina Mustasilta vid Finlands Utrikespolitiska institut.

Bildtext Kravallerna är både dödligare och mer utbredda än något landet har sett sedan apartheids fall, säger Katariina Mustasilta.

- I början av 90-talet var våldsamheter både mer utbredda och dödligare än nu under de senaste dagarna. Men under det demokartiska styrets tid är det här exceptionellt. Då ska man komma ihåg att det har hänt ett och annat också under den tiden, säger Mustasilta.

Politiska gräl och djup misär

Den utlösande faktorn var otvetydigt protesterna mot att den korruptionsåtalade förra presidenten Jacob Zuma dömdes till fängelse för domstolsförakt.

Zuma hade vägrat samarbeta med utredningen om korruption under sin tid vid makten och uppviglat sina anhängare att göra motstånd mot försök att gripa honom, innan han överlämnade sig till myndigheterna.

- Den omedelbara orsaken till att de här kravallerna bröt ut nu var Zumas dom, säger Mustasilta.

Bildtext Jacob Zuma är en av Sydafrikas mest hatade politiker, men han har en stor skara lojala anhängare framförallt bland den egna folkgruppen zuluerna i delstaten KwaZulu-Natal. Bild: EPA-EFE/Yeshiel Panchia

- Zuma och hans anhängare har kallat hela processen mot honom politiskt motiverad och kravallerna började i hans hemdelstat KwaZulu-Natal.

Det cirkulerar uppgifter som tyder på att det bland uppviglarna fanns en hel del lokala politiker och tjänstemän från det långvariga maktpartiet ANC.

Det visar tydligt att det i bakgrunden för våldet finns interna schismer mellan partiets nuvarande ledarskap och Zumas anhängare.

Bildtext Cyril Ramaphosa ersatte Zuma som ANC:s ordförande och president. Att Zuma avpolletterades på grund av korruptionsanklagelser har lämnat djupa sår i partiet. Bild: EPA-EFE/MARK WESSELS

Läget urartade ändå snabbt utom all kontroll och de interna grälen har exploderat i ansiktet på hela landet.

- Kravallernas omfattning vittnar om att det bakom det hela finns en mycket djupare och bredare ångest och till och med hopplöshet bland dem som lider av fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet. Det är problem som har förvärrats de senaste åren, men har blivit drastiskt värre under coronakrisen, säger Mustasilta.

Utlopp för långvarig ilska

Redan före coronakrisen hade den växande ojämlikheten mellan den urbana medelklassen och kåkstädernas och landsbygdens fattiga varit en källa till ilska.

Mustasilta säger att det här är problem ANC har tampats med sen apartheids fall och partiet började regera.

- De har inte klarat av att minska på den ekonomiska ojämlikheten. Det verkar som om de här kravallerna nu ger utlopp för en ilska som har pyrt under ytan redan länge.

Bildtext Plundring har präglat kravallerna och skadegörelsen har riktats mot symboler för tudelningen i samhället. Många fattiga känner att de inte är delaktiga i samhället och den känslan har bara blivit värre under coronakrisen. Bild: EPA-EFE/KIM LUDBROOK

Under coronakrisen har de socioekonomiska problemen bara hopat sig på dem som redan före krisen hade det allra svårast.

- Över en halv miljon jobb har gått förlorade i den formella sektorn. Förlusten har drabbat dem som redan hade det sämst ställt. Då arbetslösheten har ökat har också missnöjet blivit allt större.

Etnisk komponent

Även om Mustasilta poängterar att socioekonomisk ställning har en mycket större del i våldet, finns det också en viss etnisk komponent med i spelet.

Det gäller framförallt den politiska bakgrunden, den utlösande faktorn, till våldet.

- Jacob Zuma är Zulu, och Zumas falang inom ANC har varit mycket viktig då det har gällt att garantera att en stor del av folkgruppen, Sydafrikas största folkgrupp, fortfarande röstar på ANC.

Bildtext Zumas anhängare protesterade i Nkandla i KwaZulu-Natal då domen mot honom förkunnades. Demonstranterna är klädda i ANC:s färger men riktar en stor del av sin ilska över domen mot partiet. Bild: EPA-EFE/Yeshiel Panchia

- Med det här våldet blir det klart hur bräcklig den här relationen mellan Zumas falang och den falang inom ANC som stöder den nuvarande presidenten Cyril Ramaphosa är, och hur känsligt det är för partiet.

ANC gick hårt åt Zuma då korruptionsskandalerna började uppdagas och tvingade honom att avgå. Partiet har också lovat att han ska ställas inför rätta, men processen är en svår balansgång för partiet.

- Om man förargar zulubefolkningen för mycket finns det en stor risk för att man förlorar väljarna till lokala partier, framförallt i KwaZulu-Natal, så det finns en viss etnisk komponent med här. Men då vi ser på det bredare våldet är den socioekonomiska indelningen mycket viktigare också här, säger Mustasilta.

Populism och uppvigling

Under hela processen har Zuma och hans anhängare beskrivit anklagelser, kritik och åtal som en häxjakt mot den förra presidenten.

Zuma har profilerat sig som en man av folket, samtidigt som bevisen pekar på att han roffade åt sig på deras bekostnad.

På många håll i hemdelstaten och bland de fattiga som upplever att de har övergivits av ANC är han fortfarande populär, då han har porträtterat sig själv som någon som står på de fattigas sida mot landets elit.

Retoriken trissades upp ännu mer efter att Zuma dömdes för domstolsförakt.

Bildtext Soldater patrullerar i Alexandra utanför Johannesburg. Invånare städar upp efter kravallerna som har skakat orten. Bild: EPA-EFE/KIM LUDBROOK

- Han är fortfarande mycket populistisk i sin framtoning, säger Mustasilta.

- Då det hela beskrivs som en häxjakt mot honom går det hem hos många, framförallt bland de fattiga och människor på landsbygden, också långt utanför KwaZulu-Natal.

Att de här indelningarna existerar är ingen nyhet, men hur eldfängt det hela har blivit verkar ha tagit ANC:s styre och Ramaphosa på sängen.

- Man verkar ha överraskats över hur mycket stöd Zuma fortfarande har. Det är uppenbart att det finns mycket djupa schismer inom partiet.

Svår balansgång

Schismerna kring Zuma, det djupa missnöjet och den etniska aspekten har nu tvingat ANC till en svår, och eldfängd, balansgång mellan valmatematik och försvar av rättsstaten.

- Om Ramaphosa får läget under kontroll relativt snabbt, framförallt om rättens beslut inte ruckas och rättsprocessen mot Zuma fortsätter, kan det här vändas till en slags seger. Men läget är beklämmande.

Det finns en stor risk att det kommer att kosta ANC dess långvariga ställning som regeringsparti.

Bildtext En polis försöker stoppa plundring under kravallerna i Alexandra i Johannesburg. Bild: EPA-EFE/STR

Partiet har länge varit det enda alternativet för många, men dess väljarstöd har sjunkit betydligt i de senaste valen.

Framförallt i städerna har partiets stjärna dalat, medan till exempel Zumas falang har lyckats garantera röster på landsbygden i KwaZulu-Natal.

- Framförallt i KwaZulu-Natal riskerar väljarna på grund av Zumas fall att överge partiet till förmån för lokala Inkatha Freedom Party, säger Mustasilta.

- Men om man sen ger efter för trycket från Zuma skulle det samtidigt vara ett tecken på rättstatens förlust och förfall. Det skulle också kosta många väljare, säger Mustasilta.