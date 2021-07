Avslöjande: Globalt missbruk av spionageprogram mot journalister, politiker och aktivister

Politiker, journalister och aktivister kan ha utsatts för spionage via deras telefoner med hjälp av ett program utvecklat av det israeliska it-bolaget NSO. Missbruk av programmet Pegasus har redan tidigare rapporterats, men nu kommer ytterligare anklagelser tack vare en dataläcka.

Läckan omfattar över 50 000 telefonnummer, som tros vara knutna till de personer som bolaget NSO:s kunder varit intresserade av sedan år 2016.

The Guardian, Washington Post, Le Monde och 14 andra mediehus har tillsammans med medborgarorganisationerna Forbidden Stories och Amnesty International analyserat läckan.

Israeliska NSO hävdar själva att deras mjukvara endast är ämnad för bekämpning av terrorism och brottslighet, men den färska granskningen ger vid handen att autoritära regimer har utnyttjat programmet mot bland andra journalister och människorättsaktivister.

Washington Post skriver också att nummer till statschefer, premiärministrar, arabiska kungligheter, diplomater och företagsledare hittats på listan.

Att ett nummer finns med på listan bevisar inte att ett intrång de facto har skett på telefonen, men mediehusen tror att listan ändå är en förteckning av möjliga mål NSO:s kunder kan vara intresserade av.

Teknisk analys av ett mindre sampel berörda telefoner har ändå visat att över hälften av samplets telefoner bar på spår av programmet Pegasus.

Över 180 journalister och kopplingar till mordet på Khashoggi

Konsortiet av mediehus som gjort granskningen kommer att publicera sina avslöjanden i delar under de kommande dagarna.

Först ut på söndagen var nyheten om att över 180 journalisters nummer har hittats på den läckta listan.

Eventuella mål för spionage har bland andra varit reportrar, redaktörer och chefer på mediehus såsom Wall Street Journal, Financial Times, CNN, New York Times, France 24, al-Jazeera, Radio Free Europe, Le Monde, El País, Bloomberg, The Economist och nyhetsbyråerna AP, AFP och Reuters.

Kopplingar till mordet på den saudiska journalisten Jamal Khashoggi påträffades också. Den här kopplingen har New York Times rapporterat om också tidigare i år (bakom betalmur).

På listan förekommer nummer för både hans släktingar, vänner och kolleger. En teknisk analys har visat att Khashoggis förlovades telefon faktiskt infekterades med Pegasus-programmet fyra dagar efter mordet på hennes man.

Den läckta listan ger inga kopplingar mellan numren och NSO:s kunder, men enligt granskningen härstammar de flesta kunderna från ett fåtal länder.

Till dessa hör Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Ungern, Bahrain, Azerbajdzjan, Indien, Kazakstan, Mexiko, Marocko och Rwanda.