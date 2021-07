"Är regnbågspinsen förbjuden?" – Ungerns prideparad ordnas bland propagandaskyltar och diskriminerande lagar

På Budapests gator är propagandareklamen tillbaka. "Är du rädd att ditt barn ska se sexuell propaganda?" är budskapet premiärminister Viktor Orbán vill att allmänheten ska se. Han försöker vända hela samhället mot oss, säger aktivist i Ungern.

I Ungern har sexuella minoriteter och könsminoriteter haft ett svårt år. Flera lagar har avsevärt försämrat HBTQI-personers rättigheter. Den senaste lagen förbjuder till exempel undervisning om sexuella minoriteter.

Men idag samlas folket för prideparad. Ta tillbaka framtiden är budskapet.

Människor säger ifrån – blir årets Budapest Pride den största någonsin?

Trots att Ungerns regering trappat upp kampanjen mot landets HBTQI-community hoppas arrangören Viktória Radványi att årets parad blir den största någonsin.

– Vi hoppas på 25 000 eller till och med fler. Jag vågar inte vara för hoppfull men det är vårt mål.

Hotet av våld kan emellertid göra att folk inte vågar komma. De är rädda för att bli sedda med en regnbågsflagga i handen, säger Radványi.

– Människor är rädda att polisen inte kommer skydda paraden om någon skulle attackera den.

Bildtext Victória Radványi är styrelsemedlem i Budapest Pride. Hon säger att minoriteternas situation var helt okej innan år 2019. Bild: Verónica Radványi / Privat

Arrangörerna har länge samarbetat med myndigheterna för att - som Verónica Radványi uttrycker det - få polisen att göra sitt jobb. Det har varit ett problem tidigare och det har hänt att människor fått allvarliga skador på prideparaden.

Men samarbetet har fungerat bra och Radványi tror polisens yrkesstolthet och professionalitet kommer överskugga de homofobiska attityderna som finns inom kåren.

Propagandaskyltar, hatbrott och ångest

Det här är Victor Orbáns mål. Han vill göra de här människorna och deras allierade osynliga. ― Victória Radványi, aktivist och pridearrangör

Victória Radványi säger att HBTQI-personer blivit allt mer ängsliga den senaste tiden. Det märker hon och de andra som jobbar med Budapest Pride. Antalet personer som tar kontakt på sociala medier ökar.

– De frågar om de kan hålla sin samkönade partner i handen ute på stan, eller om det redan är förbjudet. Eller så kan de fråga om det är tillåtet att ha en regnbågspins på ryggsäcken.

Bildtext En kyss under förra årets prideparad. Att publicera den här bilden någonstans där minderåriga kan se den är nu straffbart. Bild: AFP / Lehtikuva

Tidigare nämnda exempel är inte förbjudna i Ungern men att människor frågar tyder på att de inte är säkra på vad de nya lagarna innebär.

Öppna Det här handlar den kontroversiella lagen om Den senaste lagen godkändes i juni och förbjuder skolundervisning om t.ex. homosexualitet. Det betyder att sexualundervisningen endast får handla om heterokärlek. Det uttalade målet med lagen är att skydda minderåriga från innehåll med HBTQI-personer. Från början handlade det om att skärpa straffen för en rad sexuella brott mot minderåriga. Det var en lag som fick ett sällsynt stöd av oppositionen. Utan förvarning lades paragraferna om sexuella minoriteter till. Att HBTQI-personer på detta sätt klumpades ihop med pedofiler har väckt starka reaktioner bland berörda minoriteter i Ungern. För tillfället är det oklart exakt vad lagen möjliggör, men den kan göra det möjligt att till exempel förbjuda tv-serier med homosexuella karaktärer från att visas dagtid. EU-kommissionen har tagit till åtgärder för att få Ungern att slopa lagen. Efter det meddelade Orbán att en folkomröstning om lagen planeras.

Enligt Radványi har läget aldrig varit bra, men under coronapandemin har allt blivit sämre. Med några månaders mellanrum har det kommit nya lagförslag som försämrar situationen. Nu har regeringen lagt i en ny växel.

– Propagandan har gått över till det extrema. Det är reklamskyltar på gatorna där det står "vill du att dina barn är involverade i sexuell propaganda?". Det är galet. Antalet hatbrott mot HBTQ-person har ökat.

Radványi är orolig för HBTQI-personers mentala hälsa. Enligt henne uppger runt en tredjedel av alla ungerska HBTQI-personer att de har försökt ta livet av sig.

– Den nya lagen kommer göra det vardagliga livet för de berörda personerna ännu svårare än det varit hittills.

"Han behöver en ny samhällets fiende"

HBTQI-organisationen Háttér Society är landets äldsta av sitt slag som fortfarande är aktiv. Luca Dudits sitter i organisationens styrelse och är ansvarig för kommunikationen utåt. Hon ser det nationalkonservativa och kristdemokratiska partiet Fidesz som en av huvudorsakerna bakom utvecklingen i landet.

– Fidesz har en lång historia av att attackera sociala minoriteter. Att göra en minoritet till samhällets fiende är en väldigt bra taktik för att vinna röster, säger Dudits.

Tidigare har de använt sig av romer, affärsmannen George Soros och framför allt immigranter. Dudits säger att partiet skyller landets sociala och ekonomiska problem på den sociala minoriteten man har valt att attackera.

– När de insåg att flyktingkrisen avtagit och att de inte kunde hävda att massvis med illegala immigranter försöker ta sig in i landet, behövde de en ny fiende att smutskasta i offentligheten.

Bildtext Ungerns premiärminister Viktor Orbán har lett partiet Fidesz till stora framgångar. Han är också inflytelserik på europeisk nivå. Bild: John Thys / EPA

År 2018 trappade regeringen upp propagandan mot immigranter inför parlamentsvalet. Det gick bra för partiet - det blev en fortsatt två tredjedelars majoritet.

Nästa år är det val igen och det verkar som att Fidesz använder sig av samma metod.

Det handlar om att ta kontroll över media, ändra på vallagar, göra det svårt för ideella organisationer att verka och svartmåla fiender i offentligheten.

Kämparglöden hindrar från att bli lamslagen

Budapest Pride och Háttér Society har sett tecken på att ungrarna inte sväljer regeringens propaganda. Aldrig tidigare har så många visat sitt stöd, säger både Victória Radványi och Luca Dudits.

Människor som tidigare haft en likgiltig inställning till HBTQI-rättigheter har vaknat upp efter att senaste lagen godkändes.

– Det har öppnat många ögon och nu ser de varför vi säger att våra rättigheter och vår frihet tas ifrån oss, säger Dudits.

Victória Radványi säger att det bästa sättet att minska på rädslan, ångesten och hjälplösheten är att stå upp och göra motstånd.

– När man tar tag i saken och organiserar sig med andra känner man kraften och möjligheten att ändra på saker, säger Radvanyi.

Årets parad går under slagorden "take back your future". På svenska "ta tillbaka din framtid". För Dudits är det klart vad det handlar om.

– För mig betyder det att vara aktiv och ta socialt ansvar och inte låta den här typens lagar bara hända. Försök organisera dig, gör frivilligarbete och donera om du kan.

Källor: Reuters, telex.hu och intervjuerna.