Imponerande start på OS av Sverige – satte stopp för USA:s makalösa svit

USA hade spelat 44 raka matcher utan förlust, men i OS-premiären mot Sverige tog den långa sviten slut. Sverige var steget före direkt från start och tog till slut en klar seger.

USA kom till OS i Tokyo som klara guldfavoriter men efter den första matchen har regerande världsmästarna mycket att fundera över. OS-premiären gick inte USA:s väg och laget blev utspelat av Sverige.

Sverige var klasser bättre än USA och det syntes direkt från start. Sverige satte tonen från första bollberöringen och fick stora ytor att spela på.

Ett svenskt ledningsmål hängde tidigt i luften och det kom i den 25:e minuten. Sofia Jakobsson slog ett inlägg från högerkanten och Stina Blackstenius nickade in 1–0.

Sverige kunde gott och väl ha gjort fler mål i första halvlek. Bland annat hade Jonna Andersson hade ett vasst skott medan Blackstenius fick ett friläge som rann ut i sanden då hon tappade bollen.

I slutet av första halvlek drog Sverige ner på tempot och det gav USA den bästa kvitteringschansen. Strax före paus nickade Rose Lavelle i stolpen.

Blackstenius tvåmålsskytt

USA bytte in Carli Lloyd och Julie Ertz efter pausen men laget lyckades inte få in en snabb kvittering. Sverige fortsatte med sitt offensiva spel och då kom även 2–0.

Efter en hörna nickade Amanda Ilestedt i stolpen och på returen fanns Blackstenius som tryckte upp bollen i nättaket.

I andra halvlek fick även Megan Rapino hoppa in för USA, och hon låg bakom lagets bästa reduceringschans. I den 70:e minuten spelade hon fram Christen Press som sköt i stolpen.

En amerikansk reducering kunde ha skapat nerv under slutet av matchen, men i stället dödade Sverige all spänning två minuter senare. Lina Hurtig nådde högst på ett inlägg och nickade in 3–0 som blev slutresultatet.

Därmed satte Sverige stopp för USA:s svit på 44 matcher utan förlust, och plötsligt har amerikanskorna hamnat i ett jobbigt läge i gruppspelet. Nu krävs det i princip seger i nästa match mot Nya Zeeland.

Formiga historisk i Brasiliens kross

Brasiliens mittfältare Formiga har spelat i samtliga OS sedan damfotbollen debuterade i Atlanta 1996, och i dag blev hon historisk. Hon fanns med i startelvan i premiären mot Kina och blev den första damspelaren att delta i sju olympiska spel.

Formiga spelade 72 minuter i Brasiliens storseger. När hon lämnade planen ledde Brasilien med 2–0 och till slut stod laget som segrare med 5–0.

Storstjärnan Marta gjorde två mål i matchen medan Debinha, Andressa och Beatriz stod för varsin fullträff.