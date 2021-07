Invecklade gränsprocedurer skapar huvudbry för både resenärer och gränsbevakare

Resandet under coronapandemin kan skapa mycket förvirring både för gränsbevakarna och resenärerna. Varje individs situation måste granskas skilt för sig och under sommaren har antalet resenärer i Åbo hamn ökat markant.

Informationen gällande gränsöverträdelse finns på många olika ställen och det kan vara svårt att komma underfund med vilka regler som gäller just nu.

Majoriteten av resenärerna i Åbo reser in via Åbo hamn, vilket betyder att de flesta kommer från Sverige.

- När det gäller folk från Sverige är det ganska enkla regler trots att det är ganska hårda restriktioner som gäller, men det är svårare på exempelvis flygplatsen då flera personer anländer från olika länder, säger enhetschefen för brottsbekämpningsenheten vid västra Finlands sjöbevakningssektion, Mika Laapio.

Det är flera faktorer som spelar in vid inresa till Finland för tillfället, inte bara vilket land man råkar resa in till landet från. Bland annat kan det spela roll vad man har för nationalitet och vilken reserutt man kommit till Finland via. Det gör att gränsprocedurerna och besluten inte alltid är så lätta att ha koll på.

- Det var exempelvis en indisk familj som ville åka över till Finland och campa, men det gick ju förstås inte och de fick vända om, berättar Laapio.

"Telefonen ringer konstant"

Reglerna som ständigt förändras förvirrar många och gränsbevakarna får mycket frågor gällande inresa till Finland, men också för gränsbevakarnas del kan det vara utmanande att hänga med i svängarna och hålla koll på alla punkter.

Laapio berättar att gränsbevakningsväsendet har ett infonummer och en e-post där de svarar på frågor om inresa till Finland.

- Telefonen ringer nog konstant, och de som jobbar på den avdelningen får jobba för fullt i dessa tider, speciellt då nya rubriker dyker upp i media om ändringar i reserestriktioner, då ökar mängden samtal ganska kraftigt, säger Laapio.

Utöver det finns det också en webbsida där man kan hitta svar på ofta förekommande frågor. Laapio rekommenderar även statrådets webbsida.

"Jag skulle önska att folk har i åtanke att många gränsbevakare jobbar under ganska hård press"

I hamnarna har trafiken ökat markant sommartid. Fartygen kör med full kapacitet vilket i praktiken betyder över tusen passagerare per båt som alla måste granskas på en gång.

- Det är ganska arbetskrävande att först sålla bort de som är inrikesresenärer som inte behöver genomgå en gränskontroll.

Inrikesresenärer måste inte genomgå en gränskontroll för att stiga iland, men de måste ändå kunna uppvisa biljett och personuppgifter för att bevisa att de enbart varit på en kryssning och inte varit utomlands.

Bildtext Terminalerna i hamnarna är rätt små, därav är det inte lätt att dela upp folk i olika inresekategorier, exempelvis grupper som varit på inrikesresa. Bild: Yle/Linda Söderlund

Dessutom kommer en stor del av gränsbevakarna som jobbar i hamnen från andra sidan av landet. Laapio hoppas att människor har förståelse för att gränsbevakarna jobbar under hård tidspress.

- Det är inte helt lätt för dem, alla kan inte svenska så bra, så kundbetjäning på svenska kan kännas svårt för dem. Dessutom ska de fatta beslut i snabb takt vid gränskontrollerna då fartygen vänder i snabb takt.

Varje dag måste någon vända om vid gränsen

Laapio berättar att det så gott som varje dag är någon som blir tvungen att vända om till Sverige vid den finska gränsen på grund av att de inte uppfyller kraven för inresa.

Till Västra Finlands sjöbevakningssektion hör gränsövergångarna i Åbo, Mariehamn, Vasa och Torneå.

För att kunna åka till Finland från Sverige måste man resa i arbetssyfte, äga en stuga i landet och kunna uppvisa ett giltigt coronaintyg. För finländska medborgare är det däremot alltid möjligt att återvända till Finland, vilket innebär att dessa inresebegränsningar enbart gäller utländska medborgare.

Vid flygfältet i Åbo händer det mer sällan att någon måste vända om vid gränsen, eftersom det överlag är väldigt lite turister i farten från andra länder och de anländande flygen är ganska få.

- De flesta som reser hit med flyg kommer från exempelvis Polen, och de är nästan alla arbetspendlare som arbetar inom industrin. De brukar ha allt i skick då de kommer, säger Laapio.

Bildtext Rätt få flyg i farten under pandemin. Bild: Linus Hoffman/Yle

Hälsovårdsmyndigheterna tar över granskningen av att inreseregler följs

Från och med måndagen den 26 juli övervakas de inre gränserna inte längre av gränsbevakningen. I stället kommer hälsovårdsmyndigheterna i kommunerna att ansvara över att inreseregler följs vid gränserna.

Gränsbevakarna kommer ändå att vara på plats vid gränsövergångarna men de kommer i stället göra andra uppgifter, bland annat hjälpa hälsovårdsmyndigheterna vid behov.