Joonas Donskoi valdes av Seattle i expansionsdraften – så här ser NHL:s nyaste lag ut

Seattle Kraken har nu ett lag som ska spela NHL-ishockey i höst. Under natten till torsdag plockade klubben åt sig 30 spelare i expansionsdraften. En som flyttar till Seattle är Joonas Donskoi.

I söndags blev det känt vilka spelare som NHL-klubbarna valde att skydda i expansionsdraften och sedan dess har Seattle Kraken planerat sitt drag. Efter lite betänketid är det nu klart hur ligans nya lag kommer att se ut då säsongens inleds i oktober.

Seattle fick välja en spelare från samtliga lag förutom Vegas Golden Knights, och nu har man en trupp bestående av 30 spelare.

– Vi ville ha spelare med karaktär som är bra skridskoåkare och skickliga på isen. Det är ett sådant lag vi har byggt, sa Seattles general manager Ron Francis i samband med expansionsdraften.

En finländsk spelare valdes av Seattle. Joonas Donskoi har gjort sitt i Colorado efter två säsonger i klubben.

Giordano redo att köra igång

Bland Donskois nya klubbkamrater finns till exempel den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren Yanni Gourde, rutinerade Jordan Eberle och Calgary Flames mångårige lagkapten Mark Giordano.

– Det känns lite annorlunda, men det här är första gången i karriären som jag blir draftad så tack till Seattle. Jag kan känna stödet här och jag är redo att köra igång, sa Giordano.

På förhand spekulerades det mycket i att Kaapo Kähkönen kunde bli en av målvakterna som väljs av Seattle, men finländaren stannar i Minnesota Wild. Seattles målvaktstrio består i stället av Chris Driedger, Joey Daccord och Vitek Vanecek.

Seattle kommer att spela sin första match den 12 oktober mot Vegas på bortaplan. Den första hemmamatchen blir mot Vancouver den 23 oktober.

Seattle Krakens val i expansionsdraften:

Målvakter:

Chris Driedger (Florida Panthers)

Joey Daccord (Ottawa Senators)

Vitek Vanecek (Washington Capitals)

Backar:

Haydn Fleury (Anaheim Ducks)

Jeremy Lauzon (Boston Bruins)

Will Borgen (Buffalo Sabres)

Mark Giordano (Calgary Flames)

Gavin Bayreuther (Columbus Blue Jackets)

Jamie Oleksiak (Dallas Stars)

Dennis Cholowski (Detroit Red Wings)

Adam Larsson (Edmonton Oilers)

Kurtis McDermid (Los Angeles Kings)

Carson Soucy (Minnesota Wild)

Cale Fleury (Montreal Canadiens)

Vince Dunn (St. Louis Blues)

Anfallare:

Tyler Pitlick (Arizona Coyotes)

Morgan Geekie (Carolina Hurricanes)

John Quenneville (Chicago Blackhawks)

Joonas Donskoi (Colorado Avalanche)

Calle Järnkrok (Nashville Predators)

Nathan Bastian (New Jersey Devils)

Jordan Eberle (New York Islanders)

Colin Blackwell (New York Rangers)

Carsen Twarynski (Philadelphia Flyers)

Brandon Tanev (Pittsburgh Penguins)

Alexander True (San Jose Sharks)

Yanni Gourde (Tampa Bay Lightning)

Jared McCann (Toronto Maple Leafs)

Kole Lind (Vancouver Canucks)

Mason Appleton (Winnipeg Jets)