Företaget bakom World of Warcraft och Call of Duty stäms av delstaten Kalifornien – anklagas för systematiskt diskriminering och för att ha trakasserat sina kvinnliga anställda

Det ledande amerikanska spelföretaget Activision Blizzard stäms av delstaten Kalifornien på grund av en genomgripande toxisk "grabbkultur" som lett till att kvinnor systematiskt diskriminerats och utsatts för sexuella trakasserier. Företaget själv anser att de tagit sitt ansvar.

Sämre lön, uppsägningar, våldtäktsskämt och hämndaktioner – i den stämningsansökan som den statliga byrån DFEH i Kalifornien skickat in den 20 juli 2021 berättas om otaliga diskrimineringar och sexuella trakasserier som kvinnor fått utstå på arbetsplatsen vid Activision Blizzard. Berättelserna har samlats in under en två års lång utredning som började 2018.

DFEH berättar att sexism inte är någonting ovanligt inom den mansdominerande spelbranschen och att en sådan kultur existerat i flera decennier, men att spelföretag såsom Activision Blizzard borde få vara en trygg plats för alla kvinnor inom branschen. Den här ansökan visar att så inte är fallet.

Kvinnor har systematiskt fått sämre lön inom alla positioner

I stämningsansökan berättas det att kvinnor diskriminerats från start i företaget, med att de fått en sämre grundlön än sina manliga kolleger och alltid tvingast arbeta hårdare än dem för att avancera.

Det här har lett till att få kvinnor nått en topposition i företaget och har de gjort det har de också fortfarande fått sämre lön än sina manliga kolleger.

De högsta anställda är och har alltid varit enbart vita män, uppger den statliga byrån.

Fakta om Activision Blizzard Activison Blizzard, som finns i Kalifornien, är ett av USA:s största företag inom spelbranschen med spel som World of Warcraft och Overwatch. Företaget har kring 9500 anställda och över 100 miljoner spelare världen över. Ungefär 20 procent av de anställda är kvinnor. Activision ligger också bakom storsäljaren Call of Duty-serien.

Anställda kvinnor har också diskriminerats på många andra punkter. Bland annat har männen på arbetsplatsen fått spela video- och datorspel om dagarna och kommit bakfulla till jobbet medan kvinnorna blivit tillrättavisade för att de ens velat ta en liten promenad eller behövt hämta barnen på daghem. Speciellt svarta kvinnor har blivit särskilt utsatta.

Flera anställda kvinnor har också blivit utan befordran på grund av att de "kan bli gravida" och uppger också att de blivit utschasade från rum där de ammat.

En kvinnlig anställda blev nekad en befordran eftersom hennes förman ansåg det vara för riskabelt att ge henne den ifall hon blir gravid och börjar gilla sin roll som mamma för mycket ― Utdrag ur stämningsansökan mot Activision Blizzard

En genomgripande "grabbkultur" har lett till otaliga trakasserier för de kvinnligt anställda

Kvinnorna på arbetsplatsen har också systematiskt blivit utsatta för sexuella trakasserier av olika slag, berättas det i stämningsansökan.

Orsaken är enligt den statliga byrån en genomgripande "grabbkultur" som företaget inte tagit tillräckliga åtgärder för och som istället fått frodats.

I stämningsansökan berättas det att kvinnorna speciellt blivit utsatta under "cube crawls", där manliga kolleger dricker kopiösa mängder alkohol och "krälar" mellan båsen på arbetsplatsen.

De kvinnor som då befunnit sig i närheten har fått utstå ytterst osakliga kommentarer och sexuella närmanden.

Överlag har männen på arbetsplatsen också öppet talat nedsättande om kvinnornas kroppar och skämtat om våldtäkter med mera. Kvinnorna får också konstant sexuella meddelanden och allt det här har även uppmuntrats av deras förmän.

I stämningsansökan berättas det också om en tragisk händelse som inträffade under en arbetsresa där en kvinnlig anställd begick självmord.

Hon var på en arbetsresa med sin förman, som när polisen hittade honom även hittade analsexleksaker och glidmedel. En annan anställd berättade att hon tidigare fått utstå sexuella trakasserier, bland annat under en firmafest innan självmordet, där manliga kolleger hade skickat runt en bild på kvinnans könsorgan. ― Utdrag ur stämningsansökan mot Activision Blizzard

Läckta klagomål från personalavdelningen har lett till hämndaktioner

Många klagomål har skickats till personalavdelningen på företaget, men eftersom de anställda flera gånger varit bekanta med de som utfört trakasserierna har klagomålen inte lett någon vart.

Flera anställda vid personalavdelningen har inte heller respekterat den konfidentiella med klagomålet och läckt ut information om ärendet.

Allt har sedan lett till att många kvinnor blivit utsatta för hämndaktioner. De har blivit borttagna från projekt och ovilligt blivit flyttade till andra enheter. De har också blivit utpekade som lämpliga kandidater vid avskedningar. ― Utdrag ur stämningsansökan mot Activision Blizzard

Allt det här har sedan lett till att många kvinnor inte ens rapporterat om trakasserierna, utan bara tigit i tysthet.

"Företaget har fått sin chans att göra något åt saken men inte gjort det"

Företaget själv skriver i ett uttalade som delats på Twitter att stämningsansökan innehåller förvrängda och falska beskrivningar av företagets förflutna och att det inte finns någon plats för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Bilden som DFEH målar upp är inte dagens Blizzard-arbetsplats. ― Uttalade från företaget Activision Blizzard

Företaget skriver att det är ett oprofessionellt och förkastligt beteende att dra upp den kvinnliga anställdes självmord i stämningsansökan och säger att de är beredda att gå emot de "felaktiga klagomål" som skickats in.

De skriver även att de varit mycket samarbetsvilliga med DFEH under hela utredningen och att de under de senaste åren gjort betydande förändringar och beklagar att DFEH inte i sin tur velat samarbeta med dem.

Den statliga byrån anser däremot att de ett flertal gånger påpekat bristerna i företagskulturen och uppmanat företaget att göra något, men att några betydande åtgärder inte synts till.

Sammanfattningsvis anser alltså den statliga byrån att företaget misslyckats med att ta ansvar över alla händelser som drabbat kvinnliga anställda på företaget, som då inkluderar diskriminering, sexuella trakasserier och hämndaktioner. Dessutom har företaget som sagt systematiskt betalat kvinnliga anställda en lägre lön än sina manliga kolleger.

Här kan du läsa hela stämningsansökan (på engelska).