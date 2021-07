När filmerna om coronapandemin kommer – är du redo?

Tänk att äntligen kunna gå på bio igen! Du köper din biljett, en stor popcorn och någonting att dricka och så bänkar du dig i biosalongen. Ljuset släcks, biosalongen tystnar och på duken kommer inledningsscenerna till en film om coronapandemin. Nej, stopp! Vad är det som händer?

Du kan vara lugn. Åtminstone ännu.

Enligt ledande marknadsföringschef Veronica Rossi på Nordisk Film är det ännu för tidigt att göra film om coronapandemin.

– Innan människor är redo att se på det i film eller tv-serier måste det gå en viss tid där emellan så att det inte mera känns verkligt. Människor måste hinna smälta det som har hänt innan de är redo att se på det.

I dagsläget känns det befängt att någon skulle vilja återuppleva 2020 då de flesta är trötta på allt vad corona heter, men enligt Rossi måste man låta det gå lite tid och sedan är publiken redo.

– Så har det varit med alla större katastrofhändelser.

Dramatiska katastroffilmer går hem hos publiken

Det är bara att blicka bakåt på tidigare katastrofer och tragedier för att se vilka tragiska händelser som har filmatiserats.

Massakern på Utøya för tio år sedan, terrorattackerna 9/11 för 20 år sedan, Tjernobylolyckan för 35 år sedan, tågbomberna i Madrid för 16 år sedan och tsunamin i Thailand som skedde samma år är bara några exempel på katastrofer som blivit film eller tv-serier. Gemensamt för alla är att det gick många år innan de blev film eller tv-serier.

– Man måste ta hänsyn till människor och till människovärdet på det viset att det finns ju anhöriga som kan bli illa berörda av att det görs film på händelser var de har förlorat nära och kära, så det är mycket varsamt man måste ta tag i sådana här ämnen.

Bildtext Veronica Rossi är ledande marknadsföringschef på Nordisk Film och berättar att man måste vara varsam när man gör film eller tv-serier om katastrofer. Bild: Privat

Rossi var delaktig i arbetet kring The Impossible, filmen om tsunamin i Thailand som hade premiär 2012, alltså åtta år efter katastrofen, och hon berättar att det var mycket att ta i beaktande.

– Då funderade vi jättemycket på om finländare var redo att se en film om en händelse var så många finländare miste livet.

Bildtext Naomi Watts och Tom Holland spelar mamma och son i filmen The Impossible som skildrar tsunamin i Thailand 2004. Bild: Copyright © Everett Collection / Everett Collection/All Over Press

Ingen produktion utan efterfrågan

Filmatiseringar av dramatiska händelser och katastrofer är någonting som människor vill se, men först efter att en tid har gått, menar Rossi.

– Det finns ju det här draget hos många människor att man vill titta fast det är äckliga händelser. Människor är lite underliga på det sättet, säger hon med ett torrt skratt.

Människor måste hinna smälta det som har hänt innan de är redo att se på det ― Veronica Rossi, Nordisk Film

Men ingen film utan efterfrågan, särskilt då film och tv-produktioner är kostsamma sådana.

– Inte får du finansiering för en storfilm som inte ger avkastning. Allt är noggrant uträknat.

Lättsamma filmer och tv-serier

Men hur skulle det då vara med en romantisk komedi om att nätdejta i coronatider eller om hur ett förhållande överlever i karantän? Enligt Rossi är det precis sådant som behövs i kristider.

– Nog ser man ju hellre på en lättsam komedi än på en fruktansvärt sorglig dramafilm som handlar om det man lever i. Man behöver också lättsamhet för att orka med, det har jag åtminstone märkt med mig själv under den senaste tiden.

Det är ju ändå en del av vårt liv nu, så det kommer nog att tas med i film och tv-serier ― Veronica Rossi, Nordisk Film

Det har redan hunnit produceras och ges ut några filmer inom den kategorin. Som exempel kan nämnas den fyrdelade miniserien Love in the Time of Corona som följer med hur några olika relationer utvecklas medan det är lockdown. Ett till exempel är den romantiska komedin Locked Down som följer ett par som är redo att separera när coronapandemin lamslår samhället och de kommer på nya tankar. Med sin film Orca skildrar Josephine Bornebusch den svenska medelklassens liv under coronapandemin.

Bildtext Chiwetel Ejiofor och Anne Hathaway i filmen Locked Down. Bild: LANDMARK MEDIA / Alamy

Inslag av coronavardagen

Men innan vi kan vänta oss en storfilm om coronapandemin kan vi vänta oss att se inslag av coronavardagen i filmer.

Coronapandemin har ändrat vår vardag och vårt beteende och det här kommer också att börja synas i filmer och tv-serier, säger Rossi.

– Det är ju ändå en del av vårt liv nu, så det kommer nog att tas med i film och tv-serier. Det är oundvikligt.

Det här har också redan börjat märkas i film och tv-serier. Handlingen i den nya säsongen av In Treatment utspelar sig i nutid och coronapandemin nämns och märks under terapisessionernas gång.

Bildtext Uzo Aduba spelar huvudrollen terapeuten Brooke Taylor i fjärde säsongen av serien In Treatment. Bild: HBO Nordic

Den andra säsongen av tv-serien Vuxna! är förlagd till framtiden och Oona och Arttu pratar om hur skönt det är att inte längre behöva tänka på munskydd.

Med andra ord är kanske handslagets tid i filmer och tv-serier förbi och istället ser vi människor som fumlar med munskydd och söker efter handdesinfektion.

Men innan vi ser det på den vita duken är det en lång kö med filmer som väntar på att visas när biograferna öppnas igen. Och lika bra så, då coronaviruset ännu är ett stort öppet ärr som måste läka lite innan vi är redo att börja strö salt i det såret.