Superprofilerna med fascinerande historier står på rad – här är Tokyo-OS tio största stjärnor

Med OS i startgroparna är det hög tid att lista spelens största idrottare. Framför allt en lång berättelse om guldmedaljer, storsegrar och överlägsenhet. Men också små historier om mediebojkotter, Trumpmotstånd, Hollywooddokumentärer, könskorrigering, Netflixserier, vaccinskepsis, Instagramstjärnor och mammors rättigheter.

10. Caeleb Dressel, USA, simning

Simningen, med sin uppsjö av stilar, sträckor och stafetter, är ett säkert kort för den som letar efter idrottaren som vinner flest antal medaljer under ett OS.

Bildtext På korta snabba sträckor är Caeleb Dressel bäst i världen. Bild: imago/Insidefoto/ All Over Press

Grundtipset för att bli guldkung i Tokyo är amerikanen Caeleb Dressel. Han är kanske ingen ny Michael Phelps, men startar som klar favorit på alla tre individuella sträckor han ställer upp på, 50 meter fritt, 100 meter fritt och 100 meter fjäril.

Lägg till minst tre lagkapper och 24-åringen från Florida kan gott ha ett halvdussin guldmedaljer med sig när han åker hem från Japan. Svårslaget.

Dressels individuella finaler:

100 meter fritt: torsdag 29.7 kl. 5.37. 100 meter fjäril: lördag 31.7 kl. 4.30. 50 meter fritt: söndag 1.8 kl. 4.30.

9. Laurel Hubbard, Nya Zeeland, tyngdlyftning

Någon medalj blir det knappast för Hubbard som är rankad sjua i världen i sin klass, men hon är ändå en av OS mest omtalade och uppmärksammade idrottare.

Fram till att Hubbard var 35 levde hon nämligen som man. Efter en könskorrigering blir hon åtta år senare den första kända transpersonen som tävlar i ett OS.

Hubbards deltagande delar åsikterna bland hennes konkurrenter, och oavsett hur tävlingen slutar i Tokyo är hon en föregångare som dragit igång en diskussion som är väldigt långt från avslutad.

Hubbards viktklass avgörs måndag 2.8 kl. 13.50.

8. Karsten Warholm, Norge, friidrott

Vi drar hemåt lite och plockar också in en nordisk idrottare på vår topplista. Och svenske stavfantomen Mondo Duplantis får ursäkta, vi fastnar för den norska suveränen på långa häcken.

Bildtext Karsten Warholm löpte världsrekord hemma i Oslo. Bild: imago images/Digitalsport/ All Over Press

Warholm gjorde det bästa av att OS flyttades fram ett år. Han filade på sin diet och vässte sin träning ytterligare, och fick hisnande bra utdelning när han tidigare i sommar slog Kevin Youngs 29 år gamla världsrekord på 400 meter häck.

I Tokyo får Warholm hårt motstånd av amerikanen Rai Benjamin som är obesegrad i år. Men norrmannen har inte förlorat sedan september 2018 och är guldfavorit.

Herrarnas final på 400 meter häck löps tisdag 3.8 kl. 6.20.

7. Nyjah Huston, USA, skateboard

Den nya OS-grenens fixstjärna med nästan fem miljoner Instagramföljare. Den skateboardare i historien som tjänat bäst och fått de fetaste reklamavtalen. Huston har 26 år gammal en bit över tio miljoner euro på kontot.

Hans bakgrund är fascinerande. Uppväxt i norra Kalifornien med en familj som följde en strikt rastafari-livsstil har han varit vegan sedan födseln och aldrig gått i skola, utan hemundervisats av sin mamma.

Huston var en barnstjärna i grenen, vann sitt första X-Games-guld i street som 16-åring och siktar nu på att bli grenens första OS-guldmedaljör. Började åka skateboard när han var var fem år gammal, några år senare köpte hans föräldrar en skateboardhall och pappan tvingade Nyjah att träna dagarna i ända.

Finalen i herrarnas street avgörs söndag 25.7 kl. 6.25.

6. Allyson Felix, USA, friidrott

Har redan vunnit sex guld och totalt nio OS-medaljer, och behöver bara en pallplats till för att bli OS-historiens mest framgångsrika friidrottare på damsidan.

Bildtext Allyson Felix är världsbäst på banvarvet. Bild: EPA/SRDJAN SUKI

Med tanke på att Felix i Tokyo är favorit på 400 meter och dessutom kan löpa både 4x400 meter och den nya mixedstafetten kan hon mycket väl ha dussinet fullt när OS är över.

Gör sitt femte OS, men sitt första som mamma. Har utmärkt sig som en förespråkare för mammors rättigheter, när hon hängde ut sin sponsor Nike för hur hon blev behandlad under sin tävlingspaus i samband med graviditeten. Har också ett eget sportföretag som tagit fram löpskor speciellt utvecklade för kvinnor.

Damernas final på 400 meter löps fredag 6.8 kl. 15.35.

5. Eliud Kipchoge, Kenya, maraton

Med cyklar i följe och en liten armé av harar till sin hjälp spräckte Kipchoge en av människans omöjliga drömgränser när han för ett par år sedan löpte ett maratonlopp på under två timmar.

Men också utan sådan draghjälp är han ohotad världsetta på den mest klassiska av alla sträckor. Världsrekordhållare med sina 2.01,39, regerande olympisk mästare och solklar guldfavorit också i Tokyo.

Boken om honom är redan utgiven, senare i höst kommer dokumentärfilmen “The Last Milestone” med stora Hollywoodprocenter inblandade.

Herrarnas maratontävling löps söndag 8.8 kl. 1.00.

4. Megan Rapinoe, USA, fotboll

Idrottsåret 2020 flöt förbi i någon form av coronadimma, men 2019 var ingen större än Megan Rapinoe.

Bildtext Megan Rapinoe jagar OS-guldet som USA missade i Rio. Bild: imago images / Jan Huebner/ All Over Press

Före, under och efter VM-turneringen i Frankrike var det Rapinoe som stod för de största rubrikerna och fick idolstatus i många läger, både för insatserna utanför planen (för hbtq, mot Trump) och för prestationerna på gräset (VM-guld, turneringens MVP).

Turneringen i Japan började för USA:s del med ett rejält magplask mot Sverige, men ingen räknar bort ett lag som inför OS hade 44 raka matcher utan förlust. Och absolut ingen räknar bort Rapinoe.

Finalen i damernas fotbollsturnering spelas fredag 6.8 kl. 5.00.

3. Novak Djokovic, Serbien, tennis

Tennis hör till de grenar där andra tävlingar under säsongen har högre status än OS. Men tänk om man under samma år vinner allt som går att vinna PLUS ett olympiskt guld?

Omöjligt för alla andra män. Realistiskt för Djokovic. Serben har redan vunnit Australian Open, franska mästerskapen och Wimbledon. US Open återstår ännu innan han har sin “Golden Slam”, och trots att många tennisexperter tyckte att det smarta just nu vore att stå över OS finns Djokovic på plats i Tokyo också. Som guldfavorit förstås.

Att Djokovic kommer till detta “pandemi-OS” som en vaccinmotståndare hör egentligen inte hit, men gör åtminstone inte upplägget mindre intressant.

Djokovic spelar sin första match lördag 24.7. Herrarnas singelfinal spelas söndag 1.8.

2. Naomi Osaka, Japan, tennis

Grand slam-turneringar, en tredelad dokumentär-serie på Netflix, fotomodelljobb som kommande omslagsdam på Sports Illustrateds berömda “Swimsuit issue” – och ett OS som arrangeras i landet hon representerar.

Bildtext Naomi Osaka blev den första asiatiska världsettan i tennis Bild: imago images/HMB-Media/ All Over Press

2021 var ett speciellt år för Naomi Osaka och intresset framför allt i hemländerna Japan och USA var gränslöst – också före det som hände under franska mästerskapen i maj. Där hoppade Osaka av mitt under turneringen efter en omdiskuterad mediebojkott, och efter avhoppet talade hon ut om sin mentala ohälsa.

Åtta veckor efter rubrikerna i Paris är Osaka redo för spel igen. En mer uppmärksammad idrottare i Tokyo går knappast att hitta.

Osaka spelar sin första match söndag 25.7. Damernas singelfinal spelas lördag 31.7.

1. Simone Biles, USA, gymnastik

Efter 19 VM-guld och 25 medaljer (bägge rekord) har Biles vid 24 års ålder bara hunnit med ett OS, i Rio där hon vann fyra guld. Nu är det tänkt att karriären ska avslutas (väl?) med en likadan uppvisning i Tokyo.

Biles har chans att vinna sex medaljer, vilket skulle göra henne till den olympiska historiens näst mest framgångsrika damidrottare efter ryska Larisa Latynina som på 60-talet tog sina medaljer under tre olika OS.

Gymnastiken är globalt en av OS allra mest uppmärksammade grenar, och Biles har i ett knappt decennium dominerat totalt. Hon har inte förlorat en mångkamp sedan 2013, och redan fått fyra (!) olika “signature moves” (övningar) döpta efter sig.

Hon utvecklar element i sina program som de övriga gymnasterna inte ens vågar testa på. Konkurrensen i USA är stenhård, men där är Biles så överlägsen att hon inte ens behöver göra sina svåraste program för att bli mästare.

Simone Biles finaltidtabell: Lagtävling tisdag 27.7 kl. 13.45. Mångkamp torsdag 29.7 kl. 13.50. Finalerna i hopp, barr, fristående och bom avgörs 1-3.8.