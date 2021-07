Många smittas av coronaviruset i Åbos nattliv - popup-vaccinering för studerande planeras

För tillfället är den största risken att smittas av coronaviruset kopplat till nattlivet i Åbo. Under den senaste veckan har det registrerat särskilt många coronafall som kan spåras till nattklubbar och festande längs åstranden.

Under den senaste veckan har 152 nya coronafall bekräftats i Åbo. Stadens incidenstal är just nu 130 per 100 000.

I juli har smittspårningen överbelastats och därför har en del av personalen vid Runosbackens hälsocentral flyttats över till smittspårningen.

Under den senaste veckan har det registrerats särskilt många coronafall med koppling till nattlivet i Åbo. Speciellt vid nattklubben Dynamo club den 16.7 och 17.7 och Utopia Club den 17 juli, har många av besökarna insjuknat i covid-19.

Flera coronafall har också registrerats bland personer som festat vid åstranden i Åbo, då folk glömt att hålla säkerhetsavstånd.

- Största risken att smittas av coronaviruset är just nu i nattlivet. Flera av de som insjuknat efter att de festat på nattklubb har självmant informerat om sin coronasmitta till bekanta. Ett sådant agerande är mycket ansvarsfullt och det underlättar smittspårningen, säger Peltoniemi.

Bildtext Många festar vid åstranden i Åbo Bild: Linus Hoffman / Yle

På Åbo stads hemsida (webbplatsen är på finska) finns en lista med platser för möjliga coronaexponeringar i exempelvis restauranger och gym.

För tillfället är majoriteten av fallen av deltavarianten. På grund av det är det också viktigt att man efter semestern fortsätter att följa alla försiktighetsåtgärder på arbetsplatsen liksom att bära munskydd, upprätthålla god handhygien och att söka sig till coronatest vid lindriga symptom.

Popup-vaccinering planeras för studerande

För tillfället har 118 059 åbobor fått första vaccindosen, alltså 60,5 procent av befolkningen. 55 129 har fått båda vaccindoserna, vilket innebär 28,3 procent.

Jutta Peltoniemi påpekar att det är viktigt att vaccinationstäckningen blir tillräckligt hög bland unga och unga vuxna på grund av epidemiläget. Därför vill man påskynda vaccineringarna och också erbjuda studerande en lättare möjlighet att få vaccinet på studieorten.

- Vi planerar som bäst popup-vaccineringar för studerande tillsammans med Åbo stad och Studenthälsan, berättar Peltoniemi.

Antalet unga vuxna i Åbo är väldigt stort, i Åbo finns cirka 40 000 personer i åldern 19-29.

Vaccinmottagningen flyttar från mässcentret till Satakundavägen i mitten på augusti

Den 16 augusti flyttar coronavaccineringsplatsen från mässcentret till Satakundavägen 105. Då kommer man få vaccin i Finland Röda Kors tidigare utrymmen.

Vaccinmottagningen flyttar eftersom Mässcentret behöver använda sina utrymmen för annat bruk.

Fram till den 13 augusti fortsätter vaccineringarna i Mässcentret.

Vaccinationsintervallet förkortas inte i Åbo i nuläget - kan bli aktuellt senare

Enligt Institutet för hälsa och välfärd kan vaccinationsintervallet på 12 veckor förkortas då det gäller mRNA- vaccin. Detta är aktuellt enbart om förkortande av intervallet inte försenar någon annans möjlighet att få sin första vaccindos.

Intervallet kan högst förkortas till 8 veckor, för att skyddseffekten ska vara så bra och långvarig som möjligt.

I Åbo är inte det ännu aktuellt att förkorta vaccinationsintervallet, eftersom det finns ännu många personer som inte fått sin första vaccindos.

- Då tillräckligt många har fått sin första vaccindos, och efterfrågan avtar, kommer vi att ge mer specifika anvisningar om att förkorta vaccinationsintervallet, säger Peltoniemi.