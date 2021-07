FC Inter gav Stefan Håkans en smaskig 80-årspresent – bortaslog IFK Mariehamn i övertygande stil

Grattis Stefu, stod det på ett stort lakan som Inter-anhängarna hade tagit med sig till Mariehamn på söndagen. Åbolaget gav också sin ”grand old man” en passande födelsedagspresent: tre poäng.

Det finns få personer som är lika synonyma med ett fotbollsligalag som Stefan Håkans är för FC Inter. Då Åbolagets grundare och ägare firade 80 på söndagen var det självklart också det som uppmärksammades av bortafansen på läktaren på Idrottsparken i Mariehamn.

Även om födelsedagshjälten inte själv var på plats.

– Jag har blivit lite lat på så sätt att jag nöjer mig med att följa med bortamatcherna från stugan, konstaterade Håkans i Turun Sanomats intervju på söndagen (bakom betalmur).

På planen såg Inter ändå till att ordna ett födelsedagsfyrverkeri som var minst lika imponerande i tv-rutan som på plats.

Gästerna höll i taktpinnen och skapade klart fler farliga lägen. Benjamin Källman hade flera chanser att sätta in ett mål, men kammade noll. Åtminstone till en början.

"Hann kännas skrattretande"

Det stod 0–0 ända in i den 66:e minuten då Taiki Kagayama på Timo Furuholms passning pangade in ledningsmålet för Inter.

Mohammed Abukari drog sen på sig sitt andra gula kort för kvällen i den 89:e minuten, Inter fick straff och Källman fick äntligen panga in bollen då han avrundade segersiffrorna till 2-0 från straffpunkten.

– Det hann kännas skrattretande innan det, medger den Ekenäsbördige strikern i Ruutus intervju efteråt.

– Bollen ville verkligen inte gå in i dag. Vissa dagar känns det att den går in från dåliga lägen, nu räckte inte ens paradchanser. Men jag fick sätta in ett mål till slut så jag kan vara nöjd, fortsätter han med ett brett leende på läpparna.

Källman leder nu skytteligan med sina sex mål. För Inters del var segern den första på fyra försök.

– Det känns självklart bra. Det är aldrig lätt att spela borta mot IFK Mariehamn. En lättnad, säger Källman.

"Kunde ha vunnit"

IFK Mariehamns Robin Buwalda grämer sig över att ålänningarna fortfarande har svårt med anfallsspelet.

– Vi mötte en bra motståndare och kunde inte få mer till stånd än så här i dag. Vi spelade med stort självförtroende, var bra med bollen och skapade några lägen, men vi måste hitta nätmaskorna. Vi kunde ha vunnit i dag, men tappade koncentrationen i några repriser, säger han till Ruutu.

IFK Mariehamn ligger på nionde plats i ligatabellen. FC Inter steg tillfälligt upp till tvåa, men halkade ner till trea i tabellen igen då KuPS slog Ilves med 1–0 senare under söndagen.

Rasistiska glåpord i Esbo då Honkas spelare fälldes i straffområdet

Matchen mellan FC Honka och FC Lahti tog en otäck vändning då den hade hunnit bli kvarten gammal. Honkas Juan Alegria fixade då fram en straff – och strax därefter satte domaren Mattias Gestranius stopp för matchens händelser.

Gestranius beordrade enligt Ilta-Sanomat speakern på stadion i Hagalund att uppmana fansen att bete sig och matchen kunde fortsätta efter ett kort avbrott.

Otto Koskinen satte in 1–0 från straffpunkten, men ledningen räckte inte hela vägen. Gästerna kvitterade under den andra halvleken och matchen slutade också 1–1.

Bollförbundet kommer med all sannolikhet att ta en närmare titt på incidenten i efterhand.